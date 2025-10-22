Upozornil na sebe úprkem od kamer. Potíže na Černého čekaly ale i v Turecku

Černý se nyní musí maximálně snažit, aby si pozici v klubu udržel. Do turecké metropole v létě dorazil za mohutných ovací fanoušků, nyní ale musí o svůj post bojovat.
O víkendu Besiktas padl doma s Genclerbirligi, kterému v tabulce patří až třináctá pozice. Černý sice nastoupil v základu, ale na jeho výkonu se podepsal fakt, že nehrál na svém oblíbeném místě, tedy zprava. Vlevo byl český záložník totálně utopený a po první půli ho kouč stáhl.
Proč ta změna? Besiktas má k dispozici na hostování z Fenerbahce zkušeného křídelníka Cengize Undera. Ten pomalu, ale jistě začíná sbírat větší porce minut a je možné, že se rozehraje do takové formy, že by Černého mohl vystrnadit ze základní jedenáctky úplně.
S herní a výsledkovou krizí se ale potýká celé mužstvo. Po prohře s Genclerbirligi se tým z Istanbulu propadl na sedmé místo tabulky a turečtí experti se shodují, že tureckému celku chybí týmový duch - problémy nejsou úplně taktické, ale spíše psychologické.
"Trenér Serdan Yalcin by měl hráčům vštípit nebojácnost, vypadá to, že zkušený trenér ztrácí kontrolu nad mužstvem. Největším problémem Besiktase je absence lídra," vnímá situaci v klubu expert Alper Kinal.
Yalcin začíná být pod velkým tlakem. "Od začátku sezony na nás jsou velká očekávání, ale část hráčů jim zatím nedokázala dostát. A samozřejmě jako šéf realizačního týmu za to nesu jedinou odpovědnost já."
Další týdny ukáží, zda jeho slova mířila i na letní posilu z Wolfsburgu. Další zápas čeká Černého a spol. dnes večer na půdě souseda z tabulky Konyasporu.