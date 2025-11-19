Fotbal

Neuvěřitelná pohádka rekordního trpaslíka. Curacao dotáhl na MS Advocaat od televize

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa. Na šampionát, který se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, ho doprovodí Panama a Haiti.
Fotbalisté Curacaa po postupu na MS
Fotbalisté Curacaa po postupu na MS | Foto: Reuters

Místo v mezikontinentální baráži si v posledním kole severoamerické kvalifikace zajistila Jamajka a Surinam. Play off o dvě místa na mistrovství se bude hrát v březnu, los je na programu ve čtvrtek.

Curacao remizovalo 0:0 na Jamajce a o bod před ní ovládlo skupinu B. Ostrov se zhruba 150.000 obyvateli se na mistrovství světa představí poprvé. Nejmenším účastníkem šampionátu dosud byl v roce 2018 Island s asi 350.000 obyvateli.

Curacao v kvalifikaci neprohrálo a postup uhrálo i bez trenéra Dicka Advocaata, který z rodinných důvodů před utkáním s Jamajkou odcestoval domů do Nizozemska. Zápas poté v Haagu sledoval v televizi a byl v telefonickém kontaktu s asistenty na lavičce.

Na šampionátu se Advocaat představí v 78 letech jako nejstarší trenér v historii. Rekord zatím drží německý kouč Otto Rehhagel, který Řecko na turnaji v roce 2010 vedl v 71 letech a 317 dnech.

Panama si prvenství ve skupině A zajistila výhrou 3:0 nad Salvadorem, Haiti po vítězství 2:0 nad Nikaraguou ovládlo skupinu C. Obě země budou na šampionátu startovat podruhé. Panama na něm debutovala v roce 2018, Haiti v roce 1974.

 
Fotbal sport Obsah Curacao Dick Advocaat MS ve fotbale kvalifikace

