Bořil pořád mluví o tom, jak dal gól Barce, říká kouč. Kdo bude vyprávět o Arsenalu?

před 2 hodinami
Těžšího soupeře momentálně nenajdete. "Samozřejmě člověk nemá šanci vidět všechna mužstva aktuálně na světě, ale prostě z mého pohledu je to teď nejlepší tým s nejlepší sportovní formou," přikývne Jindřich Trpišovský, kouč fotbalistů Slavie. Jeho tým nastoupí v úterý v utkání Ligy mistrů doma proti londýnskému Arsenalu.
Arsenal nedostal gól už sedm zápasů v řadě. Překoná jeho brankáře některý ze slávistů v úterním utkání Ligy mistrů?
Arsenal nedostal gól už sedm zápasů v řadě. Překoná jeho brankáře některý ze slávistů v úterním utkání Ligy mistrů? | Foto: Reuters

Vedou Premier League, nejlepší ligu na světě.

Z patnácti soutěžních utkání v této sezoně třináct vyhráli, jen jednou remizovali (s Manchesterem City) a jednou prohráli (s Liverpoolem).

Už sedm zápasů v řadě nedostali gól, neprůstřelnost trvá už 686 minut.

Ne, Slavii vážně nečeká v Edenu proti "Kanonýrům" nic jednoduchého. 

"Když se na ten tým podíváte v jakémkoliv zápase, jakým způsobem hraje, tak jsou prostě komplexní," ocenil Trpišovský protivníka.

"Když se budeme bavit o jakékoliv herní činnosti nebo stránce, budu mluvit v superlativech," pokračoval okouzleně.

Španělský kouč Mikel Arteta šéfuje mužstvu už od roku 2019 a kritici poukazují na to, že přes skvělé podmínky k práci nedokázal vyhrát nic důležitého.

Jeden FA Cup (2020) a dva anglické Superpoháry (2020, 2023), to je vskutku prachbídný výsledek. Zato zklamání a nedotažených nadějně rozehraných soutěží byla celá řada. Teď ale vede Arsenal anglickou ligu už o šest bodů a mužstvo šlape.

"Trenér je tam dlouhou dobu. Mají základ týmu a každý půlrok ho doplňují o ty nejlepší hráče. Třeba teď o útočníka Gyökerese. Když jim nějaký hráč vypadne, tak přivedou náhradu přesně do toho stylu hry," upozornil Trpišovský na možnosti protivníka.

"Vyspělý tým, který má velkou kontrolu nad zápasy. Absolutní technická kvalita, plus mají asi nejlepšího exekutora standardek na světě," zmínil Declana Ricea, bývalého parťáka Tomáše Součka ve středu zálohy West Hamu.

"Jsou nebezpeční ve všem," připojil Trpišovský. "Jsou v absolutní pohodě. Jednoznačně bych řekl, že to bude jeden z nejlepších týmů, se kterými jsme se za tu dobu utkali," dumal trenér, který vede Slavii od poloviny sezony 2017/18.

Jeho tým přitom v minulosti čelil třeba Barceloně, Chelsea, Interu či AC Milán. Do porovnání se ale Trpišovskému moc nechtělo.

"Hráli jsme tady s Barcelonou, která měla v útoku Messiho, Suáreze a Griezmanna. Takže člověk z respektu vůči těm týmům nechce říkat, že to bude nejlepší soupeř. Ale je prostě hrozně vyspělý," zopakoval stratég vršovického celku.

"Když jsme hráli s těmi týmy, které jsme předtím jmenovali, tak jste tam vždy viděli třeba nějakou slabší stránku, něco můžete odhalit. Arsenal je fakt strašně komplexní a těžko se něco hledá," posteskl si Trpišovský.

I když se Arsenal pyšní dlouhou sérií neprůstřelnosti, červenobílí věří, že si gólovou radost vychutnají.

"Je to odměna pro fanoušky, když jdete proti takovému gigantovi, že se třeba dostanete do šance nebo ten hráč dá gól. Bóřa o tom furt mluví, jak dal gól proti Barceloně. A v podstatě dva, že mu jeden neuznali," zmínil Trpišovský s úsměvem svátečního střelce, obránce Jana Bořila.

"Pro ty kluky to pak je do kariéry hrozně moc. Takže se o to budeme snažit," slíbil kouč.

Jeho tým se utkal s Arsenalem v dubnu 2021 ve čtvrtfinále Evropské ligy a vypadl po remíze 1:1 venku a porážce 0:4 doma.

"Trenér je stejný, někteří hráči jsou stejní, ale myslím, že styl je posunutý o level výš kvalitou hráčů. Druhá věc je, že upravili i styl hry. Dříve tyhle týmy hrály na hodně krátkých přihrávek, teď jsou schopni si pomoct dlouhými míči. Hrají více míčů i za obranu, na křídelníky," vypozoroval Trpišovský.

Neprozradil, zda se mezi tyče vrátí uzdravená brankářská jednička Jindřich Staněk, nebo ho znovu nahradí Jakub Markovič.

"Ohledně gólmanů je jasno. Podílíme se na tom všichni, hlavně trenéři gólmanů. Nějaký plán byl daný už před Ostravou a budeme se ho držet," dodal kouč lídra české ligy.

