Trenér Rangers své hráče před duelem s Plzní zpražil kritikou, Viktorii nepodceňuje

Trenér fotbalistů Glasgow Rangers Russell Martin označil nadcházející dvojzápas 3. předkola Ligy mistrů s Plzní za velký test.

Devětatřicetiletý kouč vyzdvihl rychlou a intenzivní hru Viktorie, věří však, že jeho svěřenci před vyhlášenou kulisou na stadionu Ibrox dostanou úterní úvodní duel tam, kam chtějí.

Martin na tiskové konferenci uvedl, že je přesvědčen, že "Jezdci" podají lepší výkon než v sobotu při ligové remíze 1:1 na stadionu Motherwellu.

Rangers vstoupili do kvalifikace ve 2. předkole proti Panathinaikosu Atény, který vyřadili po výhře 2:0 doma a remíze 1:1 venku. Martin proti Plzni čeká možná ještě těžší duel.

"Soupeř je opravdu silný. Hrají rychle dopředu, rychle běhají. Bude to pro nás jiný test než s Panathinaikosem. Myslím, že to bude zajímavý a vzrušující zápas," řekl Martin.

"V určitých oblastech má Plzeň opravdu velkou sílu. Ale my se musíme pokusit proměnit zápas, zejména tady na Ibroxu, v takový, jaký chceme. Musíme rychle posouvat míč, lépe než minule. Musíme být připraveni tvrdě bojovat. Těším se na to," doplnil rodák z anglického Brightonu, který převzal Rangers před sezonou.

Přestože "Jezdci" v úvodních třech soutěžních zápasech nové sezony neprohráli, Martin svěřence nezvykle ostře kritizoval po remíze v úvodním kole skotské ligy na hřišti Motherwellu.

Vytkl jim především špatný přístup a nedostatečně týmové pojetí.

"Budu k hráčům vždy upřímný, nemá smysl se schovávat. Hlavním problémem v sobotu nebyly dovednosti, ale přístup. Nemělo smysl to přikrášlovat. Máme za sebou tři zápasy. V žádném z nich jsme neprohráli, ale máme hodně co zlepšovat a na čem pracovat," podotkl Martin.

"Musíme si všichni v klubu vytvořit lepší návyky, nějaké principy, o kterých se nedá nikdy diskutovat. Říkal jsem to od prvního dne, to se nemění. Takže to nebylo emotivní ohledně výsledku. Kdybychom vyhráli 1:0, byl bych s výkonem stejně nespokojený, jako když jsme remizovali 1:1. Kdybychom prohráli, cítil bych se úplně stejně. Takže nám jde o výkon a proces, jež povedou k dobrému výsledku," doplnil Martin.

Hráči podle něj na kritická slova dobře zareagovali. Nevyloučil změny v sestavě.

"Myslím, že kluci, kteří včera trénovali, dřeli jako zvířata. Byli fantastičtí, někteří z nich možná vycítili příležitost hrát. Proti Panathinaikosu jsme prožívali v prvním poločase těžké chvíle. Kluci se potom sebrali a bojovali. A pak se ten přístup v sobotu otočil. To je ta frustrace. Musíme se zlepšit. Věřím, že zítra uvidíme ten nejlepší možný tým," dodal Martin.