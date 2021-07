Sparťané před Rapidem soutěžili v penaltách. Vrba: Nemohli jsme se dostat ze hřiště

Středeční odveta 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň bude pro fotbalisty Sparty podle trenéra Pavla Vrby postavená na tom, že kvůli úvodní prohře 1:2 z minulého týdne musí vyhrát o dva góly, aby předešli penaltovému rozstřelu. Věří ale, že i na něj jsou jeho svěřenci díky pondělnímu nácviku dobře připraveni.

"Hráči dostanou informace o soupeři dnes i zítra. Všechno bude postavené na jedné věci, že musíme dát o dva góly více než soupeř. Od toho se zápas bude z naší strany vyvíjet. Budeme chtít, aby se nám to podařilo a postoupili jsme," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Je to důležité utkání. Kdyby se nám podařilo postoupit, měli bychom minimálně jistotu skupiny v Evropské lize. To by pro nás bylo samozřejmě dobře. Spartě jeden zápas za podzim nestačí," uvedl sedmapadesátiletý rodák z Přerova, který s Plzní třikrát postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) zrušila před sezonou pravidlo o gólech vstřelených na hřišti soupeře, které ve vyřazovací části pohárů rozhodovalo o postupu při nerozhodném skóre. Nově se v takovém případě prodlužuje. Sparta se připravovala i na možné penalty.

"Zrovna včera měli hráči soutěž, která končí tím, že nikdo nepromění penaltu. Doufám, že to budou kopat tak jak včera. Asi půlhodiny jsme se nemohli dostat ze hřiště, protože to furt trefovali velice dobře. Doufejme, že tím nácvikem jejich sebevědomí stoupne. Kopat penalty po 120 minutách je ale něco jiného, než když máte lehčí trénink a je to spíš hec mezi hráči. Máme hráče, kteří kopat umí, ale víte, jak to ve fotbale chodí. Kolikrát nepromění ti nejlepší, kteří většinou o všem rozhodují," prohlásil Vrba.

Jeho tým v prvním duelu ve Vídni vedl, ale po obratu ve druhé půli prohrál. Sparta se na odvetu naladila v sobotu domácí výhrou 3:2 nad Olomoucí v úvodním kole nové ligové sezony. Naopak Vídeňané doma ve stejný den načali rakouskou nejvyšší soutěž prohrou 0:2 s Hartbergem.

"Respektujeme sílu Rapidu. Víme, za co nás trestali. Bylo to dvakrát po brejcích, v nichž jsou hodně silní. Po ztrátách míče se dokážou dostat do útočné fáze ve velkém počtu hráčů. Na to si budeme muset dávat velký pozor, musíme vycházet ze zabezpečené obrany. Na druhou stranu víme, že musíme vyhrát o dva góly, pokud chceme postoupit. Věřím, že to bude tak atraktivní fotbal jako ten ligový s Olomoucí, v němž jsme vystřelili dvaadvacetkrát," konstatoval někdejší trenér české reprezentace, Žiliny, Machačkaly nebo Ludogorce.