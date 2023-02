Čech stoupá v hierarchii britského hokeje. Baví mě to víc než Liga mistrů, překvapil

Častěji než kterýkoliv jiný český fotbalista hrál milionářskou Ligu mistrů. Za Chelsea dokonce dvakrát pronikl až do finále, z toho jednou slavil titul. Víc ale Petra Čecha baví současné angažmá v hokejovém Chelmsfordu.

Přestože hokejovou kariéru odstartoval až ve 37 letech, kdy mnozí sportovci definitivně končí, dělá pokroky.

Na podzim 2019 začínal Čech v bráně Guildfordu ze čtvrté nejvyšší britské ligy, v této sezoně už ale chytá za třetiligový tým Chelmsford Chieftains, farmu druholigového Peterborough.

Nepřekvapí, že Čech je ve 40 letech nejstarším hráčem mužstva a třetím nejstarším v rámci celé soutěže. Nedaří se mu tolik jako ve čtvrté lize, ale také se nedá říct, že by nestíhal. V sedmi utkáních dosáhl na procentuální úspěšnost zákroků 89,7. Na 18letého kolegu Lucu Tessadriho ztrácí jen asi procento.

Když měl pro britský deník Daily Mail porovnat současnou kariéru s tou fotbalovou, spustil: "Je to tady stejné v tom, že jste součástí kabiny a všech těch vtípků kolem. Nejste ale pod takovým tlakem. Tohle vás baví víc, než když hrajete zápas Ligy mistrů o všechno."

"Pořád to mám ale nastavené tak, že chci předvádět co nejlepší výkon. Chci vyhrávat, nesnáším porážky," pokračovala bývalá fotbalová superhvězda. "Přijde to k vám samo, když jdete na led a jste obklopeni tolika fanoušky. Možná by to bylo jiné, kdyby jich přišlo třicet, ale my máme plno."

Chieftains hrají v hale Riverside Leisure Centre s kapacitou 1200 míst. Standardní lístek pro dospělého stojí 13 liber, v přepočtu zhruba 350 korun.

Jinak mužstvo drží pátou příčku v osmičlenné tabulce, loni dokráčelo do finále. Vizuálem připomíná klub zámořské NHL, ostatně jako Čechův předchozí tým. Zatímco Guildford se inspiroval u Calgary, Chelmsford navazuje na Chicago - v logu má indiánského náčelníka z profilu.

Do Chicaga Čech v lednu shodou okolností zavítal. Díky kamarádovi Petru Mrázkovi tam absolvoval trénink s dalšími hráči slavných Blackhawks, čímž si splnil dětský sen.

Hokej chtěl hrát odmala, kvůli jeho finanční náročnosti ale nakonec přesedlal na dostupnější fotbal. K populárnímu zimnímu sportu se vracel až na sklonku fotbalové kariéry.

Už v roce 2015, kdy přestoupil z Chelsea do Arsenalu, dostal od londýnského klubu povolení zařazovat hokejové tréninky do své přípravy. Na ledě dřel třikrát týdně.

"Bylo to osvěžující," vzpomíná Čech. "Máte profesionály, kteří mimo svůj sport hrají tenis, golf, jezdí na horském kole, vždycky to s sebou nese určité riziko. Můžete na tenisovém kurtu uklouznout, trefí vás golfový míček, spadnete z kola. Já jsem mohl trénovat hokej. Hrát zápasy mi ale nedovolili."

To se logicky změnilo po konci fotbalové kariéry v létě 2019. Čech nedlouho nato začal chytat za Guildford, kde předtím trénoval, a před touto sezonu podepsal roční smlouvu s Chelmsfordem.

"Je to pro mě náročné, protože to mám sto kilometrů od domova. Když tam jezdíte třikrát týdně, dvakrát na trénink a jednou na zápas, hodně toho najezdíte," poukázal na nevýhodu současného angažmá.

Oproti dřívějšku má ale víc volného času, neboť v červnu minulého roku sám skončil jako poradce technického a sportovního úseku Chelsea.