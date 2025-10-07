Fotbal

Slovenskem hýbe spor o letadlo. Odmítl přijet, tvrdí reprezentace. Gólman se brání

před 34 minutami
Mají fantasticky rozehranou kvalifikaci o postup na mistrovství světa, jenže teď slovenská fotbalové reprezentace řeší nepříjemnou vnitřní kauzu. Vedení týmu prohlásilo, že brankář Dominik Greif odmítl přijet na sraz před pokračováním bojů o šampionát. Gólman Lyonu se brání, že chtěl jen cestovat jiným způsobem.
Slovenský brankář Dominik Greif v dresu Lyonu
Slovenský brankář Dominik Greif v dresu Lyonu | Foto: Reuters

Greif nastoupil v neděli odpoledne v dresu Lyonu - stejně jako jeho čeští kluboví spoluhráči Pavel Šulc a Adam Karabec - k utkání francouzské ligy proti Toulouse.

Na soustředění slovenského mužstva by do Sence nestihl přijet včas, stejně jako Mario Sauer, jenž v zápase hájil barvy Toulouse, a tak jim svaz nabídl alternativní způsoby dopravy. Jenže osmadvacetiletému gólmanovi žádný nevyhovoval.

"Dominik Greif odmítl přijet na aktuální sraz reprezentace," oznámila v pondělí mluvčí slovenské reprezentace Monika Jurigová.

"Trenér potřeboval mít na pondělním mítinku v 15.30 k dispozici všechny hráče. Původní let byl naplánovaný z Lyonu do Budapešti, ale přijeli by až v 16.30," líčila Jurigová.

Podle ní dostal jedinou výjimku vzhledem k okolnostem přesunu útočník Dávid Ďuriš, který za norský Rosenborg Trondheim nastoupil až v neděli večer.

Jurigová tvrdí, že vedení mužstva nabídlo Greifovi a Sauerovi tři možnosti dopravy, aby se na schůzku dostali včas. 

Sauer se rozhodl jet v neděli vlakem z Lyonu do Ženevy a druhý den ráno letět do Vídně. V Senci byl hodinu po poledni.

"Ani jedna z možností Greifovi nevyhovovala, a tak se rozhodl, že na sraz nepřijede," prohlásila mluvčí.

Slovenská reprezentace se proto rozhodla, že jedničku mužstva Martina Dúbravku a Marka Rodáka doplní v brankářském týmu místo Greifa Dominik Takáč ze Slovanu Bratislava.

"Byl sice soukromě v zahraničí, ale okamžitě souhlasil," přidala Jurigová v pondělí s tím, že se Takáč připojí k mužstvu připojí v úterý.

V pondělí večer se ke sporu vyjádřil ve videu na sociální síti i sám Greif. "Rozhodně jsem neodmítl reprezentovat, jak to bylo prezentované," postavil se proti verzi vedení národního týmu.

"Jen jsem si dovolil požádat o dodržení původního harmonogramu cesty," upřesnil gólman Lyonu.

"Z nominace jsem měl radost. Druhý den mě kontaktoval technický vedoucí a dohodli jsme se na letu do Budapešti v 12.50, takže okolo 15.30 až 16.00 bych byl v Senci," pokračoval Greif.

Den před zápasem mu ale ze slovenské reprezentace volalo znovu. Příjezd by prý byl moc pozdě.

"V 15.30 je video a všichni na něm musí být. Dostal jsem na výběr dvě možnosti. Hned po ligovém zápase odjet  vlakem do Ženevy a odtud letět do Vídně. Anebo vstávat ve 3.30, odletět v 7.00 do Bruselu a odtud do Vídně, abych byl v Senci o dvě až dvě a půl hodiny dřív," přibližoval slovenský brankář.

"V každém případě mi přijde tato situace banální a absurdní, že se tu bavíme o minutách," divil se Greif.

"Odchytal jsem pět zápasů za šestnáct dní a chtěl jsem odcestovat na sraz přímým letem, který mi už byl odsouhlasený a byla na něj koupená letenka," dodal.

Webová verze slovenského deníku Sme vyzvala fanoušky, aby pod článkem dali "lajk", pokud jsou na straně Greifa, nebo srdíčko, jestli víc sympatizují s postupem svazu.

Výsledek byl drtivý: 3400 "lajků" ku 44 srdíčkům. "Hlas lidu mluví jasně, ale co kdyby tam byli jiní?" ptá se autorka komentáře ke kauze a připomíná, že kouč Francesco Calzona se navzdory úspěchům netěší mezi slovenskými fanoušky zrovna velké oblibě.

Slováci po skvělém vstupu do kvalifikace a především díky výhře nad favoritem z Německa sahají po senzačním přímém postupu na turnaj, který příští rok uspořádají USA, Kanada a Mexiko a kam z každé kvalifikační skupiny postoupí rovnou jen její vítěz.

V nadcházejícím kvalifikačním bloku se představí Lukáš Haraslín a spol. v Severním Irsku, poté přivítají doma Lucembursko.

Tabulka skupiny A evropské části kvalifikace o postup na MS 2026:

1. Slovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. Německo 2 1 0 1 3:3 3
4. Lucembursko 2 0 0 2 1:4 0
 
