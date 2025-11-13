Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Pětatřicetiletý dočasný kouč uvedl, že pokud se chce národní mužstvo rovnat s Evropou, musí hrát úplně jinak. Na tiskové konferenci odmítl spekulovat nad tím, zda zápas nějak ovlivnil jeho pozici a možné pokračování i pro březnové play off o mistrovství světa.
Český celek dal proti aktuálně nejhoršímu týmu žebříčku reprezentací FIFA jediný gól ve 40. minutě, kdy se trefil kapitán Tomáš Souček, který předtím neproměnil penaltu.
"Zápas byl takový typický, pokud nedáte rychle branku. Napadá mě třeba duel Chorvatů s Gibraltarem, kteří dali druhý gól až někdy v 80. minutě. Taky se tím protrápili. Ale zpět k nám, očekával jsem větší kvalitu. Myslím, že v přechodové fázi to nebylo úplně špatné, horší to bylo v poslední třetině hřiště. Měli jsme si vytvořit daleko víc příležitostí," řekl Köstl.
"Samozřejmě těch zásahů do sestavy bylo dost. Jsem rád za nováčky, že zápas zvládli. Musíme být ale daleko lepší než dnes, pokud se obecně chceme rovnat s Evropou a podobně. Měli jsme mít daleko víc šancí, celkově jsme to měli zvládnout líp. Byť jsme měli v podstatě jeden plnohodnotný trénink, tak jsme si s tím měli poradit jednoznačně líp. Musíme být v každém aspektu hry lepší, než jsme byli dnes," doplnil Köstl.
Od začátku nasadil čtyři debutanty - brankáře Martina Jedličku, záložníky Tomáše Ladru s Patrikem Hellebrandem a útočníka Václava Sejka.
"Martin Jedlička má nulu. Možná mu trošku zatrnulo akorát při té odražené střele, ale on tam byl, takže by to asi pravděpodobně měl. Co se týče Patrika Hellebranda, čekal jsem, že bude hrát více míčů nahoru. Byl tam trošku takový ostych, nicméně ukázal, že je to skvělý fotbalista. Má výbornou techniku, výborný první dotek, takže určitě strašně zajímavý hráč pro nás. Ale trošku jsem mu i po poločase vyčítal, že nemá chodit tak hluboko," řekl Köstl.
"Tomáš Ladra měl zajímavé momenty v ofenzivní fázi. Samozřejmě je to hráč, který je už zkušenější, takže určité věci mu netrvají tak dlouho. Pak tam byl Venca Sejk, myslím, že úplně nechytl ten začátek. Byť třeba do 20. minuty mohl dát tři góly, dvakrát hlavou a ještě jedna taková polo šance. To by nám určitě do zápasu pomohlo," doplnil Köstl.
Národního mužstva se z pozice dosavadního asistenta dočasně ujal poté, co vedení fotbalové asociace po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo hlavního trenéra Ivana Haška.
Tým povede minimálně ještě v pondělním závěrečném utkání kvalifikační skupiny v Olomouci proti Gibraltaru. Kdo bude trenérem v březnovém play off o účast na šampionátu, které mají Češi prakticky jisté, zatím není jasné.
"Nad tímhle jsem vůbec nepřemýšlel. Já jsem chtěl, abychom to zvládli dobře herně i výsledkově. Herně se to moc nepovedlo, to si nemusíme nalhávat, i když některé věci tam nebyly špatné. Sestava samozřejmě bude v pondělí trochu jiná, měli jsme i nějaké zdravotní problémy. Ale prostě bavíme se se vším respektem o San Marinu a měli bychom si s tím poradit líp, to je jednoznačné. Musíme se všichni zlepšit," řekl Köstl.
Netradičně na pozici ofenzivního středního záložníka nastoupil Souček, kapitán jinak hraje níže v sestavě.
"Bylo to hlavně ze zdravotního stavu těch ostatních hráčů, kteří tam původně měli na těch pozicích hrát. Vypadli nám už z původní nominace, vypadli nám během srazu. Tomáše jsme tam dávali i tím, že nám z toho včera vypadl Tomáš Chorý. Takže to bylo i kvůli výšce při standardních situacích, protože jinak jsme dnes měli relativně nízký tým," vysvětlil Köstl.
Diváci v Karviné byli k výkonu týmu dlouho shovívaví, po závěrečném hvizdu už ale někteří pískali.
"Vnímáme to asi všichni, že nálada kolem reprezentace není dobrá ne jen poslední dva týdny, ale prostě už několik let. Abychom ji zlepšili, musíme třeba předvést lepší výkon, než tomu bylo dnes. Ale nemyslím si, že by to pomohlo nějak zásadně. Přijde mi, že té negativity je poměrně dost. Asi víme, v jaké atmosféře končili trenéři, ať už pan Bílek a další. A to udělali čtvrtfinále Eura. Není to příjemné, má to určitě více faktorů. Samozřejmě výkon na hřišti je ten hlavní," řekl Köstl.