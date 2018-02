Manchester United otočil šlágr proti Chelsea, Tottenhamu vystřelil těsnou výhru Kane

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Manchester United doma s Chelsea prohrával, ale Lukaku s Lingardem zařídili obrat. Tottenham zvítězil na hřišti Crystalu Palace díky zásahu Kanea.

Londýn - Šlágr 28. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Chelsea skončil výhrou domácích 2:1. Rozhodující branku dal střídající Jesse Lingard. "Rudí ďáblové" se vrátili na druhou pozici o dva body před Liverpool. Harry Kane rozhodl dvě minuty před koncem zápasu o výhře Tottenhamu 1:0 na hřišti Crystalu Palace. Anglický reprezentant s 24 zásahy vede tabulku střelců Premier League, Tottenham bodoval podesáté v řadě.

Už ve čtvrté minutě se Chelsea na stadionu Old Trafford dostala do velké šance, když po Alonsově centru napálil míč do břevna Morata a vzápětí musel gólman De Gea reagovat na tečovaný Hazardův pokus. Domácí měli příležitost až v 28. minutě, po Martialově přihrávce ale jen slabě vystřelil Sánchez.

Krátce poté už se skóre změnilo. Chelsea vyrazila do rychlého brejku, Hazard pasem za obranu našel Williana a ten potvrdil současnou formu. V posledních třech soutěžních duelech nastřílel čtyři branky.

Radost však hostům vydržela jen sedm minut. Martial předložil ve vápně míč Lukakovi a belgický forvard se poprvé v sezoně prosadil proti týmu z velké šestky. V 67. minutě měl Lukaku druhou šanci, po Sánchezově centru akrobaticky vystřelil a zasáhnout musel Courtois.

Čtvrt hodiny před koncem už ale belgický gólman hosty nezachránil. Znovu u toho byl jeho reprezentační kolega Lukaku, který nacentroval z pravé strany a střídající Lingard hlavou přesně zakončil.

Tottenham měl v derby na hřišti Crystalu Palace od začátku více ze hry a v několika šancích se ocitl Kane nebo pravý bek Aurier. Hostům však dlouho buď scházela přesnost, nebo se vytáhl gólman Hennessey. V 88. minutě už ale Kane přece jen skóroval, když hlavou proměnil Eriksenův centr od rohového praporku.

Tottenham poprvé v historii vyhrál na hřišti Crystalu Palace tři ligové duely po sobě a posunul se na čtvrté místo tabulky, pátá Chelsea však ztrácí jen dva body. Crystalu Palace, který je sužovaný marodkou, se v boji o záchranu příliš nedaří, z posledních pěti duelů vydoloval jen dva body.

Anglická fotbalová liga - 28. kolo:

Crystal Palace - Tottenham 0:1 (88. Kane), Manchester United - Chelsea 2:1 (39. Lukaku, 75. Lingard - 32. Willian).