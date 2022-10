Barcelona hledá výmluvy. Možná jsme potřebovali výprask, abychom rostli, řekl Xavi

Ve druhé sezoně po sobě skončili fotbalisté Barcelony už ve skupině Ligy mistrů. Rozhodla o tom výhra milánského Interu 4:0 nad Plzní. Katalánský celek, už s jistotou třetího místa ve skupině C a startu ve vyřazovací fázi Evropské ligy, poté doma podlehl suverénnímu Bayernu Mnichov 0:3. Trenér Xavi si myslí, že jeho svěřenci možná potřebovali takový výprask, aby se mohli posunout.

"Taková je naše realita, musíme se jí postavit čelem. Možná přesně to jsme potřebovali, dostat výprask, abychom mohli růst. Mrzí nás to, ale musíme změnit nastavení a začít bojovat o zbylé trofeje," prohlásil Xavi na tiskové konferenci.

"Před utkáním s Bayernem byl konec, nic už jsme s tím nemohli udělat. Hlavní důvod, proč jsme se do této situace dostali, byly naše chyby v předchozích zápasech. Selhali jsme v koncovce," uvedl Xavi, který byl jako hráč u čtyř z celkových pěti triumfů Barcelony v Lize mistrů.

Katalánci vedle dvou porážek s Bayernem Mnichov nezvládli ani duely s Interem Milán, který na jejich úkor postoupil do osmifinále z druhého místa. Na San Siru podlehli úřadujícímu italskému vicemistrovi 0:1, na Camp Nou s ním pak remizovali 3:3.

"Zápas na Interu byl jedním z těch, který mě zasáhl nejvíc. Kvůli tomu jsme ztratili kontrolu nad vlastním osudem. Myslím si, že to pro náš tým bylo opravdu kruté," konstatoval mistr světa a dvojnásobný evropský šampion se Španělskem.

Jeho mužstvo šlo do utkání s bavorským celkem s vědomím, že do osmifinále nepostoupí. "Bayernu jsme se nevyrovnali, byl lepší. V Mnichově jsme to byli my, ale na Camp Nou byl Bayern lepší, měl větší nasazení. Vyřazení před zápasem nás psychicky zasáhlo," přiznal Xavi.

Barcelona zakončí hlavní fázi "milionářské" soutěže v úterý v Plzni. Na jaře se představí v Evropské lize, kde v minulé sezoně nestačila ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Frankfurt.