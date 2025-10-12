Fotbal

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

ČTK ČTK
před 42 minutami
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech v utkání kvalifikace mistrovství světa rezignovat nehodlá. Rád by si s týmem zahrál březnové play off o šampionát, nedokáže ale odhadnout, zda u něj po dnešní šokující prohře zůstane. Řekl to na tiskové konferenci v Tórshavnu.
Ivan Hašek
Ivan Hašek | Foto: Reuters

"Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Jsme a skončíme druzí ve skupině. Řekl jsem jednu věc, za kterou si stojím - že tenhle tým má jeden cíl, a to je postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo nebude, to je jedno. Myslím, že kluci si za tím cílem jdou. Že se dnes tenhle zápas nepovedl, to se bohužel stalo," řekl Hašek.

Jeho pozice může být ve velkém ohrožení, byť z hlediska boje o postup na šampionát není porážka s Faeřany nijak fatální. Reprezentanti zůstali na druhém místě ve skupině a k jeho udržení jim v listopadu stačí doma porazit trpaslíka z Gibraltaru.

Přímo na šampionát v příštím roce projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhé místo v klasické kvalifikaci může znamenat lepší výchozí pozici pro březnové play off a výhodu semifinále v domácím prostředí, dnešní prohrou si ale reprezentanti situaci zkomplikovali.

Na otázku, zda mohlo jít o jeho poslední utkání, Hašek nedokázal odpovědět. "O tom já nerozhoduji. Porážka mě mrzí. Rád bych si zahrál tu baráž, kterou jsme s kluky vybojovali. Je to možné… Já o tom nerozhoduji, je to takhle prakticky každý zápas," připomněl Hašek, že pod tlakem je již delší dobu.

Na první místo a přímý postup už jeho svěřenci téměř definitivně nedosáhnou, reálnou šanci ztratili čtvrteční bezbrankovou remízou s Chorvatskem. "Jestli si myslíme, že budeme přehrávat Chorvaty? Zkusili jsme to, nebyli jsme v těch zápasech s nimi lepší. Tým skončí na druhém místě, má zajištěnu baráž prakticky už z toho, že jsme (vloni) vyhráli Ligu národů B. Je potřeba tým připravit na baráž. Jestli to bude se mnou nebo bez mě, to vám neřeknu. Já to nevím, já o tom nerozhoduji," řekl Hašek, který vede mužstvo od loňského ledna.

 
Mohlo by vás zajímat

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Nepochopitelný průběh. Domácí si vzali vedení zpět

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Nepochopitelný průběh. Domácí si vzali vedení zpět
Fotbal sport Česká fotbalová reprezentace Obsah Ivan Hašek

Právě se děje

před 13 minutami
"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru
Fotbal

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Václav Černý po porážce na Faerských ostrovech ještě více potopil českou reprezentaci. Chováním při rozhovoru rozdráždil fanoušky.
před 14 minutami
Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu
Domácí

Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu

Zatímco EU váhá s plošným zákazem těchto toxických sloučenin, náklady na dekontaminaci překračují biliony eur.
Aktualizováno před 36 minutami
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou
Domácí

ŽIVĚ
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 42 minutami
Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS
Fotbal

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech rezignovat nehodlá. Rád by si s týmem zahrál play off o MS.
před 1 hodinou
Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel
Fotbal

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Čeští fotbalisté v utkání světové kvalifikace na Faerských ostrovech utrpěli šokující porážku 1:2 a stále nemají jisté druhé místo ve skupině.
před 1 hodinou
Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala
Česká liga

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek.
před 2 hodinami
Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru
Hokej

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Hokejisté Sparty zdolali ve 14. kole extraligy doma České Budějovice 4:2 a na druhý pokus poprvé uspěli pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem.
Další zprávy