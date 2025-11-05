Fotbal

Výheň, cesta jako do války a dejte pozor na škorpiony. Když byli Češi na MS naposledy

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 2 hodinami
Česká reprezentace do 17 let dnes v Kataru vstoupí do turnaje mistrovství světa a postupně ve skupině potká rozličné soupeře ze tří kontinentů - Tádžikistán, Burkinu Faso a USA. Pro český fotbal jde o první vystoupení na globální akci po dlouhých 14 letech.
Část českého týmu do 17 let v roce 2011. Zcela vpravo Lukáš Juliš, vedle něho Ondřej Karafiát
Část českého týmu do 17 let v roce 2011. Zcela vpravo Lukáš Juliš, vedle něho Ondřej Karafiát | Foto: Profimedia

Dosud poslední takový zápis zaznamenala rovněž sedmnáctka v roce 2011 na mistrovství světa v Mexiku. Tehdy vedl český reprezentační výběr trenér Josef Csaplár.

Dospělý národní tým hrál totiž na světovém šampionátu naposled v roce 2006, dvacítka o tři roky později a zbylé mládežnické kategorie finálový turnaj globálního rozsahu nemají.

Související

Mistrovský výkon. Lyon po Šulcovi oslavuje nového hrdinu, tentokrát ze Slovenska

Dominik Greif

"I když jsme v Mexiku nedopadli moc dobře, vzpomínám na to rád. Měli jsme tam úžasné zázemí, vypadalo to jako na stadionu Manchesteru United nebo Ajaxu. Bylo to tak velké, že se tam dalo zabloudit," vzpomínal Csaplár nedávno pro web České televize.

Na jednu stranu si čeští dorostenci na MS před 14 lety užívali výborné podmínky na práci, na druhou provázely tým zdravotní potíže, což bylo v kombinaci s teplotami okolo 40 stupňů smrtící.

"Od začátku jsme měli velké střevní problémy, někteří kluci skončili v nemocnici, a to údajně nejen z našeho týmu. Byli jsme tam strašidelně rozbití a podle toho nakonec taky hra vypadala. Říkám to až po letech, aby to tehdy nevypadalo, že brečím," vyprávěl Csaplár.

Mladí Češi pod jeho vedení rozjeli šampionát porážkou 0:3 proti USA, vítězství 1:0 proti Novému Zélandu je pak vrátilo do hry o postup. Jenže v závěrečném duelu ztratili Češi vedení, padli s Uzbekistánem 1:2 a do play off neprošli.

Oba české góly vstřelil Lukáš Juliš, který se později prosadil ve Spartě či Olomouci. Dále byli v týmu brankář Ondřej Kolář, obránce Michael Lüftner nebo záložníci Ondřej Karafiát s Michalem Trávníkem.

A společně sbírali vskutku netypické zážitky.

"Po cestě z hotelu na stadion to vypadalo, jako bychom jeli do války. Před námi tři džípy, za námi taky. Spali jsme v hotelu i s týmem USA, takže tajné služby byly všude okolo," vybavil si Csaplár.

"Při tréninku jsme si zase neměli nechávat boty na zemi, měli jsme je dávat na lavici. Ptali jsme se proč a dozvěděli jsme se, že je to kvůli škorpionům," přidal trenér v rozhovoru pro Českou televizi.

Související

Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu

Vítězný návrh nového stadionu Baníku na Bazalech

Nástupci Csaplárova výběru se ode dneška představí v Kataru, tedy dějišti posledního mistrovství světa dospělých. Šampionátu dorostenců se poprvé účastní 48 týmů, do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z 12 skupin a osm celků s nejlepší bilancí ze třetích míst.

Hlavním trenérem české sedmnáctky je Pavel Drsek, bývalý ligový obránce Jablonce nebo Bohemians, který v hráčské kariéře působil i v Německu a Řecku.

