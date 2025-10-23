Sudí nechali hrát Spartu v kaluži, po 12 minutách změnili názor. Duel se dohraje

Ve třetím největším chorvatském městě pršelo už v minulých dnech, silný déšť byl i dnes dopoledne. Zhruba hodinu před výkopem se znovu spustil liják, který neustal ani na začátku zápasu.
Prakticky celá hrací plocha se ocitla pod vodou a kombinační fotbal se vůbec nedal hrát. Ve 12. minutě hlavní sudí Jones duel přerušil a týmy odešly do kabin.
Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout.
Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.