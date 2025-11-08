Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu

Devětadvacetiletý Schick navázal na vítěznou branku z utkání Ligy mistrů proti Benfice Lisabon. Skóre nedělního duelu proti poslednímu týmu soutěže otevřel už ve 2. minutě přesnou střelou k tyči.
Patrik Schick scores with left foot— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 8, 2025
Bundesliga | 🇩🇪 Leverkusen 1-0 Heidenheimpic.twitter.com/8oEv10yT5R
Podruhé se prosadil ve 22. minutě, kdy dorážkou do prázdné brány potrestal hrubé nedorozumění hostující obrany.
🚨🇩🇪 Patrik Schick— Footy Flix (@FootyFlixx) November 8, 2025
Bayer Leverkusen 3-0 Heidenheim.
Follow @FootyFlixx for every goal as soon as they go in. ✅
pic.twitter.com/zIAMZ8qogS
Bayer vedl po poločase vysoko 5:0, ve druhé půli přidal ještě jednu branku. Česká hvězda tak mohla odpočívat, ze hřiště se Schick poroučel už v 56. minutě. Leverkusen je čtvrtý s osmibodovou ztrátou na čelo.
Další vydařený duel si v nejvyšší německé lize připsal také Vladimír Coufal. Pravý obránce odehrál v dresu Hoffenheimu celý zápas a přispěl asistencí k vítězství 3:1 nad Lipskem.
Třiatřicetiletý český reprezentant si připsal čtvrtou gólovou přihrávku v sezoně.
Bayern už není stoprocentní. Remízu 2:2 na stadionu Unionu Berlín zachránil bavorskému gigantovi v nastaveném čase anglický kanonýr Harry Kane.
Mnichovský tým tak nevyrovnal vlastní bundesligový rekord z roku 2015, kdy vyhrál všech deset úvodních kol. Dneškem skončila šestnáctizápasová vítězná šňůra Bayernu ve všech soutěžích od začátku sezony. Žádný tým v evropských top ligách nikdy nezačal sezonu tak dobře.
Německá fotbalová liga - 10. kolo:
Hamburk - Dortmund 1:1 (90.+7 Königsdörffer - 64. Chukwuemeka), Hoffenheim - Lipsko 3:1 (20. Hajdari, 38. Lemperle, 79. Prömel - 9. Diomande), Leverkusen - Heidenheim 6:0 (2. a 22. Schick, 45.+1 a 53. Maza, 16. Hofmann, 27. Poku), Union Berlín - Bayern Mnichov 2:2 (27. a 83. Doekhi - 38. Díaz, 90.+3 Kane),
18:30 Mönchengladbach - Kolín nad Rýnem.
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|10
|9
|1
|0
|35:6
|28
|2.
|Lipsko
|10
|7
|1
|2
|20:13
|22
|3.
|Dortmund
|10
|6
|3
|1
|16:7
|21
|4.
|Leverkusen
|10
|6
|2
|2
|24:14
|20
|5.
|Hoffenheim
|10
|6
|1
|3
|21:16
|19
|6.
|Stuttgart
|9
|6
|0
|3
|14:10
|18
|7.
|Brémy
|10
|4
|3
|3
|15:18
|15
|8.
|Kolín nad Rýnem
|9
|4
|2
|3
|16:12
|14
|9.
|Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22:19
|14
|10.
|Union Berlín
|10
|3
|3
|4
|13:17
|12
|11.
|Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11:13
|10
|12.
|Hamburk
|10
|2
|3
|5
|9:16
|9
|13.
|Wolfsburg
|10
|2
|2
|6
|12:18
|8
|14.
|Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12:21
|7
|15.
|St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8:18
|7
|16.
|Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10:18
|6
|17.
|Mohuč
|9
|1
|2
|6
|10:17
|5
|18.
|Heidenheim
|10
|1
|2
|7
|8:23
|5