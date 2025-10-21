Fotbal

Český klenot v ohrožení. Jurásek svou cenu zatím vůbec neospravedlnil, líčí expert

Pavel Hartman Pavel Hartman
před 2 hodinami
Před odchodem do Anglie se mu říkalo generační talent českého fotbalu. Teď má Matěj Jurásek našlápnuto k označení "nejhorší nákup Norwiche City v historii".
Matěj Jurásek si zatím moc potlesku v dresu Norwiche nevysloužil
Matěj Jurásek si zatím moc potlesku v dresu Norwiche nevysloužil | Foto: Profimedia

Dvaadvacetiletý exslávista stál nového zaměstnavatele 5,8 milionu liber (zhruba 176 milionů korun), ale za necelých deset měsíců si v týmu druhé nejvyšší anglické soutěže nevybudoval pozici hvězdy, nýbrž štědře placeného náhradníka.

Když se letos v lednu vydával na Ostrovy, vedly se debaty o tom, jestli nebude angažmá v Championship pro jeho rozvoj málo.

Zahrál si totiž za reprezentační áčko na Euru, ve slávistickém prvním týmu nastřádal bezmála 100 zápasů, včetně těch v Evropské lize.

Situace nyní?

Přestože Norwich v nové sezoně podstoupil 10 ligových zápasů, Jurásek se na trávníku objevil na pouhých 180 minut.

Dvakrát nebyl v nominaci vůbec, čtyřikrát utkání proseděl na lavičce, čtyřikrát do hry naskočil, ovšem byly to jen drobky. Největší minutáž obdržel v duelu s Wrexhamem, na pažitu strávil 64 minut.

Takže z megalomanského nákupu bude nakonec flop, tedy propadák? Anebo se věci mají jinak?

Odpověď nabízí insider Samuel Seaman, anglický reportér, který se specializuje na dění v Norwich City.

"Jurásek má rozhodně stále šanci stát se významným hráčem Norwiche a zlepšuje se," tvrdí expert.

"V minulé sezóně odehrál pouze dva zápasy, ale pod novým trenérem Liamem Manningem je již členem kádru. Určitě došlo k pokroku, avšak stále má daleko k tomu, aby ospravedlnil svou cenu," říká jasně.

Šanci zatím nevyužil

Podobně mluví i kouč Liam Manning. "Zlepšil se, ale ještě musí přidat," opakuje, když na tohle téma přijde řeč s novináři.

Manning dal po reprezentační pauze Juráskovi šanci, aby předvedl, že se už adaptoval na intenzitu Championship.

Příležitost zůstala nevyslyšena. Jurásek byl na pravém křídle duelu s Bristolem nevýrazný, v metrice Livesportu zaznamenal nejhorší hodnocení z mužstva a po hodině hry šel z placu.

Nebyl v tom však sám, Norwich schytal doma porážku 0:1. V tabulce se krčí až na 20. místě, pod ním jsou již pouze čtyři týmy.

Naopak Radek Vítek, druhý český účastník tohoto představení, se v bráně soupeře překonával a anglická média jeho zákroky zahrnula superlativy. Proč tomu takhle zatím není u Juráska?

Napoví malé srovnání. O prázdninách si Norwich vytáhl z Lincolnu City, hrajícího League One, v Anglii třetí nejvyšší soutěž, jednadvacetiletého ofenzivního záložníka Jovona Makamu. Částka? 1,2 milionu liber.

Posila se zatím sice neprosadila do základu, ovšem tlačí na trenéra čísly, aby se tak brzy stalo. Makamu stihl za pouhých 124 minut na ploše dva góly.

Problém? Pracovní nasazení

I tohle budiž hozená rukavice pro Juráska. Ten ukázal po příletu do Norwiche velké sebevědomí. Sáhl po dresu s desítkou na zádech, která bývá rezervována pro týmové superstar.

"Je to velké číslo. Musím hrát dobře a hrát pro tým," konstatoval Jurásek tehdy pro klubovou televizi. Vzápětí na něj přiletěla otázka: "Může vám angažmá v Norwichi pomoci k více startům za reprezentační áčko?"

"Ano, ve Slavii jsem neměl dostatečný počet minut, abych se mohl zlepšovat. Věřím, že v Norwichi jich bude víc a pobyt tu mi pomůže," řekl.

