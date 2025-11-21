"Jsi úplný blázen." Trenér dovedl na MS zemi zmítanou terorem, aniž by ji navštívil

Důvodem je strašlivý chaos, který na Haiti panuje. Od ničivého zemětřesení před 15 lety se stát označovaný za nejchudší na celé západní polokouli rozpadá.
V zemi od atentátu na prezidenta Jovenela Moiseho v roce 2021 fakticky vládnou ozbrojené gangy. Ty mají údajně až 25 tisíc členů a kontrolují většinu hlavního města Port-au-Prince.
Nestabilní situace provázená brutálním násilím se samozřejmě dotýká i fotbalové reprezentace, jež hraje domácí zápasy mimo Haiti. Obvyklý stadion v metropoli je poničený a obsazený gangstery.
Přesto se Haiti ve středu kvalifikovalo na světový šampionát.
Postup načalo vítězstvím 2:0 proti Nikaragui a pak už hráči na telefonech dychtivě sledovali, jak dopadne zápas Kostariky s Hondurasem. Odtud potřebovali neprohru domácích.
Duel skončil 0:0 a Haiti mohlo slavit. Honduras i Kostariku nechalo v kvalifikaci za sebou, oba tyto týmy jsou přitom mnohem tradičnějšími účastníky mistrovství světa.
Haiti have been through insurmountable hardship.— EiF (@EiFSoccer) November 19, 2025
What an achievement and what a historic night for them.
This is what makes international football special. Club football has gotten stale; international football keeps giving us these beautiful stories. pic.twitter.com/3Ejsjg0Lce
Výhru proti Nikaragui si Haiťané mimochodem uhráli ve Willemstadu na Curacau, což je další senzační postupující z karibské zóny.
"Moji hráči budou úžasnými ambasadory země, která je zoufale potřebuje," radoval se z postupu francouzský trenér Migné. K týmu nastoupil vloni v létě a z velké části ho řídí pouze na dálku.
"Obvykle žiju v zemích, pro které pracuju, ale tady to nejde. Na Haiti už nepřistávají žádné mezinárodní lety. Je nemožné, abych tam byl, je to příliš nebezpečné," vysvětloval Migné.
52letý kouč má s exotickými, až dobrodružnými štacemi zkušenosti - vedl Kongo, Keňu, Rovníkovou Guineu a na MS před třemi lety jako asistent Kamerun. Angažmá u Haiti ale všechno tohle překonává.
"Představitelé haitské fotbalové federace mi předali informace a já řídím tým na dálku," řekl trenér, jehož blízcí ho od této výzvy odrazovali.
"Moji přátelé mi říkali, že jsem úplný blázen. Divila se i manželka. Ale věřil jsem tomu, že hráči mají kvalitu na to, aby dosáhli velkého překvapení," poznamenal Migné.
Zhruba polovinu jeho výběru tvoří fotbalisté z Haiti, zbytek pak hráči narozeni mimo zemi, která v minulosti bývala francouzskou kolonií.
Mignému se povedlo přesvědčit hlavně záložníka Jeana-Ricnera Bellegardea, spoluhráče Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu a bývalého mládežnického reprezentanta Francie.
Trenér přivedl dalšího francouzského rodáka Rubena Providencea nebo bývalého hráče Belgie Hannese Delcroixe. Zkraje příštího roku by se však měl přeci jen podívat i na Haiti, kde bude chtít skautovat místní mladé talenty.
"Haitský lid čeká na znamení a my mu ukážeme, že jsme tady. Viděl jsem na sociálních sítích, jak lidé oslavují postup, a bylo to šílenství," prohlásil Migné.
Haiti je aktuálně jednou ze čtyř středoamerických zemí, které se na světovém šampionátu představí. Těmi dalšími jsou spolupořadatel Mexiko, Curacao a Panama.
Z mezikontinentální baráže se mohou probojovat ještě Jamajka a Surinam, který na fotbalové mapě rovněž spadá pod Střední Ameriku.
Fans celebrate in Port-au-Prince as Haiti qualifies for FIFA World Cup 2026 with a 2-0 victory against Nicaragua. pic.twitter.com/rDKkhUMUYy— The Associated Press (@AP) November 19, 2025