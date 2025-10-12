"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Když hráli Češi na Faerských ostrovech v rámci kvalifikace mistrovství Evropy před dvěma lety, Černý při výhře 3:0 zazářil dvěma góly.
Zato pod nedělní prohru v kvalifikaci mistrovství světa se podepsal i tím, že při prvním gólu Faeřanů vypustil bránění Hanuse Sörensena, který nakonec pohodlně skóroval.
"Venca je dobrý na lajně, ale ne při bránění. Tady vidíme, že úplně vypne a kouká, jak to dopadne," analyzoval inkriminovanou akci bývalý reprezentant Karel Poborský ve studiu České televize.
O pár minut později následoval rozhovor se samotným Černým.
"Snaha byla, ale některé faktory, které jsou hrozně důležité pro to, aby se šance vytvářely nebo střílely góly, tam prostě nebyly," hodnotil 27letý záložník Besiktase Istanbul nejdříve obecně výkon Čechů.
Když se ho reportér Jan Lutonský doptával na konkrétnější věci, omluvil se, že je pro něj složité tak krátce po zápase příčiny první porážky s Faeřany v české historii rozebrat.
Další otázku směřoval Lutonský na zmíněný gól po akci, ve které Černý figuroval. Českého reprezentanta tím ale překvapil. "Jak jsem u něj byl?" ptal se levonohý záložník.
Po otázce reportéra, zdali se neměl zapojit do bránění a hráče soupeře navázat či nabrat, už se Černý přímo urazil.
"Já jsem se měl navázat na hráče? Já si myslím, že jsem běžel zpátky jako všichni ostatní. Vy si to nějak vyhodnotíte určitě. Klidně udělejme to, že to dejte na mě, tenhle gól," utrousil, načež bez rozloučení odešel.
Závěr pozápasového rozhovoru s Václavem Černým. pic.twitter.com/3RoVm3RPMt— Sporťák (@SportakCZ) October 12, 2025
Ve studiu České televize pak ještě reagoval Poborský, který Černého špatné bránění předtím divákům rozkreslil.
"Je v emocích, nechce to hodnotit. Ale kdyby odvedl sto procent, došel by ten hráč aspoň do souboje. U videa Venca pravděpodobně dojde ke stejnému závěru jako my. Ten hráč dává gól placírkou jako někde ve starých pánech," prohlásil Poborský.
Video z rozhovoru se začalo rychle šířit na sociálních sítích a i podle reakcí fotbalových fanoušků Černý svým chováním ještě zvýraznil černou neděli české reprezentace.