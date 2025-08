Jako z cirkusu, tohle jsem nikdy předtím neviděl, vzpomíná na Jágra exmluvčí Omsku

Jaromír Jágr dohrál v hokejovém Omsku před dlouhými 14 lety. V ruském klubu ale zanechal za čtyři sezony tak silnou stopu, že se o něm mluví doteď.

Oleg Malickij vyrůstal na sledování zápasů Avangardu Omsk a později dlouhé roky pracoval jako tiskový mluvčí klubu. Šéfové nebo hvězdy týmu se měnili, on zůstával.

Letos v létě však v Avangardu na vlastní žádost skončil. A nedávno poskytl velký rozhovor ruskému deníku Sport-Express, kde nemohly chybět vzpomínky na Jágra.

Slavný český křídelník poprvé zavítal do Omsku v polovině nultých let při celoroční výluce zámořské NHL. Sezonu sice odstartoval v mateřském Kladně, ale před koncem roku 2004 zamířil na Sibiř.

V Avangardu působil ještě v letech 2008 až 2011, kdy nečekaně přerušil zámořskou kariéru. Rázem se stal největší hvězdou nově vzniklé KHL.

"Nejvíc mě překvapila jeho střelba," rozmluvil se o legendární osmašedesátce Malickij. "Těžko se to popisuje. Bylo to jako z cirkusu! Takovou úroveň hráčského mistrovství jsem nikdy předtím neviděl. Dokázal napřáhnout a pálit do bližšího vinglu jednu ránu za druhou."

Nejdřív si ale Jágr musel seřídit mušku. "V jednom zápase ho postavili do 'kanceláře' na útočném kruhu pro vhazování. Střílí, střílí, ale nic mu tam nepadá. A najednou začne. Pak mi vysvětlili, co se stalo. Někdo mu řekl: 'Tady nejsi v Americe, naše kluziště jsou širší. Udělej krok dopředu.' To udělal a hned to šlo," pokračoval bývalý mluvčí Avangardu.

Sám Jágr v minulosti často zdůrazňoval rozdíly mezi zámořským a evropským hokejem, i kvůli odlišným rozměrům hřiště mluvil vyloženě o dvou různých sportech.

Jinak se i v Rusku držel zásad, kterými proslul v zámoří nebo české extralize.

"Vždycky říkal: 'Kvůli věku musím trénovat třikrát nebo dokonce čtyřikrát víc než vy všichni…' Proto se po ledě proháněl i v noci. A také nikdy nepil alkohol," uvedl Malickij.

Jágr angažmá na Sibiři zpětně popisoval jako nutnou kariérní zastávku, bez které by možná nevydržel hrát tak dlouho. Ve východní zemi nicméně zažil i jednu těžko zapomenutelnou tragédii.

V říjnu 2008 při utkání na ledě Čechova sledoval, jak vedle něj na střídačce kolabuje mladičký spoluhráč Alexej Čerepanov.

Útočníka, kterého newyorští Rangers považovali po draftu za svou budoucí hvězdu, už se následně nepodařilo zachránit. Úmrtí zapříčinila kombinace vrozené srdeční vady a organizátorských selhání - na stadionu například chyběl funkční defibrilátor.

"Jágr si Čerepanova vzal pod svá křídla, staral se o něj. Když došlo k té tragédii, byl úplně zdrcený," poznamenal Malickij.

Omskou štaci ukončil Jágr v létě 2011 podpisem ve Philadelphii. V NHL pak působil až do ledna 2018, kdy mu nevyšlo angažmá v Calgary. Momentálně je bez smlouvy, ale kariéru v 53 letech stále neukončil - naskočil do přípravy mateřského Kladna.