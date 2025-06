Priske už čistí tým i kádr. Diouf vyšrouboval cenu, Slavia se Šulce nevzdala

Letní škatulata v české fotbalové špičce jsou v plném proudu. Na Spartě už staronový trenér Brian Priske čistí realizační tým i kádr. Slavia se těší, jak rekordně zpeněží Malicka Dioufa a z Plzně míří za šejky Lukáš Kalvach. Pavel Šulc zatím ze Štruncových sadů kotvy nezvedá.

Priske se při svém prvním pobytu na Letné zasadil o rozšíření a internacionalizaci servisního týmu pro áčko. Teď na tuhle nit navazuje.

"Přivede si opět radši specialisty ze zahraničí," hlásí zdroj Aktuálně.cz, který zná sparťanské zákulisí.

Předzvěstí budiž náhrada za Christiana Clarupa, drsného chlapíka, který Priskemu vedl fitness přípravu v mistrovských sezonách.

Teď se na něj už spolehnout nemůže, neboť Clarup odešel do bundesligového Wolfsburgu.

Jeho místo zaujal Ian Coll, čtyřiačtyřicetiletý Skot, který naposledy pracoval v Las Vegas Lights ve druhé americké lize. Doporučení mu vystavil přímo Clarup.

Že to tímhle krokem neskončí, je jasné. Jak Priske provětrá kádr? Také důkladně.

Už před jeho příchodem dorazili do Sparty záložníci Santiago Eneme z Liberce a Dominik Hollý z Jablonce. Kdo k nim přibude?

Na Pavla Kadeřábka, exsparťana, jenž posledních deset let strávil v německé nejvyšší soutěži v barvách Hoffenheimu, to momentálně nevypadá. Nabídka z Letné na adresu zkušeného krajního hráče dosud nedorazila. A ani on se nikam nehrne.

"Pokud by přišla nabídka ze Sparty, Pavel by si chtěl sednout přímo s Brianem Priskem a vše s ním pečlivě probrat," říká zdroj Aktuálně.cz.

Je to logické. Kadeřábek není žádný zajíc, a tak chce přesně vědět, jaké záměry by s ním trenér měl, a také ho zajímá perspektiva v klubu. Rozhodně nepůjde do žádného nejistého dobrodružství.

Co další posily?

Ty se budou odvíjet od toho, kdo letenskou šatnu o prázdninách opustí. Prvními na ráně jsou Victor Olatunji a Indrit Tuci.

Nigerijský centrforvard stihl v rudém dresu během 91 zápasů nasázet 20 gólů a přidal 5 asistencí. Jenže v presinku tápal.

Albánský útočník Tuci prakticky jako by ani na Letné nebyl. V 29 startech zaznamenal pouhé 4 branky a 4 asistence.

Ovšem nebude jednoduché je udat, protože jejich platy nejsou nízké. Tuci v zimě odmítl možnost jít do druhé anglické ligy. A zadruhé mějme na paměti, že hráčů podobných a lepších kvalit běhají po světě mraky.

Priske musí po návratu do Prahy rozlousknout také oříšky ohledně budoucnosti Veljka Birmančeviče a Lukáše Haraslína. První pod Priskem rozkvetl, ovšem po jeho přeletu do Feyenoordu Rotterdam se topil v potížích na hřišti i v kabině a chystal se Letnou opustit. Slovenské křídlo zase mocně vábí Slovan Bratislava.

Záleží, jak silné bude kouzlo Priskeho osobnosti.

Diouf nad Sakou

Ve Slavii je situace konsolidovanější. Trenér Jindřich Trpišovský si mohl rozbalit už tři dárky. Dominik Javorček, dvaadvacetiletý levý bek, nastřádal v Kielu 13 bundesligových startů. Reprezentační záložník Michal Sadílek se do Edenu přestěhoval z nizozemské ligy a hbité devatenáctileté křídlo Youssoupha Sanyang ze švédského Östers.

Naopak po vítězství 3:1 senegalského národního mužstva v přátelském utkání v Anglii je nabíledni, že dny El Hadjiho Malicka Dioufa v červenobílých barvách se krátí.

Dvacetiletý křídelní jezdec na trávníku na své straně zcela zastínil hvězdného Bukaya Saku a fanoušci, experti i ostrovní média si hned pokládali otázku: Jak to, že takový plejer ještě nehraje Premier League?

V Edenu se po zimním přestupu Antonína Kinského do Tottenhamu mohou těšit na další velmi zajímavou obchodní licitaci.

