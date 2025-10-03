Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě

Hradec Králové v Praze napravil úterní domácí porážku s Olomoucí (0:1) a uspěl potřetí z posledních čtyř utkání. Branky hostů dali ve druhé třetině Markus Nenonen a Alex Tamáši.
Gólman Stanislav Škorvánek vychytal třetí čisté konto v sezoně, všechny uhájil v uplynulých čtyřech duelech.
Hned zkraje druhé minuty prověřil pozornost Michajlova, jenž hájil branku Pražanů počtvrté za sebou, Pavlík. Předznamenal tím nápor hostů, který ale sparťané přestáli.
V páté minutě musel na trestnou lavici Horák, Bláha v oslabení zakončoval do odkryté branky akci dvou na jednoho s Davidem Vitouchem, ale Škorvánek zázračně zasáhl a uchránil hosty od pohromy.
Při dalším oslabení se v hodně podobné situaci ocitl sám David Vitouch, když ho v přečíslení našel Horák, jenže ani on Škorvánka nepřelstil.
Ve 12. minutě, kdy hrála svoji první přesilovku Sparta, ujel na druhé straně osamocený Bunnaman, při zakončení však těsně minul. V 17. minutě vyhrál Michajlov další minisouboj, když se na něho řítil Pavlík.
Přes velké šance skončila první část bez branek.
V úvodu druhého dějství se Sparta musela bránit poté, co Michajlov poslal puk do hlediště. Ve 27. minutě byl dalším hříšníkem Sirota a přestože Pražané i tohle oslabení ubránili, Nenonen krátce po jeho návratu na led otevřel skóre.
David Vitouch pak zblízka nedokázal dotlačit kotouč za brankovou čáru, naopak Tamáši na konci 39. minuty zvýšil ranou z pozice pravého křídla na 2:0 pro hosty.
Sparta za dvě třetiny vyslala jen 13 přesných střel, které musel řešit Škorvánek.
Ve 44. minutě mohl oživit naděje domácích Řepík, jenže zazvonil pouze na tyčku. Zmar domácích pokračoval i v dalším průběhu, kdy Královéhradečtí pečlivě hlídali svůj náskok. Když se v čase 57:13 provinil Hašek, zkusili to domácí ihned v šesti bez gólmana, ale na kontakt se nedostali.
Velký vítkovický obrat v derby
Vítkovice zvítězily v derby na ledě Třince 5:4 po nájezdech. Ostravský celek prohrával 0:2 už v čase 3:48 a ještě ve 47. minutě 2:4.
Rozhodl v šesté sérii Marek Hrivík, který skóroval v rozstřelu dvakrát a jednou i v základní hrací době. Ocelářům nestačily dva góly Ondřeje Kovařčíka a na šestý pokus poprvé v sezoně doma prohráli.
Pardubice uspěly v Karlových Varech 3:0 a připsaly si třetí výhru za sebou. Dvakrát skóroval Roman Červenka a první čisté konto v sezoně si připsal Roman Will. Energie prohrála třetí z posledních čtyř duelů.
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, připsali si čtvrtý tříbodový zisk za sebou a nadále vedou extraligu. Jihočeši zároveň i díky dvěma gólům Jana Ordoše ovládli pátý zápas na ledě Bruslařů v řadě.
Mladá Boleslav v této sezoně doma prohrála čtvrté z pěti utkání, k úspěchu jí nepomohly ani dvě branky Tomáše Fořta.
Plzeň otočila díky gólům v první a poslední minutě třetí třetiny zápas v Litvínově na 2:1 a připsala si už čtvrtou výhru v řadě. O vítěznou trefu se postaral útočník Lukáš Strnad. Zato Severočeši utrpěli už čtvrtou porážku za sebou.
Liberec zdolal Olomouc na jejím ledě 1:0. O jediný gól zápasu se už ve druhé minutě postaral Martin Faško-Rudáš. Brankář Bílých Tygrů Petr Hamalčík pokryl všech 29 olomouckých střel a připsal si premiérové čisté konto v nejvyšší soutěži.
Liberec vyhrál třetí z posledních čtyř utkání a v tabulce se posunul na sedmé místo právě před Hanáky. Ti nebodovali po čtyřech duelech a jsou devátí.
