Česká liga

Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu

Sport ČTK Sport, ČTK
před 26 minutami
Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle architektonického návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. To stojí i za rekonstrukcí San Bernabeu, slavného stánku Realu Madrid.
Vítězný návrh nového stadionu Baníku na Bazalech
Vítězný návrh nového stadionu Baníku na Bazalech | Foto: fcb.cz

Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i přiměřeností zpracování. Řekl to ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu).

Vítězný návrh se dopracuje a bude nutné získat potřebná povolení. Stavba stadionu pro až 20 000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029. Stát má zhruba 2,5 miliardy korun.

"Vítězný návrh jsme vybrali jednomyslně. Reflektuje zásadní body, které byly pro město nosné," řekl Dohnal.

"Elegantní architektonické řešení nabízí jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má ambici stát se novou dominantou Ostravy, která nabídne zázemí jak fotbalu, tak laické veřejnosti," doplnil.

Ostravský primátor uvedl, že vítězný návrh se zrodil ve studiu s takřka šedesátiletou historií, které má na kontě více než 200 staveb na čtyřech kontinentech. Jeho tým čítá přes 200 odborníků.

"Mezi jeho realizace náleží například rekonstrukce stadionu Santiago Bernabeu nebo projekty stadionů v La Paz a Dubaji," upozornil Dohnal.

Kromě Barcelony má studio zastoupení v Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Zabí.

Pracovalo na širokém spektru projektů, od vlakového nádraží, obchodních center, revitalizace městských čtvrtí až po stadiony.

Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15.

Nový stadion, který umožní konání mezinárodních utkání včetně reprezentačních, by měl být certifikován podle standardu BREEAM (udržitelnosti budov).

Součástí bude muzeum fotbalového klubu i další služby, restaurace či fanshopy.

"Kvalitní architektura je pro Ostravu klíčová, proto také vítězný návrh nového stadionu vzešel z architektonické soutěže," poznamenal Dohnal.

Související

Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Martinec

"Navrhnout Nové Bazaly pro Ostravu chtěli naši architekti i odborníci z různých koutů světa, celkem se přihlásilo 30 zájemců," prozradil.

V porotě, která vybírala vítězný návrh, byli renomovaní architekti, ale také zástupci města a Baníku. Přizváni byli i odborníci z dalších oblastí.

"Výsledkem je návrh ikonické stavby v blízkosti centra města, takřka sousedící s národní kulturní památkou Nové radnice, která se stane turistickým cílem i obyvateli města vyhledávaným místem," pokračoval Dohnal.

"Chystáme také výstavu soutěžních prací, na kterou se veřejnost může těšit v lednu příštího roku," dodal.

Bazaly byly tradičním působištěm Baníku a nový stadion má umožnit návrat na místo, s nímž byl fotbalový klub historicky spjat.

Fotbalisté se museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám.

Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí ale vedení města opakovaně označilo za poměrně problematické a kapacitně neudržitelné. Výhledově navíc počítá na Městském stadionu s dalším rozvojem atletiky.

Související

Během zápasu fotbalové ligy zemřel trenér. Bylo mu 44 let, tým vedl teprve potřetí

Mladen Žižovič
 
Mohlo by vás zajímat

Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Plzeň předvedla v Teplicích heroický obrat. Pod Hyským zůstává dál stoprocentní

Plzeň předvedla v Teplicích heroický obrat. Pod Hyským zůstává dál stoprocentní

Obrovská výhra pro Karvinou a trenéra Jarolíma. Slezané doma srazili Spartu

Obrovská výhra pro Karvinou a trenéra Jarolíma. Slezané doma srazili Spartu

Karviná - Sparta 2:1. Senzace v Karviné, Sparta nezískala na dalekém výjezdu ani bod

Karviná - Sparta 2:1. Senzace v Karviné, Sparta nezískala na dalekém výjezdu ani bod
Chance Liga Fotbal sport Obsah FC Baník Ostrava

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
V New Yorku volí nového starostu. Trump o favoritovi: "Jeho zvolení by byla zkáza."
Zahraničí

V New Yorku volí nového starostu. Trump o favoritovi: "Jeho zvolení by byla zkáza."

Ve Spojených státech se konají místní volby. Pozornost se upírá na New York, kde se bude volit starosta. Hlasovat se bude i v New Jersey či Virginii.
před 6 minutami
Zaplaťte si, nebo jeďte jinam. Pád špitálu staví tisíce lidí před těžké dilema
Domácí

Zaplaťte si, nebo jeďte jinam. Pád špitálu staví tisíce lidí před těžké dilema

"Je to nepochopitelné," říkají poskytovatelé jednodenní péče. Pojišťovny totiž vždy tvrdily, že žádný špitál neskončí bez náhrady. Ale stalo se to.
před 21 minutami
Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou
Ostatní sporty

Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou

Victor Conte byl šéfem nechvalně proslulé laboratoře Balco, která vyráběla zakázané látky a dodávala je řadě sportovců.
před 26 minutami
Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu
Česká liga

Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu

Stavba stadionu pro až 20 000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029.
před 35 minutami
Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu
Auto

Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu

Majitelé Toyoty Mirai žalují v Americe automobilku o miliardy dolarů. Za své auto sice platí, ale nemohou ho používat.
před 37 minutami
Američtí vědci prchají před Trumpem. Evropa “příliv mozků” ze zámoří vítá
Zahraničí

Američtí vědci prchají před Trumpem. Evropa “příliv mozků” ze zámoří vítá

Evropa zaznamenala rekordní nárůst amerických žádostí o akademické projekty. Mnoho vědců tak prchá před agresivní politikou Donalda Trumpa.
Aktualizováno před 49 minutami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy