Lední hokej

Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Hokejisté Sparty podlehli v 11. kole extraligy Hradci Králové 0:2, počtvrté za sebou před svými diváky nedosáhli na body a už 177 minut neskórovali. Vítkovice otočily derby v Třinci, Pardubice uspěly na ledě Karlových Varů a tabulce nadále vévodí České Budějovice.
Trenér Pavel Gross prožívá se Spartou nepovedený rozjezd sezony.
Trenér Pavel Gross prožívá se Spartou nepovedený rozjezd sezony. | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Hradec Králové v Praze napravil úterní domácí porážku s Olomoucí (0:1) a uspěl potřetí z posledních čtyř utkání. Branky hostů dali ve druhé třetině Markus Nenonen a Alex Tamáši.

Gólman Stanislav Škorvánek vychytal třetí čisté konto v sezoně, všechny uhájil v uplynulých čtyřech duelech.

Související

Sparta je mrtvá. Gross končí, mají jasno hokejoví experti

Zklamaní hokejisté Sparty

Hned zkraje druhé minuty prověřil pozornost Michajlova, jenž hájil branku Pražanů počtvrté za sebou, Pavlík. Předznamenal tím nápor hostů, který ale sparťané přestáli.

V páté minutě musel na trestnou lavici Horák, Bláha v oslabení zakončoval do odkryté branky akci dvou na jednoho s Davidem Vitouchem, ale Škorvánek zázračně zasáhl a uchránil hosty od pohromy.

Při dalším oslabení se v hodně podobné situaci ocitl sám David Vitouch, když ho v přečíslení našel Horák, jenže ani on Škorvánka nepřelstil.

Ve 12. minutě, kdy hrála svoji první přesilovku Sparta, ujel na druhé straně osamocený Bunnaman, při zakončení však těsně minul. V 17. minutě vyhrál Michajlov další minisouboj, když se na něho řítil Pavlík.

Přes velké šance skončila první část bez branek.

V úvodu druhého dějství se Sparta musela bránit poté, co Michajlov poslal puk do hlediště. Ve 27. minutě byl dalším hříšníkem Sirota a přestože Pražané i tohle oslabení ubránili, Nenonen krátce po jeho návratu na led otevřel skóre.

David Vitouch pak zblízka nedokázal dotlačit kotouč za brankovou čáru, naopak Tamáši na konci 39. minuty zvýšil ranou z pozice pravého křídla na 2:0 pro hosty.

Sparta za dvě třetiny vyslala jen 13 přesných střel, které musel řešit Škorvánek.

Ve 44. minutě mohl oživit naděje domácích Řepík, jenže zazvonil pouze na tyčku. Zmar domácích pokračoval i v dalším průběhu, kdy Královéhradečtí pečlivě hlídali svůj náskok. Když se v čase 57:13 provinil Hašek, zkusili to domácí ihned v šesti bez gólmana, ale na kontakt se nedostali.

Související

"Nikdo není tak zajímavý jako on." České posile věští i místo vedle superhvězdy

NHL: Preseason-Calgary Flames at Edmonton Oilers

Velký vítkovický obrat v derby

Vítkovice zvítězily v derby na ledě Třince 5:4 po nájezdech. Ostravský celek prohrával 0:2 už v čase 3:48 a ještě ve 47. minutě 2:4.

Rozhodl v šesté sérii Marek Hrivík, který skóroval v rozstřelu dvakrát a jednou i v základní hrací době. Ocelářům nestačily dva góly Ondřeje Kovařčíka a na šestý pokus poprvé v sezoně doma prohráli.

Pardubice uspěly v Karlových Varech 3:0 a připsaly si třetí výhru za sebou. Dvakrát skóroval Roman Červenka a první čisté konto v sezoně si připsal Roman Will. Energie prohrála třetí z posledních čtyř duelů.

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Mladé Boleslavi 4:3, připsali si čtvrtý tříbodový zisk za sebou a nadále vedou extraligu. Jihočeši zároveň i díky dvěma gólům Jana Ordoše ovládli pátý zápas na ledě Bruslařů v řadě.

Mladá Boleslav v této sezoně doma prohrála čtvrté z pěti utkání, k úspěchu jí nepomohly ani dvě branky Tomáše Fořta.

