Souček znovu za hrdinu. Přišel z lavičky, spasil West Ham a vyrovnal český rekord

Aktualizováno před 38 minutami
Tomáš Souček svým 38. gólem v anglické Premier League vyrovnal český rekord Patrika Bergera. Kapitán národního týmu nastoupil znovu jako střídající hráč, manažer West Hamu Nuno Espirito Santo ho využil jako žolíka na hrot útoku a Souček se odvděčil klíčovou trefou.
West Ham v důležitém záchranářském duelu otočil zápas proti Burnley a získal tři body za těsné vítězství 3:2. Lví podíl měl na triumfu Tomáš Souček, který přišel na hřiště po hodině hry za zraněného Freddieho Pottse za stavu 1:1.

Český záložník se prosadil v 77. minutě z blízka, když míč za slovenského brankáře Martina Dúbravku dorazil hrudí a předvedl svou již tradiční oslavu: takzvanou helikoptéru. Navázal na gól z minulého ligového duelu, v němž pečetil vítězství 3:1 nad Newcastlem.

Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.

V závěru byl Souček i u branky na 3:1. Po jeho prudké ráně ze střední vzdálenosti úspěšně dorážel míč do sítě další střídající hráč Kyle Walker-Peters. Hosté už dokázali v nastavení jen snížit na 3:2.

West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.

Anglická fotbalová liga - 11. kolo:

Tottenham - Manchester United 2:2 (84. Tel, 90.+1 Richarlison - 32. Mbeumo, 90.+6 De Ligt), Everton - Fulham 2:0 (45.+4 Gueye, 81. Keane), West Ham - Burnley 3:2 (44. Wilson, 77. Souček, 87. Walker-Peters - 35. Flemming, 90.+7 Cullen),

18:30 Sunderland - Arsenal,

21:00 Chelsea - Wolverhampton.

Tabulka:

1. Arsenal 10 8 1 1 18:3 25
2. Manchester City 10 6 1 3 20:8 19
3. Tottenham 11 5 3 3 19:10 18
4. Liverpool 10 6 0 4 18:14 18
5. Sunderland 10 5 3 2 12:8 18
6. Bournemouth 10 5 3 2 17:14 18
7. Manchester United 11 5 3 3 19:18 18
8. Chelsea 10 5 2 3 18:11 17
9. Crystal Palace 10 4 4 2 14:9 16
10. Brighton 10 4 3 3 17:15 15
11. Everton 11 4 3 4 12:13 15
12. Aston Villa 10 4 3 3 9:10 15
13. Brentford 10 4 1 5 14:16 13
14. Newcastle 10 3 3 4 10:11 12
15. Fulham 11 3 2 6 12:16 11
16. Leeds 10 3 2 5 9:17 11
17. Burnley 11 3 1 7 14:22 10
18. West Ham 11 3 1 7 13:23 10
19. Nottingham 10 1 3 6 7:19 6
20. Wolverhampton 10 0 2 8 7:22 2
 
