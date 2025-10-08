Fotbal

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 4 hodinami
Hned za svůj první měsíc získal cenu pro nejlepšího hráče klubu. Když ji převzal, okamžitě navázal dalším působivým výkonem. Český defenzivní univerzál Ladislav Krejčí bleskově uhranul fanoušky Wolves. Po individuálních chybách, které ho čas od času srážely v předchozím působení ve španělské Gironě, zatím není ani památky.
Ladislav Krejčí v dresu Wolves
Ladislav Krejčí v dresu Wolves | Foto: Reuters

Až se příznivci Wolverhamptonu diví, koho to do svých řad získali. Krejčí se prakticky ihned proměnil v lídra, který organizuje, povzbuzuje své spoluhráče a jde příkladem i suverénní hrou.

V defenzivě dominuje, je rychlý, důrazný, ale i konstruktivní a nebezpečný před brankou soupeře.

Po jeho vyhrané hlavičce dali Wolves jediný gól o víkendu proti Brightonu, ale vítězství nakonec ztratili a v tabulce zůstávají se dvěma body poslední.

Krejčí je ale pro ně světlem na konci tunelu.

"Krejčí si velmi rychle získává širokou oblibu. Fanoušci jsou z něj v úžasu. Je to zjevení," shrnul trefně na startu asociační přestávky server Molineux News.

Přinesl i ohlasy konkrétních fans. Jeden z nich už vyjádřil obavu, zda není odchovanec Zbrojovky Brno pro poslední tým Premier League až moc dobrý: "Musí být naším kapitánem. Je to lídr. Prosadil se tak rychle, že mám strach, aby si pro něj během jedné dvou sezon nepřišly velké týmy."

Šestadvacetiletý levonohý bek už nastoupil v záložní řadě, ve stoperské trojici i na pozici stopera v klasickém dvoučlenném složení.

Nezklamal nikdy, nejvíce ale evidentně funguje poslední zmíněná verze. Pevné duo Santiago Bueno - Ladislav Krejčí v posledních duelech nadchlo.

"Tvoří solidní partnerství, Krejčí Buena neskutečně pozvedl. Čech je přirozený vůdce a organizátor a to je něco, co jsme postrádali od dob Conora Coadyho a Rubena Nevese. Neuděláš ve Spartě Praha kapitánem někoho, komu je třiadvacet, pokud to není někdo výjimečný," napsal fanoušek George Lakin ve svém sloupku na stránkách BBC.

"Za 30 milionů eur nebyl levný, ale zatím vypadá, že stojí za každou penny," dodal.

Podle Molineux News vypadá Krejčí jako Rolls-Royce mezi obránci.

"Bojuje o každý míč, je extrémně schopný v soubojích a rejstřík jeho přihrávek je excelentní. Okamžitě se stal jedním z nejdůležitějších hráčů Wolves," popisoval web.

Velký ohlas na ostrovech vzbudil sestřih skvělých zákroků Krejčího a Buena z posledního duelu s Brightonem. Nasbíral bezmála 16 tisíc lajků, další stovky srdíček získaly následné komentáře.

Třeba tento: "Kdybychom měli jedenáct Krejčích, vyhráli bychom ligu."

Nebo: "Krejčí se rychle stává mým oblíbeným hráčem. Miluju jeho přístup a nasazení. Má v sobě vášeň."

Příznivci českého reprezentačního týmu teď budou doufat, že Krejčí si příkladnou vůdčí roli i více než solidní formu přenese do národního výběru. Ve čtvrtek večer totiž Češi v rámci kvalifikace o MS vyzvou favorizované Chorvaty.

 
