Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

"Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Jsme a skončíme druzí ve skupině. Řekl jsem jednu věc, za kterou si stojím - že tenhle tým má jeden cíl, a to je postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo nebude, to je jedno. Myslím, že kluci si za tím cílem jdou. Že se dnes tenhle zápas nepovedl, to se bohužel stalo," řekl Hašek.
Jeho pozice může být ve velkém ohrožení, byť z hlediska boje o postup na šampionát není porážka s Faeřany nijak fatální. Reprezentanti zůstali na druhém místě ve skupině a k jeho udržení jim v listopadu stačí doma porazit trpaslíka z Gibraltaru.
Přímo na šampionát v příštím roce projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhé místo v klasické kvalifikaci může znamenat lepší výchozí pozici pro březnové play off a výhodu semifinále v domácím prostředí, dnešní prohrou si ale reprezentanti situaci zkomplikovali.
Na otázku, zda mohlo jít o jeho poslední utkání, Hašek nedokázal odpovědět. "O tom já nerozhoduji. Porážka mě mrzí. Rád bych si zahrál tu baráž, kterou jsme s kluky vybojovali. Je to možné… Já o tom nerozhoduji, je to takhle prakticky každý zápas," připomněl Hašek, že pod tlakem je již delší dobu.
Na první místo a přímý postup už jeho svěřenci téměř definitivně nedosáhnou, reálnou šanci ztratili čtvrteční bezbrankovou remízou s Chorvatskem. "Jestli si myslíme, že budeme přehrávat Chorvaty? Zkusili jsme to, nebyli jsme v těch zápasech s nimi lepší. Tým skončí na druhém místě, má zajištěnu baráž prakticky už z toho, že jsme (vloni) vyhráli Ligu národů B. Je potřeba tým připravit na baráž. Jestli to bude se mnou nebo bez mě, to vám neřeknu. Já to nevím, já o tom nerozhoduji," řekl Hašek, který vede mužstvo od loňského ledna.