Plzeň otočila díky gólům v první a poslední minutě třetí třetiny zápas v Litvínově na 2:1 a připsala si už čtvrtou výhru v řadě. O vítěznou trefu se postaral útočník Lukáš Strnad. Zato Severočeši utrpěli už čtvrtou porážku za sebou.

Liberec zdolal Olomouc na jejím ledě 1:0. O jediný gól zápasu se už ve druhé minutě postaral Martin Faško-Rudáš. Brankář Bílých Tygrů Petr Hamalčík pokryl všech 29 olomouckých střel a připsal si premiérové čisté konto v nejvyšší soutěži.

Liberec vyhrál třetí z posledních čtyř utkání a v tabulce se posunul na sedmé místo právě před Hanáky. Ti nebodovali po čtyřech duelech a jsou devátí.

Kladno zvítězilo na ledě Komety Brno 4:3 po samostatných nájezdech a ukončilo sérii sedmi porážek. Posunulo se díky tomu z posledního na 13. místo o skóre před Litvínov. Vítězný gól v rozstřelu si připsal Fin Niko Ojamäki.

Mistrovská Kometa prohrála počtvrté za sebou.

Související

Slovák vzal Rusovi místo, pak se brankáři v KHL porvali. Tohle nechci, zlobil se kouč

Překonaný Adam Húska ve čtvrtfinále USA - Slovensko na MS 2021

11. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Nenonen (Hašek, Vukojevic), 39. Tamáši (Perret, Mudrák). Rozhodčí: Cabák, Vrba - Hynek, Axman. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 9384.

Sestavy:

Sparta: Michajlov - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Němeček, Sirota, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - D. Vitouch, Shore, Dzierkals - Řepík, R. Horák, Hyka - O. Bláha, M. Vitouch, Ton. Trenér: Gross.

Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Pláněk, Mudrák, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Šenkeřík - Kevin Klíma, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kohout, Bunnaman, Nenonen - Pour, Batna, Hašek. Trenér: T. Martinec.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 4:5 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. O. Kovařčík (D. Musil), 4. Jank (Flynn), 36. O. Kovařčík (M. Kovařčík, A. Nestrašil), 47. Kurovský - 13. Nellis, 24. M. Hanzl (Kňažko), 49. Hrivík (Freibergs, P. Zdráhal), 51. Abdul (Freibergs, Hrachovina), rozhodující sam. nájezd Hrivík. Rozhodčí: Obadal, Šír - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.

Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Freibergs, Budík, Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Řehák, M. Přibyl, Macias - Lednický. Trenér: Varaďa.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávka: 18. Kelemen (Kondelík), 40. Červenka, 58. Červenka. Rozhodčí: Sýkora, Barek - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4681.

Sestavy:

Karlovy Vary: Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, M. Kočí, Mamčics, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Šťastný, N. Jones, Čihař - Minárik, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.

Pardubice: Will - Košťálek, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, M. Tourigny, Hájek, Mikliš - Mandát, Sobotka, Červenka - R. Kousal, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Herčík - Formánek, Rákos, T. Urban. Trenér: Pešán.

BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Fořt (Pyrochta), 36. Buchtele (Lakatoš, Hradec), 44. Fořt (Lakatoš, Pyrochta) - 13. Ordoš (Lantoši, N. Olesen), 31. Ordoš (J. Koláček, Kašlík), 38. N. Olesen, 43. Pýcha (Vála). Rozhodčí: Veselý, Pilný - Frodl, Thuma. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 2801.

Sestavy:

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg, Havlín - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Indrašis - Rekonen, Hradec, Lichtag - Malínek, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.

České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Š. Kubíček, Cibulka, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Kašlík, J. Koláček, Ordoš - Chlubna, M. Toman, P. Novák. Trenér: Čihák.

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 35. Koblasa (Hlava, Gajdoš) - 41. D. Simon (V. Lajunen), 60. I. Sedláček (Filip, Schleiss). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Hnát, Dědek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4380.

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, O. Baláž - Hlava, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Gut, Hännikäinen - Šprynar, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, P. Svoboda. Trenér: Broš.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, V. Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 2. Faško-Rudáš (Sandberg, Weatherby). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Augusta, Lhotský. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 4350.

