Lední hokej

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2

Sport
před 1 hodinou
K bizarním chvílím došlo v týdnu v utkání ruské KHL mezi Šanghají a Minskem. Hokejisté běloruského týmu odcházeli po první třetině do šatny za nepříznivého stavu 0:1. A když se po přestávce vrátili, prohrávali už 0:2.
Hokejisté Dinama Minsk v utkání na petrohradském ledě Šanghaje
Hokejisté Dinama Minsk v utkání na petrohradském ledě Šanghaje | Foto: Profimedia

Důvodem byla situace z konce prvního dějství. Útočník Šanghaje Nick Merkley 20 vteřin před sirénou překonal bekhendovou střelou gólmana, ale neradoval se, protože na brankové čáře zastavil puk soupeřův obránce Nicolas Meloche.

Třetina se dohrála za stavu 1:0 pro domácí Šanghaj.

Zmíněnou situaci, která zaváněla gólem, však o přestávce na popud kolegů od videa prověřovali rozhodčí. A zjistili, že kotouč překročil brankovou čáru. Šanghaji tak ve chvíli, kdy hráči obou týmů vysedávali v šatně, přiřkli vedení 2:0.

Po návratu na led hokejisté nejdřív dohráli 20 vteřin z první třetiny a až pak si vyměnili strany, aby rozehráli druhé dějství.

"Jestli jsem někdy zažil započítání gólu o přestávce? Ne, to vážně nikdy," usmíval se v pozápasovém rozhovoru pro Matč TV útočník Šanghaje Borna Rendulič. "Taky to, že přijdete na druhou třetinu a musíte dohrávat 20 sekund z té první, je pro mě nové."

Šanghaj nakonec zvítězila 3:2 a momentálně drží pátou příčku v jedenáctičlenné Západní konferenci.

Přestože Šanghaj vystupuje jako čínský tým, domácí zápas hrála v petrohradské SKA Areně, kam se před aktuální sezonou přestěhovala. Do ochozů oficiálně přišlo 5899 diváků, což je jen asi čtvrtina kapacity této největší hokejové haly světa.

Ještě v minulé sezoně nesl čínský klub název Rudá hvězda Kunlun a domácí utkání hrál v Mytišči kousek od Moskvy.

Kromě změny názvu a stěhování zaujal také investicemi. Přivedl například trenéra Gerarda Gallanta, který byl jeden čas jedním z nejvyhledávanějších trenérů v NHL. Na Floridě kdysi vedl i Jaromíra Jágra a později dva roky trénoval newyorské Rangers.

