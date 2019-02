Bude to hodně nervózní zápas, musíme ukočírovat emoce, hlásí před Plzní Trpišovský

před 2 hodinami

Podle trenéra slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského v nedělním šlágru 21. ligového kola v Plzni uspěje ten tým, který lépe zvládne udržet pod kontrolou emoce. I když jeho svěřenci mají v čele tabulky před druhou Viktorií šestibodový náskok, budou hrát na vítězství. Ani případnou výhru by ale Trpišovský nepovažoval za rozhodující v boji o titul.

"Myslím, že zápas bude trošku opatrnější než ty předchozí, protože oběma týmům půjde o hodně. Myslím, že to bude určitě trochu nervóznější a zápas zvládne tým, který emoce více ukočíruje. Bude to náročné na psychiku, ukázat tu svou kvalitu na hřišti a dovolit si v situacích, protože oba týmy jsou vyspělé a dokážou chybu potrestat," řekl novinářům Trpišovský.

"Jako v předchozích duelech tým, který se dostane do vedení, bude mít velkou výhodu. Je to můj první zápas se Slavií v Plzni, těžko se to odhaduje, ale je to souboj prvního s druhým, takže rivalita bude určitě velká. Bude to podobné jako v těch dvou domácích utkáních," dodal.

Přestože jeho tým má náskok šesti bodů, s případnou remízou kalkulovat nehodlá. "Budeme hrát tak, abychom vyhráli, my hrajeme vždy na vítězství. Někdy pak záleží na okolnostech, jak se zápas bude vyvíjet. Po něm to můžu vidět jinak než před ním. Je možné, že po zápase si řekneme, kdyby to skončilo remízou, že ten bod je maximum," uvedl Trpišovský.

Ani v případě výhry by podle něj nebylo o titulu vzhledem k novému systému ligy s nadstavbou zdaleka rozhodnuto. "I kdybychom zvítězili, hraje se ještě nadstavba, tolik zápasů s těžkými soupeři. Může to něco napovědět, ale zdaleka to nic neurčí. Strašně důležité utkání, v tuhle chvíli o šest bodů, ale pak se bude ještě hrát o více než 40 bodů. Může se toho stát hrozně moc," podotkl Trpišovský.

Upozornil, že Plzeň se na velké zápasy dlouhodobě umí nachystat. Předvedla to třeba obratem ve čtvrtečním utkání Evropské ligy se Záhřebem. "Je to tým, který za posledních iks let hrál hrozně těžkých bitev a byl úspěšný. Mají skvělého trenéra, skvělé hráče. Oni se vždy na ten velký zápas umí nachystat. Oba týmy budou určitě hodně agresivní, bude to zápas na ostří nože. Nic si nedarují," uvedl Trpišovský.

"Oba týmy se zase nemají tolik čím překvapit. Důležitější bude, aby ten tým dokázal přenést všechny své silné stránky na hřiště. Abyste dokázali hrát podle svých not a vnutit to soupeři. Určitě bychom se nechtěli dostat pod nějaký tlak. I včera Plzeň ukázala, že je doma strašně silná v kombinaci. Každému týmu navíc takový obrat pomůže," podotkl Trpišovský.

Už devětkrát za sebou vyhrál vzájemný ligový duel domácí tým. "V těchto velkých zápasech velkých týmů je domácí prostředí vždy výhoda. Vloni se nám tu podařilo dvakrát doma vyhrát. Slavii se v Plzni dlouhodobě nedaří, takže motivace pro nás bude obrovská. Je pro nás úkol, abychom tam dokázali hrát ve stejném rozpoložení jako doma," řekl Trpišovský.

Po čtvrteční domácí remíze 0:0 v Evropské lize s Genkem jsou všichni jeho svěřenci v pořádku. Kouč však zvažuje složení útoku, kde oba jarní duely odehrál Milan Škoda. "Je to jedno z témat. Asi se budeme rozhodovat podle toho, jak Milan bude vypadat během těch dvou dnů," řekl Trpišovský.