A když měl sám sebe představit, připojil: "Jsem levonohý hráč. Mojí předností je rychlost. Jsem dobrý střelec i asistent. Mám dobré vidění fotbalu."

Ano, tohle všechno sedí. Ostatně Ivan Hašek to v hodnocení po loňském evropském šampionátu to podtrhl: "Matěj je určitě jedním z našich nejperspektivnějších hráčů. O jeho individuálních kvalitách není pochyb. Je to jeden z nejschopnějších českých hráčů v disciplíně jeden na jednoho. Chybí mu víc odehraných těžkých zápasů."

Ještě něco však dnes už někdejší reprezentační trenér dodal: "Jeho obranná fáze je horší než útočná."

Právě tenhle nedostatek především poslal Juráska v Anglii z kategorie budoucích hvězd mezi náhradníky. Ale nejen to mu schází, aby v Albionu prorazil. Vysvětlení přidá opět Seaman.

"Když Jurásek nastoupil, přispěl mužstvu v závěrečné třetině hřiště. Před několika zápasy zaznamenal svou první asistenci za klub, ale pokud je něco, co musí zlepšit, je to jeho pracovní nasazení na hřišti," vypzoroval novinář, který je přímo u zdroje.

"Jeho talent je zřejmý, jenže Manning chce hráče, kteří zvládají obě strany hry. A když Jurásek hraje, ztrácí bez míče trochu na intenzitě," doplnil Seaman.

Vzkaz od Karabce

Pohyb po hřišti, i když zrovna nemám míč na kopačkách, to je potíž, se kterou se ofenzivní české naděje ve vyspělejších zahraničních klubech potýkají. Nejsou k tomu totiž doma vychovávané.

V mládežnických zápasech sází góly, za což jim trenéři odpouštějí malé nebo vůbec žádné úsilí v defenzivě či ve vytváření si prostoru pro přihrávku.

Pak musejí tohle manko horko těžko dohánět. Pokud tedy mají to štěstí, že mohou. Většina západoevropských klubů totiž říká, že po přechodu do byznysu profesionálního fotbalu už není čas na doučování nedostatků. A už vůbec ne na přeučování zlozvyků.

Nedávno o tom mluvil v podcastu Livesportdaily i Adam Karabec, další z generačních talentů českého fotbalu, když objasňoval, jak se zbavoval laxní tváře.

"V Německu jsem na tom pracoval s trenérem, se kterým jsem měl blízký vztah a který mě opravdu rozvíjel jako hráče. Říkal mi, že nechce, abych běhal od lajny k lajně nebo skluzoval, protože jsem ofenzivní hráč, ale že po ztrátě míče musím okamžitě přepnout a chtít ho získat zpět," vyprávěl Karabec.

"To jsem se snažil zlepšovat. A myslím, že kdybych teď ve Francii nemakal, tak bych tam prostě nehrál," uvědomoval si fotbalista, který se v létě přesunul z Hamburku do Lyonu a patří do základu francouzského velkoklubu.

Jak přetavit potenciál

Jurásek by to mohl vzít jako přátelskou radu od kamaráda. Pokud tuhle bariéru nepřeleze, nemůže pomýšlet na to, že se vymaní z pozice příštipkáře.

Doba na to, aby ukázal, že to dokáže, se krátí. Byť má kontrakt do léta 2030. Posila za téměř šest milionů liber je jen jako náhradník příliš drahá.

Na jaře se mohl ještě schovat za zranění. Nejprve ho na marodku poslalo poraněné stehno, pak pro změnu bolavá třísla.

Už tenkrát tehdejší kouč Norwiche Hoff Thorup věřil, že po uzdravení začne v zápasech čarovat stejně, jako když ve Slavii vstřelil v sezoně 2022/2023 v 21 ligových utkáních šest gólů a navrch přihodil pět asistencí.

Ale nic. A totéž dosud platí i pod dalším trenérem. "Pro hráče, který zapůsobil v Evropě a získal seniorské mezinárodní uznání, je nyní výzvou přetavit tento potenciál ve smysluplný přínos pro Norwich City," napsal web Pink Up monitorující dění v tomhle anglickém klubu.

Tím je řečeno vše.

 
