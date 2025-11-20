Boj o MS začne proti Irům. Barážový los je přísný, ale Čechům dal i obrovskou výhodu

Český tým se do play off dostal poté, co obsadil druhé místo ve své kvalifikační skupině za Chorvatskem. Reprezentanti jsou dva zápasy od teprve druhé účasti na mistrovství světa v samostatné historii, od rozdělení federace si na něm dosud zahráli jen v roce 2006.
Mistrovství budou v létě příštího roku hostit Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Na závěrečném turnaji se poprvé v historii představí 48 zemí, aktuálně je rozhodnuto o 42 účastnících. Los šampionátu se uskuteční 5. prosince.
Český celek figuroval před losem na základně listopadového žebříčku FIFA ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a měl už dopředu jistotu, že si semifinále zahraje doma. Zároveň věděl, že se vyhne Polsku, Walesu a Slovensku. Pro semifinále mu mohla připadnout jedna za čtyř variant z třetího koše, los mu nakonec přisoudil jediný celek mimo Balkán a papírově zřejmě nejtěžšího soupeře - Irsko.
Ostrované se do baráže probojovali až na poslední chvíli poté, co vyhráli poslední tři duely skupiny. Při listopadovém srazu nejprve nečekaně zdolali doma Portugalsko a pak po velkém obratu a hattricku útočníka Troye Parrotta zvítězili v Maďarsku 3:2. Díky tomu se dostali na druhé místo tabulky.
Český tým se s Irskem naposledy utkal v roce 2012 v přípravě v Dublinu, kde remizoval 1:1. Předtím na ostrovního soupeře narazil v evropské kvalifikaci v letech 2006 a 2007, venku rovněž hrál 1:1 a doma zvítězil 1:0.
Favoritem souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií budou Seveřané. Ti v kvalifikaci dlouho mířili za prvním místem ve skupině a přímým postupem na šampionát, v listopadu ale nejprve jen remizovali s Běloruskem a poté v rozhodujícím duelu prohráli ve Skotsku 2:4.
Český celek se s Dánskem naposledy utkal v létě 2021 ve čtvrtfinále Eura a utrpěl porážku 1:2. Seveřané následně vypadli v semifinále. Od památného vítězství 3:0 ve čtvrtfinále evropského šampionátu v roce 2004 český celek sedm vzájemných duelů po sobě nevyhrál, v březnu 2013 v kvalifikaci Dánům doma podlehl hladce 0:3.
Se Severní Makedonií se národní mužstvo dosud utkalo čtyřikrát s bilancí tří vítězství a remízy. Vloni v červnu v generálce na Euro vyhráli Češi v přípravě 2:1. Severní Makedonie utrpěla v závěru skončené kvalifikační skupiny debakl 1:7 ve Walesu a do play off prošla skrz Ligu národů. V roce 2022 v baráži o mistrovství světa šokovala vítězstvím 1:0 v Itálii, po finálové porážce v Portugalsku se ale na závěrečný turnaj nedostala.
"Los je zajímavý, určitě ne jednoduchý. Týmy z ostrovů jsme v poslední době tolik nepotkávali, o to větší připravenost na zápas musí být. Aby nás co nejméně věcí překvapilo a my byli na jejich herní styl připraveni," komentoval los obránce Ladislav Krejčí. "Těší nás, že zápas můžeme odehrát doma. Navíc je tam motivace v tom, že pokud zápas s Irskem zvládneme, tak i druhé utkání nás čeká v naší zemi. Je to velká výhoda, ale řešit to můžeme až poté, co zvládneme Irsko," pokračoval.
Los play off rozdělil 16 mužstev do čtyř "minipavouků", z nichž vzejdou zbylí čtyři evropští účastníci šampionátu. Ve všech větvích je vždy po jednom týmu z každého koše. Semifinále se uskuteční 26. března, finále o pět dnů později. Obě kola se hrají jen na jeden zápas. Český celek se pro případné finále vyhnul papírově nejsilnějšímu účastníkovi baráže - Itálii.
Zatím není jasné, kdo v březnu povede český celek jako hlavní trenér. V listopadu byl na lavičce dočasný kouč Jaroslav Köstl, který nahradil Ivana Haška, odvolaného po říjnové porážce 1:2 na Faerských ostrovech. Vedení FAČR se primárně poohlíží po zahraničním trenérovi.
Los evropského play off:
Semifinále (26. března): Česko - Irsko, Itálie - Severní Irsko, Ukrajina - Švédsko, Turecko - Rumunsko, Dánsko - Severní Makedonie, Wales - Bosna a Hercegovina, Polsko - Albánie, Slovensko - Kosovo.
Finále (31. března): Česko/Irsko - Dánsko/Severní Makedonie, Wales/Bosna a Hercegovina - Itálie/Severní Irsko, Ukrajina/Švédsko - Polsko/Albánie, Slovensko/Kosovo - Turecko/Rumunsko.