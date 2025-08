Náhrada Šulce? Variant je víc, máme svou sílu, věří Bakoš. Rangers jsou v nepohodě

Fotbalisté Plzně v úterý úvodním venkovním zápasem v Glasgow rozehrají 3. předkolo Ligy mistrů proti Rangers. Dvojzápas podle bookmakerů nemá favorita. Západočeši si chtějí z horké půdy "Jezdců" odvézt nadějný výsledek do domácí odvety za týden. Ve Skotsku se už budou muset obejít bez klíčové opory Pavla Šulce, ofenzivní univerzál dokončuje přestup do zahraničí.

Postupující si v závěrečném předkole zahraje o hlavní fázi s lepším z dvojice Salcburk - FC Bruggy, vyřazený celek přejde rovnou do základní části Evropské ligy. Viktoria usiluje o pátý postup do hlavní fáze Ligy mistrů, z nemistrovské "větve" nicméně dosud nikdy neprošla.

Ještě o víkendu byli poměrně jasným favoritem na postup Rangers, zřejmě i vinou jejich sobotní remízy 1:1 na stadionu Motherwellu ale bookmakeři nezvykle poměrně dost změnili kurzy. Některé sázkové společnosti už dokonce nepatrně více věří svěřencům trenéra Miroslava Koubka.

Oba celky vstoupily do kvalifikace ve 2. předkole. Plzeň po úvodní porážce 0:1 se Servette poprvé v klubové historii otočila pohárový dvojzápas, v němž nejprve prohrála doma, v Ženevě zvítězila 3:1. Rangers vyřadili Panathinaikos Atény po výhře 2:0 a remíze 1:1 venku. Viktoria v kvalifikaci ovládla posledních devět dvojutkání.

"Šance jsou otevřené. Jestli je to 50 na 50, 40 na 60, nebo 60 na 40, to se nedá říct. Myslím si, že máme šanci. Máme svoji sílu, stejně tak respektujeme sílu soupeře, který ji pravidelně ukazuje i v evropských pohárech. Na souboj se těšíme," řekl novinářům asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš. "Budeme spokojení s takovým výsledkem, po kterém budeme moci bojovat na našem stadionu o postup. Pokud vyhrajeme, bude to samozřejmě úplně nejlepší," doplnil bývalý slovenský útočník.

Soupeři se v pohárech ještě neutkali. Viktoria vloni v závěrečném předkole Evropské ligy vyřadila jiný skotský celek Hearts po výhrách 1:0 doma i venku. Na jaře poté došla až do osmifinále, Rangers ve stejné soutěži ještě o kolo dál.

Oba soupeři v minulé sezoně obsadili ve svých domácích ligách shodně druhé místo. Rangers získali již 55 skotských titulů, poslední nicméně v roce 2021. "Ten tým je určitě trochu silnější, než byli Hearts. V minulém kole porazili silný Panathinaikos, takže nás čeká nepříjemný soupeř, který má za sebou kopu fanoušků. Je tam elektrizující atmosféra, na to se musíme hlavně připravit," upozornil Bakoš.

Poslední pohárové duely Rangers s českými celky byly velmi vypjaté. Před čtyřmi lety "Jezdci" při domácí porážce 0:2 se Slavií předvedli řadu surových zákroků, hostující Ondřej Kúdela zase obdržel zákaz startu v 10 utkáních soutěží UEFA za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary. Na podzim téhož roku si Rangers po zápase se Spartou stěžovali na rasistické chování diváků, ačkoli v hledišti byly kvůli disciplinárnímu trestu téměř výhradně děti. UEFA nicméně žádný prohřešek neshledala.

Západočeši věří, že nynější souboj proběhne v klidu. "Český fotbal má nějaké zkušenosti, ale my jsme to moc neřešili. Moc jsme se o tom nebavili. Dívali jsme se na aktuální stav Rangers, jak to mužstvo vypadá. Do historie jsme se moc nekoukali," řekl Bakoš.

Plzeňští se již budou muset obejít bez klíčové opory Šulce, vítěz českého Zlatého míče o nejlepšího hráče minulé sezony dokončuje přestup do zahraničí. Západočechům zároveň stále schází zraněná brankářská jednička Martin Jedlička, který se zotavuje ze zranění hlavy z duelu s Jabloncem.

Kvůli vyloučení z Ženevy bude hostům scházet záložník Adrian Zeljkovič a trenérům tím vypadla jedna z variant sestavy bez Šulce. "Pavel samozřejmě může chybět. Dlouhodobě hrál, vytvářel situace, body, góly. Takže my se budeme snažit ho nahradit. Variant je poměrně dost, hledáme tu nejlepší možnou i z pohledu způsobu hry," uvedl Bakoš.

Zatímco Viktoria uspěla s žádostí o odložení sobotního ligového utkání v Mladé Boleslavi a po návratu ze Ženevy měla volno, Rangers o víkendu generálku hráli. V úvodním kole skotské ligy po rozpačitém výkonu jen remizovali na hřišti Motherwellu a trenér Russell Martin neskrýval rozčarování.

"Je tady něco špatně. Když se všechno daří, tak to funguje a jde to dobře. Když se ale nedaří, každý myslí jen na sebe. Je to problém mentality, nebyl to týmový výkon. Co se týče výsledku, dostali jsme asi více, než jsme si zasloužili. Do úterního zápasu se musíme hodně zlepšit," řekl devětatřicetiletý kouč.

Zápas na stadion Ibrox pro více než 50 tisíc diváků začne v úterý ve 20:45 SELČ.