Křetínský, Tvrdík a spol. nebudou s Berbrem ve vedení FAČR bojovat, ani mu finančně pomáhat

před 1 hodinou

Majitelé Sparty a Slavie byli připraveni pomoci Fotbalové asociaci ČR překlenovací půjčkou. Ale podmínka absence Romana Berbra ve vedení nebyla akceptována

Praha - Liga nevyhlásí vedení Fotbalové asociace ČR válku, ani s ním neuzavře dohody o těsné pomoci a spolupráci. Majitelé Sparty ani Slavie neposkytnou asociaci překlenovací půjčky, které původně nabízeli.

Tak by se dal shrnout výsledek dnešního jednání majitelů ligových klubů v pražském hotelu Marriott. Před čtrnácti dny se na stejném místě rozešli s tím, že pověřili své zástupce, aby Romanu Berbrovi, kontroverznímu místopředsedovi asociacei sdělil, že si liga nepřeje jeho další působení v předních funkcích českého fotbalu.

Tu výzvu mu pak prezentoval Daniel Křetínský, šéf Sparty. "Já jsem o tom s panem Berbrem hovořil osobně. Nabídka, kterou jsem mu prezentoval, obsahovala naši představu o složení výkonného výboru FAČR. Pokud by byla akceptována, byli jsme připraveni aktivně pomoci překlenovacími úvěry, v situaci, kdy asociaci kvůli zablokovaným dotacím vznikly vážné problémy," říká Křetínský.

"Řekl jsem panu Berbrovi, že by bylo lepší, kdyby dál nepokračoval. On tu nabídku nepřijal a s tím jsme se rozešli," řekl Křetínský. Připustil, že svou výzvu k Berbrově odchodu z výsluní nepřednesl nijak konfrontačně. "Prezentoval jsem to jako možnost, kterou bychom přivítali."

Na dotaz, jestli Berbr nemohl takto podanou výzvu vnímat i tak, že Spartě jeho další působení sice není milé, ale ani se mu nebude nijak zásadně protivit, Křetínský poznamenal: "Jak si to interpretoval on, to nevím. Já se ale ze zadání, na kterém jsme se usnesli s majiteli dalších klubů, neodchýlil."

Po schůzce Křetínský-Berbr se každopádně začala fotbalovým zákulisím masivně šířit zpráva, že ti dva budou postupovat ve shodě a společně podpoří kandidáta Martina Malíka, přičemž Spartě nevadí ani další angažmá Berbra a jeho suity ve výkonném výboru. "Tahle zpráva se roznesla a po mém soudu asi do značné míry ovlivnila další rozložení sil," říká Jaroslav Tvrdík , šéf Slavie, která až dosud kategoricky trvala na Berbrově odchodu a předsednickém kandidátovi Petru Fouskovi.

Tvrdíkova Slavia chtěla volbu odložit, neuspěla

"Proč za celou tu dobu Daniel Křetínský či Sparta veřejně nevystoupili a zprávu o dohodě s Berbrem nedementovali nebo nezpřesnili? Nevím, Dan byl možná v zahraničí, on má hodně práce," podotknul Tvrdík.

Poté, co Fotbalová asociace ČR získala slib překlenovacího úvěru od UEFA, a také příslib ministerstva školství, že mu zablokované dotace budou uvolněny, pozbyla nabídka bohaté ligy, učiněná Fotbalové asociaci ČR, na své atraktivitě.

Na setkání zástupců majitelů ligových klubů se objevil návrh iniciovat odložení předsednické volby do prosince. "Ale zůstali jsme v menšině," poznamenal šéf Slavie.

Aspiranty předsednické pozice Petra Fouska a Martina Malíka vyzvaly ligové kluby, aby nejpozději ve svém kandidátském projevu zmínili, že z předsednické funkce odstoupí ve chvíli, kdy se Roman Berbr případně pokusí změnit nějak zásadně situaci v současné komisi rozhodčích. Třetího z kandidátů, tedy Libora Dubu, nikdo z profesionálních klubů ve volbě podpořit nehodlá, alespoň na čtvrtečním setkání s k tomu nikdo nepřihlásil.

Volební valná hromada FAČR se koná v pátek v pražských Vysočanech.