Sestavy:

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.

Liberec: Hamalčík - D. Zeman, R. Šimek, M. Ivan, Zile, Kolmann, Ahac, Aubrecht - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, Faško-Rudáš - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - F. Jansa, Špilka, Ryšavý. Trenér: Kudrna.

HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Š. Stránský (Ferda, Ekrt), 33. Chludil (Ďaloga, Zábranský), 35. A. Zbořil (H. Zohorna, T. Zohorna) - 12. Pietroniro (M. Forman), 44. M. Forman (Robins, T. Tomek), 51. Audette (Robins, Ojamäki), rozhodující sam. nájezd Ojamäki. Rozhodčí: Hribik, Hradil - Rampír, Blažek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 6317.

Sestavy:

Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Žovinec, Vandas, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - K. Hrabík, Vigneault, M. Procházka - M. Forman, Konečný, Bareš - Barinka, Melka, Kelly Klíma. Trenér: Čermák.

Tabulka:

1. České Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. Plzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. Třinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. Brno 11 6 0 2 3 31:30 20
5. Pardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. Karlovy Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. Liberec 11 6 0 0 5 26:27 18
8. Vítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
9. Olomouc 10 5 0 1 4 22:25 16
10. Sparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. Mladá Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Hradec Králové 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Kladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. Litvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
 
Mohlo by vás zajímat

"Nikdo není tak zajímavý jako on." České posile věští i místo vedle superhvězdy

"Nikdo není tak zajímavý jako on." České posile věští i místo vedle superhvězdy

Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Slovák vzal Rusovi místo, pak se brankáři v KHL porvali. Tohle nechci, zlobil se kouč

Slovák vzal Rusovi místo, pak se brankáři v KHL porvali. Tohle nechci, zlobil se kouč

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga hokej extraliga HC Oceláři Třinec HC Vítkovice Ridera BK Mladá Boleslav Motor České Budějovice HC Verva Litvínov HC Škoda Plzeň HC Energie Karlovy Vary HC Dynamo Pardubice HC Kometa Brno Rytíři Kladno HC Olomouc Bílí Tygři Liberec Mountfield Hradec Králové HC Sparta Praha derby

Právě se děje

před 15 minutami
Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista
Domácí

Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista

Jakmile policisté přijeli na místo, pokusili se postřelenému muži poskytnout první pomoc. Asistovali i záchranáři, ale marně.
Aktualizováno před 17 minutami
Lídr Hamásu předal Trumpovi odpověď na jeho mírový plán. Nesouhlasí s ním
Zahraničí

Lídr Hamásu předal Trumpovi odpověď na jeho mírový plán. Nesouhlasí s ním

Šéf Hamás dal podle informací zpravodajského webu BBC zprostředkovatelům najevo, že nesouhlasí s americkým mírovým plánem pro Pásmo Gazy.
před 31 minutami
Policie zadržela propalestinské demonstranty, blokovali dopravu na Národní třídě
Domácí

Policie zadržela propalestinské demonstranty, blokovali dopravu na Národní třídě

Pražští policisté zadrželi 17 propalestinských demonstrantů, kteří dnes večer na Národní třídě blokovali dopravu.
Aktualizováno před 47 minutami
"Čelíme masivní antikampani, stopy vedou do zahraničí," tvrdí Starostové
Domácí

ŽIVĚ
"Čelíme masivní antikampani, stopy vedou do zahraničí," tvrdí Starostové

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě
Hokej

Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě

Hokejisté Sparty pokračují v extralize v tristní domácí bilanci, proti Hradci Králové dokonce znovu nedali ani gól. Vítkovice otočily derby v Třinci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Češka, co plula s Gretou, odmítla deportaci. Trvá na tom, že ji Izraelci unesli
Zahraničí

Češka, co plula s Gretou, odmítla deportaci. Trvá na tom, že ji Izraelci unesli

Zdroje z diplomatických kruhů sdělily redakci Aktuálně.cz, proč se může záchrana Šárky Přikrylové ještě zkomplikovat kvůli jejímu nesouhlasu.
Další zprávy