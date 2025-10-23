Olomouc má první bod v Konferenční lize. O výhru ale přišla v 90. minutě

V dalším kole nastoupí vítěz českého poháru za dva týdny na hřišti arménského FC Noah, který dnes remizoval v Craiově 1:1 a má na kontě čtyři body. Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Olomouci aktuálně patří 27. místo.
Sigma je v pohárech po sedmi letech a poprvé v ligové fázi. V prvním kole prohráli Hanáci na hřišti Fiorentiny 0:2.
Hned po prvním rohu domácích dostala Sigma varování, jak nebezpečnými protiútoky hodlá polský celek hrozit. Dlouhý nákop z vlastní šestnáctky nezachytil na půli Ghali, do samostatného úniku se od půlky hřiště rozběhl Makuch, jemuž jasnou gólovou šanci chytil brankář Koutný.
Sigma se i přes vysoký presink Rakówa snažila o kombinační hru, která ale k výraznějšímu tlaku nevedla. Naopak hosté byli směrem dopředu nebezpečnější. V 18. minutě vypálil tvrdě z trestného kopu Bulat a Koutný měl na mokrém terénu, zkrápěném vytrvalým deštěm, plné ruce práce. Další velká šance Čenstochové přišla o pět minut později, kdy se za obranu Hanáků protlačil opět Makuch a Koutný se i v tomto případě vytáhl.
Domácím se možnost k otevření skóre naskytla ve 28. minutě, po jednom z mála zaváhání obrany soupeře se do brejku vydal Vašulín, jenže nestihl zakončit. Stejný hráč dostal ve 43. minutě nabito od Ghaliho, jenže z hranice pokutového území mířil těsně nad.
Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. Elastická obrana hostů eliminovala útočné snažení Sigmy hned v zárodku. K tomu pak Raków přidával útočnou aktivitu. V 58. minutě vystřelil uvnitř šestnáctky Brunes, jenže nezamířil přesně, podobně se vedlo jeho spoluhráči Amorimovi.
Trenér Janotka chtěl střídáním oživit ofenzivu, ale ani noví hráči více kreativity do hry Sigmy nepřinesli. Ke gólu měl opět blíže polský celek, Racovitan zblízka hlavičkoval těsně nad a Baráthovu střelu zlikvidoval Koutný.
Hanáci v závěru přece jen vyvinuli více snahy v ofenzivě, aby strhli vítězství na svoji stranu. Povedlo se to v 83. minutě. Na roh Langera nejvýše vyskočil Král a poslal Sigmu do vedení první střelou domácího týmu na branku. Vítězství ale nakonec Sigmě uteklo mezi prsty. V závěrečném náporu polského vicemistra nacentroval Pieňko, do míče se v šestnáctce opřel Svarnas a rozhodl o dělbě bodů.
Utkání 2. kola fotbalové Konferenční ligy:
Sigma Olomouc - Raków Čenstochová 1:1 (0:0)
Branky: 83. Král - 90. Svarnas. Rozhodčí: Ilič - Djorovič, Živin - Živkovič (video, všichni Srb.). ŽK: Vašulín, Slavíček, Janotka (trenér) - Baráth, Tudor, Rondič. Diváci: 8136.
Olomouc: Koutný - Slavíček (62. Šíp), Sylla, Král, Sláma (82. Dumitrecu) - Kostadinov (62. Langer), Beran - Navrátil, Mikulenka, Ghali (72. Dolžnikov) - Vašulín (72. Tijani). Trenér: Janotka.
Raków: Trelowski - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw (84. Diaby-Fadiga), Baráth (81. Struski), Repka, Amorim (71. Silva) - Makuch (71. Pieňko), Bulat - Brunes (81. Rondič). Trenér: Papszun.