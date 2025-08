Potvrzeno. Šulc opouští Plzeň, s týmem už ani neodcestoval do Skotska

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc finalizuje přestup z Plzně do zahraničí, proto dnes s Viktorií neodletí do Glasgow k úternímu úvodnímu zápasu 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers. Potvrdil to předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek, podle nějž čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál přestoupí do renomovaného evropského klubu. Podle médií Šulc míří do Lyonu.

"Pavel od klubu dostal zelenou k přestupu do zahraničí. V těchto hodinách se finalizují všechny náležitosti včetně zdravotní prohlídky. Pokud vše dopadne, přestoupí do renomovaného evropského klubu," prohlásil Šádek. Šulc zaznamenal v poslední ligové sezoně 15 gólů a devět asistencí, o ročník dříve 18 branek a šest nahrávek. Během těchto dvou sezon se alespoň 15 gólů a šest asistencí povedlo v porovnání deseti nejlepších evropských lig nashromáždit jen dalším pěti hráčům včetně hvězd Muhammada Salaha z Liverpoolu nebo Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. V červenci Šulc poprvé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Plzni zkraje této sezony pomohl k postupu přes Servette Ženeva ve 2. předkole Ligy mistrů, což západočeskému týmu zajistilo minimálně start v podzimní hlavní fázi Evropské ligy. Francouzská média v pátek označila jeho přestup do Lyonu za hotovou věc. S bonusy by se transferová částka mohla údajně vyšplhat až na 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).