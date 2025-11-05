Výheň, cesta jako do války a dejte pozor na škorpiony. Když byli Češi na MS naposledy

Dosud poslední takový zápis zaznamenala rovněž sedmnáctka v roce 2011 na mistrovství světa v Mexiku. Tehdy vedl český reprezentační výběr trenér Josef Csaplár.
Dospělý národní tým hrál totiž na světovém šampionátu naposled v roce 2006, dvacítka o tři roky později a zbylé mládežnické kategorie finálový turnaj globálního rozsahu nemají.
"I když jsme v Mexiku nedopadli moc dobře, vzpomínám na to rád. Měli jsme tam úžasné zázemí, vypadalo to jako na stadionu Manchesteru United nebo Ajaxu. Bylo to tak velké, že se tam dalo zabloudit," vzpomínal Csaplár nedávno pro web České televize.
Na jednu stranu si čeští dorostenci na MS před 14 lety užívali výborné podmínky na práci, na druhou provázely tým zdravotní potíže, což bylo v kombinaci s teplotami okolo 40 stupňů smrtící.
"Od začátku jsme měli velké střevní problémy, někteří kluci skončili v nemocnici, a to údajně nejen z našeho týmu. Byli jsme tam strašidelně rozbití a podle toho nakonec taky hra vypadala. Říkám to až po letech, aby to tehdy nevypadalo, že brečím," vyprávěl Csaplár.
Mladí Češi pod jeho vedení rozjeli šampionát porážkou 0:3 proti USA, vítězství 1:0 proti Novému Zélandu je pak vrátilo do hry o postup. Jenže v závěrečném duelu ztratili Češi vedení, padli s Uzbekistánem 1:2 a do play off neprošli.
Oba české góly vstřelil Lukáš Juliš, který se později prosadil ve Spartě či Olomouci. Dále byli v týmu brankář Ondřej Kolář, obránce Michael Lüftner nebo záložníci Ondřej Karafiát s Michalem Trávníkem.
A společně sbírali vskutku netypické zážitky.
"Po cestě z hotelu na stadion to vypadalo, jako bychom jeli do války. Před námi tři džípy, za námi taky. Spali jsme v hotelu i s týmem USA, takže tajné služby byly všude okolo," vybavil si Csaplár.
"Při tréninku jsme si zase neměli nechávat boty na zemi, měli jsme je dávat na lavici. Ptali jsme se proč a dozvěděli jsme se, že je to kvůli škorpionům," přidal trenér v rozhovoru pro Českou televizi.
Nástupci Csaplárova výběru se ode dneška představí v Kataru, tedy dějišti posledního mistrovství světa dospělých. Šampionátu dorostenců se poprvé účastní 48 týmů, do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z 12 skupin a osm celků s nejlepší bilancí ze třetích míst.
Hlavním trenérem české sedmnáctky je Pavel Drsek, bývalý ligový obránce Jablonce nebo Bohemians, který v hráčské kariéře působil i v Německu a Řecku.
"Tádžikistán má sehraný tým, který se umí přizpůsobit každému soupeři. Afričané z Burkiny Faso jsou nesmírně silově a rychlostně vybavení," řekl Drsek k soupeřům ve skupině s tím, že za favorita považuje Američany.
V květnu se Češi pod jeho vedením představili na mistrovství Evropy. Tam sice ze skupiny s Itálií, Belgií a Anglií nepostoupili, ale samotná účast mezi nejlepší osmičkou kontinentu se považovala za úspěch.
V kvalifikaci, která byla pro ME i MS společná, za sebou Češi nechali Švýcarsko, Švédsko a Turecko.
"Při stanovení cílů jsme si zvykli jít krok po kroku. V Kataru by měl být prvním krokem postup ze skupiny a pak se uvidí, koho dál dostaneme. Nechci předjímat dopředu," uvedl Drsek.
Dnešní zápas proti Tádžikistánu začíná ve 13:30 a stejně jako zbylé dva duely české reprezentace ve skupině ho živě odvysílá ČT sport.
