Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

West Ham v důležitém záchranářském duelu otočil zápas proti Burnley a získal tři body za těsné vítězství 3:2. Lví podíl měl na triumfu Tomáš Souček, který přišel na hřiště po hodině hry za zraněného Freddieho Pottse za stavu 1:1.
Český záložník se prosadil v 77. minutě z blízka, když míč za slovenského brankáře Martina Dúbravku dorazil hrudí a předvedl svou již tradiční oslavu: takzvanou helikoptéru. Navázal na gól z minulého ligového duelu, v němž pečetil vítězství 3:1 nad Newcastlem.
🇨🇿 HOTOVO! Tomáš Souček přepsal historii! 🤩— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 8, 2025
Kapitán české reprezentace vstřelil svůj 38. gól v Premier League a dorovnal tak dosavadní český rekord Patrika Bergera! 🙌#WHUBUR pic.twitter.com/1fSVxPDUuO
Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.
V závěru byl Souček i u branky na 3:1. Po jeho prudké ráně ze střední vzdálenosti úspěšně dorážel míč do sítě další střídající hráč Kyle Walker-Peters. Hosté už dokázali v nastavení jen snížit na 3:2.
West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.
Anglická fotbalová liga - 11. kolo:
Tottenham - Manchester United 2:2 (84. Tel, 90.+1 Richarlison - 32. Mbeumo, 90.+6 De Ligt), Everton - Fulham 2:0 (45.+4 Gueye, 81. Keane), West Ham - Burnley 3:2 (44. Wilson, 77. Souček, 87. Walker-Peters - 35. Flemming, 90.+7 Cullen),
18:30 Sunderland - Arsenal,
21:00 Chelsea - Wolverhampton.
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2.
|Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3.
|Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|4.
|Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|5.
|Sunderland
|10
|5
|3
|2
|12:8
|18
|6.
|Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|7.
|Manchester United
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|8.
|Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|9.
|Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10.
|Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11.
|Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|12.
|Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|13.
|Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|14.
|Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|15.
|Fulham
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|16.
|Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17.
|Burnley
|11
|3
|1
|7
|14:22
|10
|18.
|West Ham
|11
|3
|1
|7
|13:23
|10
|19.
|Nottingham
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20.
|Wolverhampton
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2