Slovenskem hýbe spor o letadlo. Odmítl přijet, tvrdí reprezentace. Gólman se brání

Greif nastoupil v neděli odpoledne v dresu Lyonu - stejně jako jeho čeští kluboví spoluhráči Pavel Šulc a Adam Karabec - k utkání francouzské ligy proti Toulouse.
Na soustředění slovenského mužstva by do Sence nestihl přijet včas, stejně jako Mario Sauer, jenž v zápase hájil barvy Toulouse, a tak jim svaz nabídl alternativní způsoby dopravy. Jenže osmadvacetiletému gólmanovi žádný nevyhovoval.
"Dominik Greif odmítl přijet na aktuální sraz reprezentace," oznámila v pondělí mluvčí slovenské reprezentace Monika Jurigová.
"Trenér potřeboval mít na pondělním mítinku v 15.30 k dispozici všechny hráče. Původní let byl naplánovaný z Lyonu do Budapešti, ale přijeli by až v 16.30," líčila Jurigová.
Podle ní dostal jedinou výjimku vzhledem k okolnostem přesunu útočník Dávid Ďuriš, který za norský Rosenborg Trondheim nastoupil až v neděli večer.
Jurigová tvrdí, že vedení mužstva nabídlo Greifovi a Sauerovi tři možnosti dopravy, aby se na schůzku dostali včas.
Sauer se rozhodl jet v neděli vlakem z Lyonu do Ženevy a druhý den ráno letět do Vídně. V Senci byl hodinu po poledni.
"Ani jedna z možností Greifovi nevyhovovala, a tak se rozhodl, že na sraz nepřijede," prohlásila mluvčí.
Slovenská reprezentace se proto rozhodla, že jedničku mužstva Martina Dúbravku a Marka Rodáka doplní v brankářském týmu místo Greifa Dominik Takáč ze Slovanu Bratislava.
"Byl sice soukromě v zahraničí, ale okamžitě souhlasil," přidala Jurigová v pondělí s tím, že se Takáč připojí k mužstvu připojí v úterý.
V pondělí večer se ke sporu vyjádřil ve videu na sociální síti i sám Greif. "Rozhodně jsem neodmítl reprezentovat, jak to bylo prezentované," postavil se proti verzi vedení národního týmu.
"Jen jsem si dovolil požádat o dodržení původního harmonogramu cesty," upřesnil gólman Lyonu.
"Z nominace jsem měl radost. Druhý den mě kontaktoval technický vedoucí a dohodli jsme se na letu do Budapešti v 12.50, takže okolo 15.30 až 16.00 bych byl v Senci," pokračoval Greif.
Den před zápasem mu ale ze slovenské reprezentace volalo znovu. Příjezd by prý byl moc pozdě.
"V 15.30 je video a všichni na něm musí být. Dostal jsem na výběr dvě možnosti. Hned po ligovém zápase odjet vlakem do Ženevy a odtud letět do Vídně. Anebo vstávat ve 3.30, odletět v 7.00 do Bruselu a odtud do Vídně, abych byl v Senci o dvě až dvě a půl hodiny dřív," přibližoval slovenský brankář.
"V každém případě mi přijde tato situace banální a absurdní, že se tu bavíme o minutách," divil se Greif.
"Odchytal jsem pět zápasů za šestnáct dní a chtěl jsem odcestovat na sraz přímým letem, který mi už byl odsouhlasený a byla na něj koupená letenka," dodal.
Webová verze slovenského deníku Sme vyzvala fanoušky, aby pod článkem dali "lajk", pokud jsou na straně Greifa, nebo srdíčko, jestli víc sympatizují s postupem svazu.
Výsledek byl drtivý: 3400 "lajků" ku 44 srdíčkům. "Hlas lidu mluví jasně, ale co kdyby tam byli jiní?" ptá se autorka komentáře ke kauze a připomíná, že kouč Francesco Calzona se navzdory úspěchům netěší mezi slovenskými fanoušky zrovna velké oblibě.
Slováci po skvělém vstupu do kvalifikace a především díky výhře nad favoritem z Německa sahají po senzačním přímém postupu na turnaj, který příští rok uspořádají USA, Kanada a Mexiko a kam z každé kvalifikační skupiny postoupí rovnou jen její vítěz.
V nadcházejícím kvalifikačním bloku se představí Lukáš Haraslín a spol. v Severním Irsku, poté přivítají doma Lucembursko.
Tabulka skupiny A evropské části kvalifikace o postup na MS 2026:
|1.
|Slovensko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2.
|Severní Irsko
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|3.
|Německo
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|4.
|Lucembursko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0