"Tádžikistán má sehraný tým, který se umí přizpůsobit každému soupeři. Afričané z Burkiny Faso jsou nesmírně silově a rychlostně vybavení," řekl Drsek k soupeřům ve skupině s tím, že za favorita považuje Američany.

V květnu se Češi pod jeho vedením představili na mistrovství Evropy. Tam sice ze skupiny s Itálií, Belgií a Anglií nepostoupili, ale samotná účast mezi nejlepší osmičkou kontinentu se považovala za úspěch.

V kvalifikaci, která byla pro ME i MS společná, za sebou Češi nechali Švýcarsko, Švédsko a Turecko.

"Při stanovení cílů jsme si zvykli jít krok po kroku. V Kataru by měl být prvním krokem postup ze skupiny a pak se uvidí, koho dál dostaneme. Nechci předjímat dopředu," uvedl Drsek.

Dnešní zápas proti Tádžikistánu začíná ve 13:30 a stejně jako zbylé dva duely české reprezentace ve skupině ho živě odvysílá ČT sport.

 
Mohlo by vás zajímat

Nelítostný Arsenal a Vánoce v Praze, píší Britové. Všimli si, co chybí Slavii

Nelítostný Arsenal a Vánoce v Praze, píší Britové. Všimli si, co chybí Slavii

Kovář vychytal PSV důležitý bod. V bitvách gigantů uspěly týmy Bayernu a Liverpoolu

Kovář vychytal PSV důležitý bod. V bitvách gigantů uspěly týmy Bayernu a Liverpoolu

Arsenal měl zápas pevně v moci, Slavii nepustil do šance. Eden viděl rekordní zápis

Arsenal měl zápas pevně v moci, Slavii nepustil do šance. Eden viděl rekordní zápis

Slavia - Arsenal 0:3. Slavia se vlastní penalty nedočkala, Arsenal potvrdil dominanci

Slavia - Arsenal 0:3. Slavia se vlastní penalty nedočkala, Arsenal potvrdil dominanci
Fotbal sport Obsah Česká fotbalová reprezentace do 17 let MS do 17 let ve fotbale mistrovství světa MS ve fotbale Česká fotbalová reprezentace Josef Csaplár Pavel Drsek

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Rusko nikoho neohrožuje, tvrdí Putin. Rozdává metály za nové zbraně
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko nikoho neohrožuje, tvrdí Putin. Rozdává metály za nové zbraně

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 11 minutami
Magazín

Architekt Pleskot: Netušili jsme, pro koho to děláme. Vila Kellnerovi klid nepřinesla

Architekt Pleskot: Netušili jsme, pro koho to děláme. Vila Kellnerovi klid nepřinesla
Prohlédnout si 8 fotografií
Publikováno se souhlasem Josefa Pleskota
Publikováno se souhlasem Josefa Pleskota
před 20 minutami

Hasiči poblíž Prahy otevřeli byt, z nějž unikala voda, uvnitř našli mrtvého

Hasiči v úterý odpoledne zasahovali v jednom z bytů Poleradech u Prahy, kde unikala voda. Po otevření bytu našli uvnitř člověka bez známek života, příčinu úmrtí vyšetřovatelé zjišťují. V bytě…
Přečíst zprávu
před 33 minutami
Trumpův den proher. "Referendum" o šéfovi Bílého domu ovládli demokraté
Zahraničí

Trumpův den proher. "Referendum" o šéfovi Bílého domu ovládli demokraté

Demokraté slaví úspěch volební úspěch. Guvernérkami států Virginie a New Jersey se stanou demokratky Abigail Spanbergerová a Mikie Sherrillová.
před 39 minutami
Policie navrhla obžalovat exposlance ODS kvůli korupci na Bulovce
Domácí

Policie navrhla obžalovat exposlance ODS kvůli korupci na Bulovce

Policie v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka navrhla obžalovat pět lidí a dvě firmy.
před 46 minutami
Spotlight

Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk

Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
34:12
Aktualizováno před 1 hodinou
Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých
Zahraničí

Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých

Poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti UPS.
Další zprávy