Fotbal

Mistrovský výkon. Lyon po Šulcovi oslavuje nového hrdinu, tentokrát ze Slovenska

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Padouch a hrdina. Zatímco debutant Hans Hateboer se zapsal do historie lyonského fotbalu jednou z nejrychlejších červených karet, slovenský brankář Dominik Greif zářil a zařídil v neděli pro Olympique cenný bod. Však také nadšené ohlasy na jeho výkon obletěly Francii.
Dominik Greif
Dominik Greif | Foto: Profimedia

Lyon si po středečním neuvěřitelném kolapsu a ztrátě vedení 3:0 proti týmu Paris FC chtěl ve francouzské lize spravit chuť.

Proti Brestu potřeboval ideálně tři body, aby udržel kontakt se špičkou tabulky.

Do sestavy naskočila poprvé v základu i další nová posila, Nizozemec Hans Hateboer.

Jenže defenzivní univerzál, který přišel na hostování z Rennes, prožil hororový debut.

Už v 7. minutě předvedl nebezpečný šlapák, po kterém následovala červená a oslabení Lyonu.

Hráči Brestu tak rázem vycítili šanci na tři body, zároveň se z nich stala lovná zvěř. Své si kvůli tomu vytrpěl i český útočník a nejlepší střelec týmu Pavel Šulc, který se aktivním napadáním pokoušel plnit defenzivní úkoly takovým způsobem, že ho v závěru zápasu chytaly křeče.

Největší chválu za to, že nakonec Lyon udržel bezbrankovou remízu, ale sklidil slovenský gólman Dominik Greif.

Důležitými zákroky držel hosty nad vodou až do konečného hvizdu. Ten nejdůležitější skok po míči si nechal na 83. minutu, kdy zastavil bleskový brejk domácích.

"Předvedl mistrovský výkon," napsal o něm francouzský deník L´Équipe a zahrnul ho do sestavy kola. Greif se stal hráčem zápasu i celého ligového kola.

"Byl neprůstřelný, neustále ve střehu a zákrok proti Lascarymu v závěru byl přímo velkolepý," dodal list Le Figaro. 

Slovenský gólman přišel se skromnějším vyjádřením. "Po červené kartě to byl těžký zápas, ale náš tým byl silný, fyzicky i psychicky. Je to cenný bod, sezona je ještě dlouhá a musíme si z toho vzít to pozitivní," nechal se slyšet Greif.

Nadšený už tolik nebyl asistent trenéra Jorge Maciel. "Před zápasem jsme hráče upozorňovali, ať se vyvarují takových zákroků, že jsme v poslední době měli červených karet už dost. A přijde tohle… Musíme se teď rychle vzpamatovat," přál si zástupce hlavního trenéra Paula Fonsecy.

Vyčerpání hlavních tváří včetně Šulce se totiž Lyonu může vymstít v Evropské lize, která je na programu už ve čtvrtek. V ní se Olympique chystá na půdu Betisu Sevilla.

Zatímco ve francouzské soutěži se Lyon trochu trápí a z posledních pěti zápasů vyhrál jediný, v poháru je zatím stoprocentní. Ze tří duelů má plný počet bodů a v tabulce je třetí jen o skóre za Midtjyllandem a Bragou.

Související

Má šílené statistiky, je geniální, diví se v Lyonu Šulcovi. Trenér ho nechal napospas

Pavel Šulc
 
Fotbal sport Obsah Olympique Lyon Ligue 1 Pavel Šulc Evropské soutěže

