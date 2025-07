Obránce za 370 milionů. Vitík má podle Italů z Letné namířeno do Boloni

Fotbalový reprezentant Martin Vitík podle italských zdrojů přestoupí ze Sparty do Boloni, devátého týmu poslední sezony Serie A. Vítěz Italského poháru by měl za dvaadvacetiletého hráče zaplatit i s bonusy přibližně 15 milionů eur (370 milionů korun), takže Vitík by odešel jako nejdražší český obránce historie.

Fotbalový reprezentant Martin Vitík podle italských zdrojů přestoupí ze Sparty do Boloni, devátého týmu poslední sezony Serie A. Vítěz Italského poháru by měl za dvaadvacetiletého hráče zaplatit i s bonusy přibližně 15 milionů eur (370 milionů korun), takže Vitík by odešel jako nejdražší český obránce historie. Boloňa si pohárovým triumfem zajistila start v základní fázi Evropské ligy. O Vitíka měla zájem již před rokem, tehdy však Sparta s ohledem na nabitý program po postupu do Ligy mistrů neměla adekvátní náhradu a přestup neschválila. Souhlas údajně udělila až nyní, rodákovi z Berouna zbývá už jen rok smlouvy. Boloňa se podle italských zdrojů ozvala po roce znovu také proto, aby Vitík nahradil Sama Beukemu, který má odejít do mistrovské Neapole.