Liberec bude v Belgii pískat ženská rozhodčí. Hoftych na ni chce nasadit Medynského

Fotbalisté Liberce budou prvním českým mužským týmem, jehož zápas v hlavní fázi soutěží UEFA bude pískat ženská rozhodčí.

Čtvrteční utkání 5. kola základní skupiny Evropské ligy v Gentu bude řídit trojice ukrajinských sudí v čele s hlavní Katerynou Monzulovou. Kouč Slovanu Pavel Hoftych žertoval, že postaví svého asistenta Pavla Medynského, jenž v minulosti trénoval slávistické ženy.

Monzulovou čeká premiéra v evropských pohárech mužů. V hlavní fázi Evropské ligy už pískala v říjnu Stéphanie Frappartová, která se v dnešním utkání Juventusu Turín s Dynamem Kyjev stane první ženskou rozhodčí v Lize mistrů.

"V Česku už jsme zažili hodně zápasů, které pískala ženská rozhodčí. Třeba s paní Damkovou nebo minule z Karviné máme zkušenost s paní Adámkovou. Ženské to pískají trochu jinak. Asi na ně nasadím specialistu kolegu asistenta Pavla Medynského, protože tři roky působil u ženských Slavie Praha a hrál s nimi i Ligu mistryň. Možná, že on ví, jak se ženy chovají," vtipkoval v nahrávce pro média Hoftych.

"Přece jen ten způsob pískání může být trochu jiný. Věřím tomu, že jí v té její premiéře v Evropské lize jako tým pomůžeme. Aby se cítila dobře a i pro ni to byl dobrý zápas," dodal Hoftych.

Jeho svěřenci se v Gentu pokusí navázat na vítězství 1:0 z úvodního vzájemného duelu v Liberci. Poté Severočeši ve skupině třikrát prohráli a už mají jen teoretickou naději na postup. Před belgickým soupeřem se pokusí uhájit třetí místo v tabulce.

"Mohl bych slíbit ofenzivní smršť, ale neslíbím, protože my vycházíme z nějakého stylu hry. Vycházíme i z toho, co třeba soupeř nemá úplně rád - hru do dobré obrany. Ten zápas, který jsme vyhráli 1:0, byl celý o týmovém pojetí. Podržel nás Filip Nguyen, proměnili jsme svoji šanci a soupeř svoje nedal. Na držení míče, individuální kvalitu byl soupeř lepší. Pokud chceme uspět, musíme hrát svými zbraněmi. Určitě ne pasivně, ale poctivě do defenzivy a rychle do protiútoku," prohlásil Hoftych.

"Gent je obecně velmi dobrý dopředu, ale zase k tomu patří pomalejší návraty. I ta obrana kolikrát působí zmatečně. Když je rozkýváte a jste schopní nabíhat mezi ně, často se špatně křižují a zajišťují. Víme, že mají defenzivní okna, a budeme se snažit jich využít," doplnil Hoftych.

Gent dosud ve skupině nezískal ani bod a nedaří se mu ani v belgické lize. "Víme, že mají svoje problémy, ale těžko říct, v jakém jsou rozpoložení. V kabině je hodně cizinců, trénuje je relativně mladý trenér. Kdyby měli devět bodů a válcovali ligu, sebevědomí by bylo jinde. Bereme to tak, že přestože je soupeř v tabulce za námi, je doma a pořád je favorit. My se budeme snažit využít toho, že naše mužstvo už je (po covidu) prakticky stoprocentně dotrénované," řekl Hoftych.