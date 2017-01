Liberec má problémy s tréninkovou plochou, může jen do haly

před 40 minutami

Liberečtí svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského nemají kde venku trénovat, mohou jen do haly. Klub chce s mužstvem dojíždět na tréninky třeba až do Prahy.

Mladá Boleslav - Fotbalistům Liberce komplikuje přípravu při současném mrazivém počasí nedostatek vhodných tréninkových ploch. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mohou trénovat jen v hale. Klub chce s mužstvem dojíždět na tréninky třeba až do Prahy.

"V Liberci teď nemůžeme pořádně trénovat. Maximálně v hale nebo na zasněžené umělce. Sháníme možnost, zda by se nedalo dojíždět někam do Prahy," řekl Trpišovský novinářům po prohře 1:4 v Tipsport lize s Mladou Boleslaví.

Dodatečně tak ještě více ocenil rozhodnutí vyrazit na kondiční soustředění na Kypr, odkud se Slovan v týdnu vrátil. "Bylo dobře, že jsme se tak rozhodli, protože tam jsme měli na trénink mnohem lepší podmínky. Pouze dva dny nám tam pršelo a hřiště bylo trochu pod vodou, tak jsme museli jednou do posilovny, ale jinak to splnilo očekávání," uvedl Trpišovský.

O to horší byl návrat do zamrzlého Liberce. "Samozřejmě je to náročné, protože před třemi dny jsme byli v teple na přírodní trávě, teď jsme v zimě na umělce. Ale musíme se přizpůsobit. V únoru to při lize nebude o moc lepší," tuší liberecký kouč.

Hráči už se ale nemohou dočkat, až 25. ledna vyrazí na další soustředění, tentokrát ve Španělsku. "Snad tam hlavně budou dobré terény, protože trénovat tady na zmrzlých umělkách není nic příjemného," řekl útočník Radek Voltr.

Voltr je zatím největší zimní posilou Slovanu. Vedle něj přišel z mládeže Sparty i stoper Milan Piško a z hostování se vrátil Michal Obročník. Jinak Liberec spíše oslaboval a nevypadá to, že by se v brzké době mělo něco změnit.

Klub jedná o příchodu Bosančiče

"V tuto chvíli žádný hráč na cestě není. Hráče vytipované máme, jednání probíhají, ale nevypadá to, že by měl teď někdo dorazit. Trénuje s námi jen Miloš Bosančič, který se dohaduje o smlouvě, to je asi tak jediný hráč, který se teď může připojit," řekl Trpišovský.

Kouč navíc zatím v přípravě šetří zkušené hráče Martina Latku, Lukáše Pokorného, Milana Baroše či Egona Vůcha, kteří se dostávají ze zdravotních potíží. David Hovorka je mimo hru pro zbytek sezony. Prostor tak dostávají i mladí odchovanci jako osmnáctiletý Jan Šulc nebo dvacetiletý Ondřej Bláha. "Nic jiného nám ani nezbývá. Dnes jsem tu měl patnáct hráčů i s těmi mladými. Ale hráli dobře," dodal Trpišovský.

Proti Mladé Boleslavi se však ukázalo, že má Slovan na čem pracovat zejména v organizaci defenzivy. "Máme tam mladé kluky, Kubyškin má trochu problém s komunikací. Také nám chybí lepší práce s prostorem, což ale dávám za vinu i tomu, že jsme dosud trénovali na malém hřišti," řekl Trpišovský.

