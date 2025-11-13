Fotbal

Utrpení, ze kterého bolely oči. Čechům pomáhal sudí, vystřelili jednou na bránu

Další strašidelný výkon. Čeští fotbalisté poprvé pod vedením trenéra Jaroslava Köstla porazili San Marino, nejslabší tým světa podle rankingu FIFA, nejtěsnějším výsledkem 1:0. Přípravný duel rozhodl svou brankou kapitán Tomáš Souček, který předtím neproměnil penaltu. Jeho gól byl jedinou střelou českého národního týmu na branku.
Tomáš Souček slaví rozhodující gól proti San Marinu.
Tomáš Souček slaví rozhodující gól proti San Marinu. | Foto: ČTK / Ožana Jaroslav

Českému týmu v utkání hraném na stadionu Karviné pomohly i sporné výroky rozhodčího. Ten v prvním poločase nevyloučil stopera Martina Vitíka, který po své vlastní hrubé chybě fauloval unikajícího útočníka hostů.

Polský sudí ale odpískal jeho zásah rukou, který žádný z dostupných záběrů jednoznačně nepotvrdil.

Pochybnosti přinesl i pokutový kop odpískaný za domnělý nedovolený zákrok na Adama Karabce. Souček penaltu poslal po zemi vedle branky, krátce poté, ve 40. minutě, ale rozhodl hlavičkou po Karabcově rohovém kopu.

Český tým ovládl i sedmý vzájemný souboj a vyhrál poprvé po třech zápasech. V předchozím utkání v říjnu nečekaně utrpěl v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech porážku 1:2, po níž vedení FAČR odvolalo trenéra Ivana Haška. Mužstvo dočasně převzal dosavadní asistent Köstl.

V pondělí národní celek zakončí listopadový sraz a letošní program závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru v Olomouci.

Český tým ještě nezískal definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, které znamená účast v březnovém play off o světový šampionát. Třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod. Národní tým měl nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů start v baráži téměř jistý už před kvalifikací. Bojuje ale o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále. Rozhodující bude žebříček FIFA po listopadovém programu.

Češi v letech 2006 a 2009 zvítězili doma nad San Marinem 7:0, což je jejich druhá nejvyšší výhra v historii po vítězství 8:1 nad Andorrou, tentokrát si ale proti outsiderovi nezastříleli. Zřejmě i kvůli změnám v sestavě, do níž Köstl nasadil celkem čtyři debutanty.

První start za reprezentační "áčko" si od úvodu připsali brankář Jedlička a trojice úplných nováčků v nominaci - záložníci Hellebrand s Ladrou a útočník Sejk. V zahajovací jedenáctce nechyběl kapitán Souček, který nastoupil netradičně na pozici ofenzivního záložníka.

Česká reprezentace se poprvé představila v Karviné, stadion pro necelých pět tisíc diváků ale nebyl zdaleka vyprodaný. Domácí od začátku více drželi míč, ale do gólových šancí se dostávali ztěžka. V úvodu po centru hlavičkoval nad Sejk.

V 17. minutě měli domácí štěstí, že polský sudí odpískal Nannimu ruku, jinak by Vitíkovi v roli posledního hráče po zákroku na nejlepšího střelce aktuální sanmarinské nominace hrozilo vyloučení.

V další šanci pak hlavičkoval znovu Sejk mimo. Po necelé půlhodině hry po zákroku Riccardiho ve vápně na Karabce nařídil polský sudí k velké nevoli hostů penaltu, obvykle spolehlivý exekutor kapitán Souček ale selhal a zamířil vedle tyče.

O chvíli později vypálil Jurásek o kousek nad. Ve 40. minutě už favorit vedl. Na Karabcův centr z rohového kopu si naskočil Souček a hlavičkou napravil penaltové zaváhání. Záložník West Hamu zaznamenal 16. gól za národní A-tým.

Ve 49. minutě dostal balon do sítě Zelený, stál ale v těsném ofsajdu a premiérového gólu za reprezentační A-tým se nedočkal. Köstl po hodině hry čtyřnásobně vystřídal, nastoupil i nejlepší střelec aktuálního výběru Schick, který v minulých dnech zápolil s virózou.

Jeden z čerstvých hráčů na trávníku Beran v 66. minutě napřáhl zpoza vápna a donutil k zákroku brankáře Colomba. Vzápětí po Coufalově přihrávce z pravé strany Souček na dlouhou nohu těsně minul tyč. Favoritovi se ani po prostřídání nedařilo, v 79. minutě přestřelil v těžké pozici Schick.

Za dvě minuty málem hosté nepřesvědčivý výkon favorita ztrestali šokujícím vyrovnáním, Riccardi po odvráceném rohovém kopu napřáhl z dálky a trefil boční síť. San Marino před měsícem utrpělo debakl 0:10 v Rakousku, tentokrát ale uhrálo jeden ze svých nejlepších výsledků v zápasech proti velkým favoritům. Od přijetí do FIFA si připsalo jen tři vítězství nad Lichtenštejnskem.

Česká rarita: Bez zkušeností? Nevadí, rovnou k nároďáku jako hlavní kouč

fotbal, Evropská konferenční liga 2021/2022, play off, Fenerbahce - Slavia, Jaroslav Köstl

Přípravné fotbalové utkání v Karviné:

Česko - San Marino 1:0 (1:0)

Branka: 40. Souček. Rozhodčí: Raczkowski - Boniek, Golis - Pskit (video, všichni Pol.). ŽK: M. Sadílek, Souček, Coufal - Lazzari, Valli Casadei, G. Capicchioni. Diváci: 3721.

Česko: Jedlička - Coufal, Vitík, Zelený, D. Jurásek (63. Ryneš) - Hellebrand (63. Beran), M. Sadílek - Karabec (63. Douděra), Souček (77. Červ), Ladra (77. Daněk) - Sejk (63. Schick). Trenér: Köstl.

San Marino: Colombo - G. Benvenuti (62. Fabbri), M. Cevoli, Rossi, Riccardi - Valli Casadei (87. Vitaioli), Golinucci (71. Mularoni) - Berardi (61. Sensoli), Zannoni, Lazzari (71. G. Capicchioni) - Nanni (87. Giacopetti). Trenér: R. Cevoli.

 
