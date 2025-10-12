Fotbal

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 13 minutami
Hrubě nepovedené vystoupení českých fotbalistů na Faerských ostrovech dohrál záložník Václav Černý ještě v televizním rozhovoru. Když byl po historické porážce 1:2 tázán na situaci u prvního gólu, která se ho na hřišti týkala, urazil se a od rozhovoru odešel.
Václav Černý
Václav Černý | Foto: Vít Šimánek / ČTK

Když hráli Češi na Faerských ostrovech v rámci kvalifikace mistrovství Evropy před dvěma lety, Černý při výhře 3:0 zazářil dvěma góly.

Zato pod nedělní prohru v kvalifikaci mistrovství světa se podepsal i tím, že při prvním gólu Faeřanů vypustil bránění Hanuse Sörensena, který nakonec pohodlně skóroval.

Související

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Ivan Hašek v zápase Ligy národů Česko - Albánie

"Venca je dobrý na lajně, ale ne při bránění. Tady vidíme, že úplně vypne a kouká, jak to dopadne," analyzoval inkriminovanou akci bývalý reprezentant Karel Poborský ve studiu České televize.

O pár minut později následoval rozhovor se samotným Černým.

"Snaha byla, ale některé faktory, které jsou hrozně důležité pro to, aby se šance vytvářely nebo střílely góly, tam prostě nebyly," hodnotil 27letý záložník Besiktase Istanbul nejdříve obecně výkon Čechů.

Když se ho reportér Jan Lutonský doptával na konkrétnější věci, omluvil se, že je pro něj složité tak krátce po zápase příčiny první porážky s Faeřany v české historii rozebrat.

Další otázku směřoval Lutonský na zmíněný gól po akci, ve které Černý figuroval. Českého reprezentanta tím ale překvapil. "Jak jsem u něj byl?" ptal se levonohý záložník.

Po otázce reportéra, zdali se neměl zapojit do bránění a hráče soupeře navázat či nabrat, už se Černý přímo urazil.

"Já jsem se měl navázat na hráče? Já si myslím, že jsem běžel zpátky jako všichni ostatní. Vy si to nějak vyhodnotíte určitě. Klidně udělejme to, že to dejte na mě, tenhle gól," utrousil, načež bez rozloučení odešel.

Ve studiu České televize pak ještě reagoval Poborský, který Černého špatné bránění předtím divákům rozkreslil.

"Je v emocích, nechce to hodnotit. Ale kdyby odvedl sto procent, došel by ten hráč aspoň do souboje. U videa Venca pravděpodobně dojde ke stejnému závěru jako my. Ten hráč dává gól placírkou jako někde ve starých pánech," prohlásil Poborský.

Video z rozhovoru se začalo rychle šířit na sociálních sítích a i podle reakcí fotbalových fanoušků Černý svým chováním ještě zvýraznil černou neděli české reprezentace.

 
Mohlo by vás zajímat

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Nepochopitelný průběh. Domácí si vzali vedení zpět

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Nepochopitelný průběh. Domácí si vzali vedení zpět
Fotbal sport Obsah kvalifikace MS ve fotbale Fotbalové MS 2026 mistrovství světa Česká fotbalová reprezentace Václav Černý Faerské ostrovy

Právě se děje

před 13 minutami
"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru
Fotbal

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Václav Černý po porážce na Faerských ostrovech ještě více potopil českou reprezentaci. Chováním při rozhovoru rozdráždil fanoušky.
před 14 minutami
Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu
Domácí

Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu

Zatímco EU váhá s plošným zákazem těchto toxických sloučenin, náklady na dekontaminaci překračují biliony eur.
Aktualizováno před 35 minutami
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou
Domácí

ŽIVĚ
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 42 minutami
Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS
Fotbal

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech rezignovat nehodlá. Rád by si s týmem zahrál play off o MS.
před 1 hodinou
Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel
Fotbal

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Čeští fotbalisté v utkání světové kvalifikace na Faerských ostrovech utrpěli šokující porážku 1:2 a stále nemají jisté druhé místo ve skupině.
před 1 hodinou
Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala
Česká liga

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek.
před 2 hodinami
Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru
Hokej

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Hokejisté Sparty zdolali ve 14. kole extraligy doma České Budějovice 4:2 a na druhý pokus poprvé uspěli pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem.
Další zprávy