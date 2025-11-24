Nevídané. V anglické lize padla červená karta za facku spoluhráči

Ve 13. minutě dohrávaného zápasu Premier League se za bezbrankového stavu dostali domácí "Rudí ďáblové" po chybě v defenzivě soupeře do šance.
Střela Bruna Fernandese nakonec proletěla mimo tyče, ovšem situace a nespokojenost s tím, jak si počínali, vedla k roztržce mezi Idrissou Gueyem a Michaelem Keanem.
Gueye na kolegu vystartoval, oba do sebe strkali a ostrá roztržka mezi spoluhráči vyvrcholila tím, že Gueye udeřil ze strany Keanea do tváře.
Sudí Tony Harrington neváhal, ke Gueyemu přiběhl a ukázal mu červenou kartu.
Červená karta za facku spoluhráči… 😱🤷♂️— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 24, 2025
Záložník Evertonu Idrissa Gueye po nedorozumění v obraně Toffees vystartoval po Michaelu Keaneovi a za svou reakci si vysloužil vyloučení. 🟥
Viděli jste někdy něco takového? 🤔 pic.twitter.com/zi99Ysiv8f
Gólman Jordan Pickford měl pak co dělat, aby vzteklého vyloučeného parťáka udržel na distanc od Keanea.
Raritní verdikt sudího zkontroloval a potvrdil VAR, takže šestatřicetiletý senegalský záložník se pakoval do šatny.
Everton ovšem čtvrt hodiny na to i v deseti udeřil a Kiernan Dewsbury-Hall poslal oslabený tým do vedení, které hosté přes trvalý tlak protivníka udrželi až do konce střetnutí.