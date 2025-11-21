Fotbal

"Jsi úplný blázen." Trenér dovedl na MS zemi zmítanou terorem, aniž by ji navštívil

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 3 hodinami
Fotbalisté Haiti se po 52 letech představí na mistrovství světa. Dovedl je tam francouzský trenér Sébastien Migné, který přitom v této karibské zemi nikdy nebyl.
Francouzský trenér haitské reprezentace Sébastien Migné
Fanoušci Haiti oslavují v hlavním městě Port-au-Prince postup na fotbalové MS
Fanoušci Haiti oslavují v hlavním městě Port-au-Prince postup na fotbalové MS
Fanoušci Haiti oslavují v hlavním městě Port-au-Prince postup na fotbalové MS
Fanoušci Haiti oslavují v hlavním městě Port-au-Prince postup na fotbalové MS Zobrazit 5 fotografií

Důvodem je strašlivý chaos, který na Haiti panuje. Od ničivého zemětřesení před 15 lety se stát označovaný za nejchudší na celé západní polokouli rozpadá.

V zemi od atentátu na prezidenta Jovenela Moiseho v roce 2021 fakticky vládnou ozbrojené gangy. Ty mají údajně až 25 tisíc členů a kontrolují většinu hlavního města Port-au-Prince.

Související

Neuvěřitelná pohádka rekordního trpaslíka. Curacao dotáhl na MS Advocaat od televize

FIFA World Cup - CONCACAF Qualifiers - Group B - Jamaica v Curacao

Nestabilní situace provázená brutálním násilím se samozřejmě dotýká i fotbalové reprezentace, jež hraje domácí zápasy mimo Haiti. Obvyklý stadion v metropoli je poničený a obsazený gangstery.

Přesto se Haiti ve středu kvalifikovalo na světový šampionát.

Postup načalo vítězstvím 2:0 proti Nikaragui a pak už hráči na telefonech dychtivě sledovali, jak dopadne zápas Kostariky s Hondurasem. Odtud potřebovali neprohru domácích.

Duel skončil 0:0 a Haiti mohlo slavit. Honduras i Kostariku nechalo v kvalifikaci za sebou, oba tyto týmy jsou přitom mnohem tradičnějšími účastníky mistrovství světa.

Výhru proti Nikaragui si Haiťané mimochodem uhráli ve Willemstadu na Curacau, což je další senzační postupující z karibské zóny.

"Moji hráči budou úžasnými ambasadory země, která je zoufale potřebuje," radoval se z postupu francouzský trenér Migné. K týmu nastoupil vloni v létě a z velké části ho řídí pouze na dálku.

"Obvykle žiju v zemích, pro které pracuju, ale tady to nejde. Na Haiti už nepřistávají žádné mezinárodní lety. Je nemožné, abych tam byl, je to příliš nebezpečné," vysvětloval Migné.

52letý kouč má s exotickými, až dobrodružnými štacemi zkušenosti - vedl Kongo, Keňu, Rovníkovou Guineu a na MS před třemi lety jako asistent Kamerun. Angažmá u Haiti ale všechno tohle překonává.

"Představitelé haitské fotbalové federace mi předali informace a já řídím tým na dálku," řekl trenér, jehož blízcí ho od této výzvy odrazovali.

"Moji přátelé mi říkali, že jsem úplný blázen. Divila se i manželka. Ale věřil jsem tomu, že hráči mají kvalitu na to, aby dosáhli velkého překvapení," poznamenal Migné.

Související

Boj o MS začne proti Irům. Barážový los je přísný, ale Čechům dal i obrovskou výhodu

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Czech Republic v Gibraltar

Zhruba polovinu jeho výběru tvoří fotbalisté z Haiti, zbytek pak hráči narozeni mimo zemi, která v minulosti bývala francouzskou kolonií.

Mignému se povedlo přesvědčit hlavně záložníka Jeana-Ricnera Bellegardea, spoluhráče Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu a bývalého mládežnického reprezentanta Francie.

Trenér přivedl dalšího francouzského rodáka Rubena Providencea nebo bývalého hráče Belgie Hannese Delcroixe. Zkraje příštího roku by se však měl přeci jen podívat i na Haiti, kde bude chtít skautovat místní mladé talenty.

"Haitský lid čeká na znamení a my mu ukážeme, že jsme tady. Viděl jsem na sociálních sítích, jak lidé oslavují postup, a bylo to šílenství," prohlásil Migné.

Haiti je aktuálně jednou ze čtyř středoamerických zemí, které se na světovém šampionátu představí. Těmi dalšími jsou spolupořadatel Mexiko, Curacao a Panama.

Z mezikontinentální baráže se mohou probojovat ještě Jamajka a Surinam, který na fotbalové mapě rovněž spadá pod Střední Ameriku.

 
Mohlo by vás zajímat

Olomouc zaplatí čtvrt milionu za výtržnosti svých fanoušků v Arménii

Olomouc zaplatí čtvrt milionu za výtržnosti svých fanoušků v Arménii

Priske je ve Švédsku absolutním hitem. Klub se třese na transfer, City dostane košem

Priske je ve Švédsku absolutním hitem. Klub se třese na transfer, City dostane košem

Pyro není zločin? Slavia dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Pyro není zločin? Slavia dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Los baráže MS je hratelný, tvrdí Sionko. Nejhorší by prý byla větev Itálie

Los baráže MS je hratelný, tvrdí Sionko. Nejhorší by prý byla větev Itálie
Fotbal sport Obsah Haiti MS ve fotbale kvalifikace mistrovství světa Fotbalové MS 2026 Přehled zpráv

Právě se děje

před 9 minutami
Zastaví zima české vlaky? "Ajznboňáci" vymysleli domácí zlepšovák, tvrdí šéf drah
Domácí

Zastaví zima české vlaky? "Ajznboňáci" vymysleli domácí zlepšovák, tvrdí šéf drah

Pendolina a další vlaky musely v zimě nouzově zastavovat kvůli rychlostním čidlům, která obaloval sníh nebo námraza. To už by se prý nemělo opakovat.
Aktualizováno před 29 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé
Tenis

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 1 hodinou
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy
Film

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou
Video

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden
Domácí

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné
Zahraničí

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
Další zprávy