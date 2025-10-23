Hrdina Slavie měnil před zápasem rituál. Největší duel, o tomhle jsem snil, prohlásil

Markovič prožil v nejprestižnější klubové soutěži planety debut a předvedl minimálně čtyři těžké zákroky.
"Je to zásluhou obrany, která se chytala s jejich neskutečně rychlými útočníky," odmítal skromně gloriolu strůjce úspěšného výsledku.
"Díky klukům vepředu, záložníkům, kteří udrželi míče, abychom si mohli trošku odpočinout. Že jsem byl trošku víc vidět, je hezké, ale neubírá to kredit celému týmu," vypíchl vzorně týmovou práci.
Za nejtěžší označil zákrok v 85. minutě, kdy ho nepřekonal střídající Gianluca Scamacca.
"Šel ze strany, nebyl jsem úplně v postavení, kdy bych měl chytat. Trošku jsem chtěl ještě zalézt," líčil Markovič.
Zřejmě největší šanci zlikvidoval ve 27. minutě, kdy jej zblízka ve skluzu nepřekonal Nikola Krstovič.
"To jsou ty věci, když je gólman včas na správném místě. To jsem byl, pak už je to jen náhoda," mávl rukou.
Jeho tým připsal do tabulky druhý bod po úvodní domácí remíze 2:2 s Bodö/Glimt.
"Jsme rádi, že jsme získali další bod. Každý se počítá, s Atalantou je velmi cenný. Jeli jsme pro vítězství, byli jsme si ale zároveň vědomi síly soupeře. Bereme to," kývl Markovič.
Pochvalu si vyslechl i od kouče Jindřicha Trpišovského. "Jsme s ním od jeho 17 let, trenéři gólmanů s ním pracují dlouhodobě," upozornil stratég červenobílého souboru.
Trenér Slavie si před utkáním všiml, že jeho gólman byl přece jen lehce nervózní. "Viděl jsem to na něm v kabině po rozcvičce, trošku změnil rituál," usmál se Trpišovský.
"Věděl, jakému trojzubci bude čelit. Do toho ještě obrovská kvalita na střídačce, která pak šla na hřiště. Štěstí přeje připraveným a to on byl," ocenil kouč.
Markovič se nevzdává ani boje o postup do vyřazovací fáze, v ligové části zbývá ještě pět kol.
"Zápasů je pořád dost. Dokázali jsme si, že můžeme obstát s top týmy. Třeba budeme bodovat i v příštím zápase," vyhlížel atraktivní domácí souboj s Arsenalem.
V pohárech si už vloni připsal tři starty za Baník, jednalo se však pouze o kvalifikaci Konferenční ligy. V Bergamu si odbyl ostrou premiéru v hlavní fázi.
"Pro mě osobně to byl vnitřně asi největší zápas, co jsem kdy hrál. Jsem rád, že teď můžu říct, že byl s nulou. O tomhle jsem snil," pochvaloval si Markovič.
"Teď už to můžu říct, byl jsem nervózní. Na rozcvičce to ale ze mě absolutně spadlo. Na hotelu přemýšlíte o tom, co se může stát, jak to bude vypadat. To je těžké. Na stadionu už jsem se z toho ale dostal," popisoval.
Že nastoupí, se definitivně dozvěděl v úterý. Jindřich Staněk po zranění zůstal na lavičce. "Musel jsem s tím počítat celou dobu. Čekal jsem, co mi trenéři řeknou, den před zápasem mi to potvrdili," přiblížil Markovič.
V lednu se vrátil z Baníku Ostrava do Slavie, která uplatnila klauzuli o zpětném odkupu. "Zahrát si Ligu mistrů je sen každého fotbalisty, věděl jsem, že v ní snad budeme. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro návrat," prozradil.