Nevídané. V anglické lize padla červená karta za facku spoluhráči

před 7 minutami
Nevídané. V utkání anglické ligy na stadionu Manchesteru United dostal fotbalista Evertonu červenou kartu za facku... vlastnímu spoluhráči!
Idrissa Gueye, jehož se snaží udržet gólman Jordan Pickford, vidí od rozhodčího Tonyho Harringtona červenou kartu za to, že udeřil spoluhráče z Evertonu Michaela Keana
Idrissa Gueye, jehož se snaží udržet gólman Jordan Pickford, vidí od rozhodčího Tonyho Harringtona červenou kartu za to, že udeřil spoluhráče z Evertonu Michaela Keana | Foto: Reuters

Ve 13. minutě dohrávaného zápasu Premier League se za bezbrankového stavu dostali domácí "Rudí ďáblové" po chybě v defenzivě soupeře do šance.

Střela Bruna Fernandese nakonec proletěla mimo tyče, ovšem situace a nespokojenost s tím, jak si počínali, vedla k roztržce mezi Idrissou Gueyem a Michaelem Keanem.

Gueye na kolegu vystartoval, oba do sebe strkali a ostrá roztržka mezi spoluhráči vyvrcholila tím, že Gueye udeřil ze strany Keanea do tváře. 

Sudí Tony Harrington neváhal, ke Gueyemu přiběhl a ukázal mu červenou kartu.

Gólman Jordan Pickford měl pak co dělat, aby vzteklého vyloučeného parťáka udržel na distanc od Keanea.

Raritní verdikt sudího zkontroloval a potvrdil VAR, takže šestatřicetiletý senegalský záložník se pakoval do šatny.

Everton ovšem čtvrt hodiny na to i v deseti udeřil a Kiernan Dewsbury-Hall poslal oslabený tým do vedení, které hosté přes trvalý tlak protivníka udrželi až do konce střetnutí.

 
Další zprávy