Plzeň - Slavia 0:0. Sešívaní ve finále neexcelují, ve hře je drží Kolář

Do konce fotbalové Fortuna:Ligy zbývají ještě dvě celá kola. Rozhodnuto je o titulu, bojuje se však ještě o druhé místo a o záchranu. Jedna trofej se však bude předávat už dnes. A zatímco pro jeden z týmů to může být potvrzení životní sezony, pro ten druhý je to existenční zápas. Prvním zmíněným je pražská Slavia, která zažívá skvělou sezonu na všech frontách a k třetímu ligovému titulu může přidat i trofej z MOL Cupu. Soupeřem ji však bude Plzeň. Ta hraje tento duel na vlastním stadionu a kromě zisku poháru bude bojovat i o budoucnost. Pokud totiž dnes nevyhraje, bude nejspíš příští rok bez evropských pohárů. Zisky z Evropy mohou chybět a kádr se rozhodně neudrží pohromadě. Je tedy dnes o co hrát, oba týmy mají obrovskou motivaci.