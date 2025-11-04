Mistrovský výkon. Lyon po Šulcovi oslavuje nového hrdinu, tentokrát ze Slovenska

Lyon si po středečním neuvěřitelném kolapsu a ztrátě vedení 3:0 proti týmu Paris FC chtěl ve francouzské lize spravit chuť.
Proti Brestu potřeboval ideálně tři body, aby udržel kontakt se špičkou tabulky.
Do sestavy naskočila poprvé v základu i další nová posila, Nizozemec Hans Hateboer.
Jenže defenzivní univerzál, který přišel na hostování z Rennes, prožil hororový debut.
Už v 7. minutě předvedl nebezpečný šlapák, po kterém následovala červená a oslabení Lyonu.
Hráči Brestu tak rázem vycítili šanci na tři body, zároveň se z nich stala lovná zvěř. Své si kvůli tomu vytrpěl i český útočník a nejlepší střelec týmu Pavel Šulc, který se aktivním napadáním pokoušel plnit defenzivní úkoly takovým způsobem, že ho v závěru zápasu chytaly křeče.
Největší chválu za to, že nakonec Lyon udržel bezbrankovou remízu, ale sklidil slovenský gólman Dominik Greif.
Důležitými zákroky držel hosty nad vodou až do konečného hvizdu. Ten nejdůležitější skok po míči si nechal na 83. minutu, kdy zastavil bleskový brejk domácích.
Auteur de deux arrêts décisifs lors de #SB29OL, Dominik Greif figure logiquement dans l’équipe type de la J11 🧤🔴🔵 pic.twitter.com/vDny7Igod7— Olympique Lyonnais (@OL) November 3, 2025
"Předvedl mistrovský výkon," napsal o něm francouzský deník L´Équipe a zahrnul ho do sestavy kola. Greif se stal hráčem zápasu i celého ligového kola.
"Byl neprůstřelný, neustále ve střehu a zákrok proti Lascarymu v závěru byl přímo velkolepý," dodal list Le Figaro.
Slovenský gólman přišel se skromnějším vyjádřením. "Po červené kartě to byl těžký zápas, ale náš tým byl silný, fyzicky i psychicky. Je to cenný bod, sezona je ještě dlouhá a musíme si z toho vzít to pozitivní," nechal se slyšet Greif.
Nadšený už tolik nebyl asistent trenéra Jorge Maciel. "Před zápasem jsme hráče upozorňovali, ať se vyvarují takových zákroků, že jsme v poslední době měli červených karet už dost. A přijde tohle… Musíme se teď rychle vzpamatovat," přál si zástupce hlavního trenéra Paula Fonsecy.
Vyčerpání hlavních tváří včetně Šulce se totiž Lyonu může vymstít v Evropské lize, která je na programu už ve čtvrtek. V ní se Olympique chystá na půdu Betisu Sevilla.
Zatímco ve francouzské soutěži se Lyon trochu trápí a z posledních pěti zápasů vyhrál jediný, v poháru je zatím stoprocentní. Ze tří duelů má plný počet bodů a v tabulce je třetí jen o skóre za Midtjyllandem a Bragou.