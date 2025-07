Šílená groteska, nechápou Rusové. Poslední veletoč s největší halou světa je šokoval

Petrohradská SKA Arena, otevřená před rokem a půl jako největší hokejová hala planety, stále postrádá odpovídající lesk. Spíš je spjatá s problémy a veletoči. Tamní hokejový klub ji už podruhé opouští. A ještě překvapivější je nový nájemník - není z Petrohradu ani z Ruska.

SKA Arena | Foto: Associated Press

Pojďme popořadě. Megalomanskou stavbu otevřeli Rusové v prosinci 2023. Chlubili se kapacitou 21 542 míst, o pár stovek vyšší, než nabízí Bell Centre v kanadském Montrealu, dřívější dlouholetá jednička.

Po první velké akci, Utkání hvězd hokejové KHL, však hala dlouho zela prázdnotou. Než se do ní před play off stejné soutěže nastěhovalo petrohradské SKA.

Utěšený stav nicméně trval jen krátce. Před minulou sezonou populární klub oznámil, že se vrací do Ledového paláce, své staré arény, která pojme "jen" zhruba dvanáct tisíc diváků.

Důvod? Nedostatky SKA Areny, podtržené požárem, jež zasáhl plochu o velikosti 225 metrů čtverečních a poničil také část ochozů.

Hokejisté Petrohradu měli v tradičním domově odehrát celý ročník, nakonec ale v jeho průběhu znovu šli do nového. A obří stadion ohromoval po opravách ještě vyšší kapacitou - 22 500. Na některé zápasy dorazilo podle oficiálních čísel dokonce ještě více lidí. Oficiální stránky arény v současnosti uvádějí kapacitu 23 tisíc.

Dle návštěvnosti fungující svazek ovšem ani tentokrát nevydržel.

Klub před nadcházející sezonou KHL ohlásil další návrat do Ledového paláce.

Zdůvodnil ho špatnou dopravní dostupností SKA Areny kvůli rekonstrukci nejbližší stanice metra, Parku Pabědy. Práce mají skončit až na podzim 2027. Podle ruského deníku Sport-Express však za veletoč může velmi vysoké nájemné v nové hale.

Tentokrát nicméně nehrozí, že prostorný stadion bude mimo koncerty zet prázdnotou.

Už našel nového, překvapivého nájemníka - Rudou hvězdu Kunlun, čínského účastníka KHL.

Dává se to do souvislosti se spekulacemi, že do vedení mladého klubu nastoupí Alexandr Krylov, jenž úspěšně šéfoval Omsku a má silné vazby na lidi spojené s SKA Arenou.

Čínský klub nehrající v Číně

Obecně ale změna nájemníka vyvolala v Rusku silně nechápavé reakce.

"Pochybuju, že lidé v Petrohradu budou chodit na zápasy Kunlunu. Na některé možná ano, ale nemyslím si, že těch vyprodaných bude hodně," kroutil hlavou v rozhovoru pro stanici Matč TV bývalý útočník sborné Maxim Rybin.

Rudá hvězda vznikla v roce 2016 v čínském Pekingu a hned v premiérové sezoně postoupila do play off KHL.

Od té doby se jí to ale nepodařilo ani jednou. V posledních pěti letech navíc domácí zápasy ani nehrála v Číně, nýbrž v ruském Mytišči kousek od Moskvy. Do ochozů lákala minimum lidí, v uplynulé ročníku v průměru něco málo přes dva tisíce na zápas.

"Tým s jedním a půl fanouškem na celé zeměkouli se nějakým způsobem pokusí zaplnit největší arénu na světě," zkritizoval přesun Maxim Makarov z webu Championat.

A ptal se: "Pardon, ale co se stane po dokončení rekonstrukce Parku Pabědy? Týmy si prostě vymění stadiony? Nebo si SKA bude muset připlatit? Nebo zůstane v Ledovém paláci a zracionalizuje si to tím, že právě tam se odehrála největší vítězství v historii klubu?"

"Ano, žijeme ve světě, kde se může stát cokoliv, ale tento příběh už připomíná jakousi šílenou grotesku - psanou v nepříliš střízlivém stavu," dodal novinář.