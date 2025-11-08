Fotbal

Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu

Sport Sport
Aktualizováno před 1 hodinou
Patrik Schick se po svalovém zranění ve velkém stylu vrátil do nejvyšší německé soutěže. Český útočník v barvách Leverkusenu dal v první půli dva góly Heidenheimu. Zápas se velmi brzy proměnil v drsný debakl. Zazářil i Vladimír Coufal a Bayern Mnichov přišel o stoprocentní bilanci.
Patrik Schick.
Patrik Schick. | Foto: Reuters

Devětadvacetiletý Schick navázal na vítěznou branku z utkání Ligy mistrů proti Benfice Lisabon. Skóre nedělního duelu proti poslednímu týmu soutěže otevřel už ve 2. minutě přesnou střelou k tyči.

Podruhé se prosadil ve 22. minutě, kdy dorážkou do prázdné brány potrestal hrubé nedorozumění hostující obrany.

Bayer vedl po poločase vysoko 5:0, ve druhé půli přidal ještě jednu branku. Česká hvězda tak mohla odpočívat, ze hřiště se Schick poroučel už v 56. minutě. Leverkusen je čtvrtý s osmibodovou ztrátou na čelo.

Další vydařený duel si v nejvyšší německé lize připsal také Vladimír Coufal. Pravý obránce odehrál v dresu Hoffenheimu celý zápas a přispěl asistencí k vítězství 3:1 nad Lipskem.

Třiatřicetiletý český reprezentant si připsal čtvrtou gólovou přihrávku v sezoně.

Bayern už není stoprocentní. Remízu 2:2 na stadionu Unionu Berlín zachránil bavorskému gigantovi v nastaveném čase anglický kanonýr Harry Kane.

Mnichovský tým tak nevyrovnal vlastní bundesligový rekord z roku 2015, kdy vyhrál všech deset úvodních kol. Dneškem skončila šestnáctizápasová vítězná šňůra Bayernu ve všech soutěžích od začátku sezony. Žádný tým v evropských top ligách nikdy nezačal sezonu tak dobře.

Německá fotbalová liga - 10. kolo:

Hamburk - Dortmund 1:1 (90.+7 Königsdörffer - 64. Chukwuemeka), Hoffenheim - Lipsko 3:1 (20. Hajdari, 38. Lemperle, 79. Prömel - 9. Diomande), Leverkusen - Heidenheim 6:0 (2. a 22. Schick, 45.+1 a 53. Maza, 16. Hofmann, 27. Poku), Union Berlín - Bayern Mnichov 2:2 (27. a 83. Doekhi - 38. Díaz, 90.+3 Kane),

18:30 Mönchengladbach - Kolín nad Rýnem.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 10 9 1 0 35:6 28
2. Lipsko 10 7 1 2 20:13 22
3. Dortmund 10 6 3 1 16:7 21
4. Leverkusen 10 6 2 2 24:14 20
5. Hoffenheim 10 6 1 3 21:16 19
6. Stuttgart 9 6 0 3 14:10 18
7. Brémy 10 4 3 3 15:18 15
8. Kolín nad Rýnem 9 4 2 3 16:12 14
9. Frankfurt 9 4 2 3 22:19 14
10. Union Berlín 10 3 3 4 13:17 12
11. Freiburg 9 2 4 3 11:13 10
12. Hamburk 10 2 3 5 9:16 9
13. Wolfsburg 10 2 2 6 12:18 8
14. Augsburg 9 2 1 6 12:21 7
15. St. Pauli 9 2 1 6 8:18 7
16. Mönchengladbach 9 1 3 5 10:18 6
17. Mohuč 9 1 2 6 10:17 5
18. Heidenheim 10 1 2 7 8:23 5
 
Mohlo by vás zajímat

Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Hradec Králové nemilosrdně naděloval. Zlínská série skončila v Ďolíčku

Hradec Králové nemilosrdně naděloval. Zlínská série skončila v Ďolíčku

"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký

"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký

Dočasný trenér českých fotbalistů Köstl povolal dva nováčky Hellebranda a Sejka

Dočasný trenér českých fotbalistů Köstl povolal dva nováčky Hellebranda a Sejka
Fotbal sport Obsah Bundesliga Patrik Schick Bayer Leverkusen

Právě se děje

před 10 minutami
Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas
Hokej

Čeští hokejisté prohráli na Finských hrách i druhý zápas

Čeští hokejisté prohráli i druhé utkání na Finských hrách.
Aktualizováno před 37 minutami
Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord
Fotbal

Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Tomáš Souček svým 38. gólem v anglické Premier League vyrovnal český rekord Patrika Bergera.
před 51 minutami
Ohrožuje superzakázku. Končící šéf resortu průmyslu zaútočil na Babišova muže
Domácí

Ohrožuje superzakázku. Končící šéf resortu průmyslu zaútočil na Babišova muže

Zbyněk Stanjura (ODS) chce, abych nastupující vláda respektovala půjčku plánovanou na příští rok ve výši 18,3 miliardy na dostavbu Dukovan.
před 1 hodinou
Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země
Zahraničí

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Tornádo, které se přehnalo městem, dosáhlo rychlosti více než 250 kilometrů v hodině. Vláda vyhlásila v postižené oblasti stav nouze.
před 1 hodinou
Hradec Králové nemilosrdně naděloval. Zlínská série skončila v Ďolíčku
Fotbal

Hradec Králové nemilosrdně naděloval. Zlínská série skončila v Ďolíčku

V rámci 15. kola Chance ligy si vítězství připsala Mladá Boleslav, zvítězila 1:0 na hřišti Dukly Praha.
Aktualizováno před 1 hodinou
Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu
Fotbal

Schick si otevřel střelnici. Podívejte se, jak režíroval likvidaci Heidenheimu

Patrik Schick se po svalovém zranění ve velkém stylu vrátil do nejvyšší německé soutěže.
před 1 hodinou
Oslavoval Hitlera, teď se za to omlouvá. Kanye West prosil rabína o odpuštění
Zahraničí

Oslavoval Hitlera, teď se za to omlouvá. Kanye West prosil rabína o odpuštění

Raper je známý svými kontroverzními projevy. V minulosti prodával trička s hákovým křížem a složil píseň o Adolfu Hitlerovi.
Další zprávy