Už v zimě se spekulovalo o tom, že vedení Slavie odmítlo nabídky na Dioufa přesahující 17 milionů eur. Nyní dostalo střelivo, aby mohlo výkupné šroubovat ještě výše.

Šulc na čekané

Ve Viktorii Plzeň by chtěli totožný příběh napsat s Pavlem Šulcem. Ofenzivní klenot hodlá ze západočeské metropole zmizet za kopečky, klub se tomu nebrání, ale nechce zůstat škodný.

Jak vypadá aktuální stav tohoto pokeru? Nula od nuly pošla.

"Žádnou konkrétní nabídku na Šulce Plzeň nemá," říká zdroj blízký klubu. Byť se čerstvě hovoří o obnoveném zájmu Lazia Řím.

Je pravda, že letní přestupový trh se teprve začíná hýbat. Na druhou stranu nelze říct, že by na přestupové burze bylo mrtvo. Třeba kluby chystající se na mistrovství světa klubů využily otevření speciálního transferového okna k honbě za vytipovanými posilami.

Manchester City už představil tři nové úlovky - Ait-Nouriho z Wolverhamptonu, Reijnderse z AC Milán a Cherkiho z Lyonu. Borussia Dortmund pak přivítala Jobeho Bellinghama, mladšího sourozence slavnějšího bratra, ze Sunderlandu.

Plzeňský záložník měl, stejně jako Diouf, šanci se připomenout zahraničním nápadníkům v náročném utkání kvalifikace mistrovství světa v Chorvatsku. Výkony v těžkých zápasech jsou pro skauty a analytiky směrodatné, nikoli mače proti Pardubicím či Českým Budějovicím.

Ale nepovedlo se to.

Nejde jen o hrůzostrašný debakl 1:5, nýbrž hlavně o způsob hry. Hosté prohráli s domácími borci na celé čáře v dynamickém pohybu, technice, taktice i souhře. O Šulcovi se v superlativech za hranicemi, na rozdíl od Dioufa, nemluvilo.

Jeden zápas samozřejmě nerozhoduje o tom, jestli někdo dostane angažmá v respektovaných klubech, nebo ne, rozhoduje dlouhodobě vysoká výkonnost.

Šulc se v Evropské lize docela činil, ovšem že by měl ve svém arzenálu nějaký mimořádný prvek, kterým by se zařadil mezi evropský nadstandard, se říct nedá.

Zásadním úskalím je však Šulcova cena. Ofenzivní šikula má v Plzni platný kontrakt do léta 2026, tudíž nemůže odejít jako volný hráč zdarma. A suma, kterou na jeho vykoupení měli nasadit šéfové Viktorie Plzeň, se znatelně vymyká představám západoevropských uchazečů. Údajně činí osm milionů eur a výše.

Podle zdroje, který má blízko k Hamburgeru SV, bundesligový nováček pokukoval po pokladu ze Štruncových sadů.

"Ale byl by ochoten za něj zaplatit maximálně částku pět milionů eur," doplňuje zdroj.

Hamburk se opravdu drží ekonomicky rozumného posilování. V minulé sezoně nakupoval hráče s cenovkou do 2,8 milionu eur. Takže pět milionů by byl z jeho pohledu mega přestup.

I s ohledem na nedávnou zkušenost s Adamem Karabcem. Ten v německém přístavním městě přispěl k výstupu do nejvyšší soutěže, ovšem když měl klub právo na využití opce k přestupu za čtyři miliony eur, nevyužil toho a žádal Spartu o slevu.

Že by se vzhledem k těmto okolnostem přece jen otevírala skulinka pro Šulcův přesun do Slavie, přestože se hráč i plzeňský šéf Adolf Šádek dušovali, že Eden je zapovězený?

Odpovězme protiotázkou: Schyluje se ke konci letního přestupního termínu, nad Šulcem stále nelétá zahraniční laso a Slavia nadhodí, že by středopolaře koupila za šest milionů eur a dala mu mnohem lepší výplatu, než měl ve Viktorii. Nestane se z něj poté druhý Tomáš Chorý?

Lukáš Kalvach, druhý plzeňský pilíř, už podle kuloárních informací takhle přemýšlet nemusí. Má se finalizovat jeho transfer do Spojených arabských emirátů. Jeho vysněnou destinací byla Amerika, ale i tahle varianta angažmá na závěr kariéry není k zahození.