Kladno zvítězilo na ledě Komety Brno 4:3 po samostatných nájezdech a ukončilo sérii sedmi porážek. Posunulo se díky tomu z posledního na 13. místo o skóre před Litvínov. Vítězný gól v rozstřelu si připsal Fin Niko Ojamäki.
Mistrovská Kometa prohrála počtvrté za sebou.
11. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 29. Nenonen (Hašek, Vukojevic), 39. Tamáši (Perret, Mudrák). Rozhodčí: Cabák, Vrba - Hynek, Axman. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 9384.
Sestavy:
Sparta: Michajlov - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Němeček, Sirota, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - D. Vitouch, Shore, Dzierkals - Řepík, R. Horák, Hyka - O. Bláha, M. Vitouch, Ton. Trenér: Gross.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Pláněk, Mudrák, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Šenkeřík - Kevin Klíma, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kohout, Bunnaman, Nenonen - Pour, Batna, Hašek. Trenér: T. Martinec.
HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 4:5 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 1. O. Kovařčík (D. Musil), 4. Jank (Flynn), 36. O. Kovařčík (M. Kovařčík, A. Nestrašil), 47. Kurovský - 13. Nellis, 24. M. Hanzl (Kňažko), 49. Hrivík (Freibergs, P. Zdráhal), 51. Abdul (Freibergs, Hrachovina), rozhodující sam. nájezd Hrivík. Rozhodčí: Obadal, Šír - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Sestavy:
Třinec: Kacetl - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Freibergs, Budík, Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Řehák, M. Přibyl, Macias - Lednický. Trenér: Varaďa.
HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávka: 18. Kelemen (Kondelík), 40. Červenka, 58. Červenka. Rozhodčí: Sýkora, Barek - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4681.
Sestavy:
Karlovy Vary: Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, M. Kočí, Mamčics, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Šťastný, N. Jones, Čihař - Minárik, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
Pardubice: Will - Košťálek, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, M. Tourigny, Hájek, Mikliš - Mandát, Sobotka, Červenka - R. Kousal, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Herčík - Formánek, Rákos, T. Urban. Trenér: Pešán.
BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 25. Fořt (Pyrochta), 36. Buchtele (Lakatoš, Hradec), 44. Fořt (Lakatoš, Pyrochta) - 13. Ordoš (Lantoši, N. Olesen), 31. Ordoš (J. Koláček, Kašlík), 38. N. Olesen, 43. Pýcha (Vála). Rozhodčí: Veselý, Pilný - Frodl, Thuma. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 2801.
Sestavy:
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg, Havlín - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Indrašis - Rekonen, Hradec, Lichtag - Malínek, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Š. Kubíček, Cibulka, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Kašlík, J. Koláček, Ordoš - Chlubna, M. Toman, P. Novák. Trenér: Čihák.
HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 35. Koblasa (Hlava, Gajdoš) - 41. D. Simon (V. Lajunen), 60. I. Sedláček (Filip, Schleiss). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Hnát, Dědek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4380.
Sestavy:
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, O. Baláž - Hlava, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Gut, Hännikäinen - Šprynar, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, P. Svoboda. Trenér: Broš.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, V. Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Branka a nahrávky: 2. Faško-Rudáš (Sandberg, Weatherby). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Augusta, Lhotský. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 4350.
Sestavy:
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
Liberec: Hamalčík - D. Zeman, R. Šimek, M. Ivan, Zile, Kolmann, Ahac, Aubrecht - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, Faško-Rudáš - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - F. Jansa, Špilka, Ryšavý. Trenér: Kudrna.
HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:0, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Š. Stránský (Ferda, Ekrt), 33. Chludil (Ďaloga, Zábranský), 35. A. Zbořil (H. Zohorna, T. Zohorna) - 12. Pietroniro (M. Forman), 44. M. Forman (Robins, T. Tomek), 51. Audette (Robins, Ojamäki), rozhodující sam. nájezd Ojamäki. Rozhodčí: Hribik, Hradil - Rampír, Blažek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 6317.
Sestavy:
Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Žovinec, Vandas, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - K. Hrabík, Vigneault, M. Procházka - M. Forman, Konečný, Bareš - Barinka, Melka, Kelly Klíma. Trenér: Čermák.
Tabulka:
|1.
|České Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2.
|Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3.
|Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4.
|Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5.
|Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6.
|Karlovy Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7.
|Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8.
|Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9.
|Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10.
|Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11.
|Mladá Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12.
|Hradec Králové
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13.
|Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14.
|Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7