Guardiola uťal Haalandovu cestu za snem. Po zbytek života by se nudil, vysvětlil

Norský fotbalista Erling Haaland prožil v úterý při výhře Manchesteru City 7:0 nad Lipskem další večer plný rekordů. Dvaadvacetiletý kanonýr pomohl anglickému klubu do čtvrtfinále Ligy mistrů pěti góly, po utkání ho ale trochu mrzelo, že nedosáhl na historický dvojitý hattrick. Kouč Guardiola hvězdného útočníka stáhl ze hřiště už půl hodiny před koncem.

"Když jsem šel dolů, tak jsem trenérovi říkal, že jsem chtěl dát dva hattricky. Ale co se dá dělat," smál se Haaland v rozhovoru pro televizi BT Sport. Norský fenomén tak pěti trefami v utkání LM "pouze" vyrovnal počin Lionela Messiho z roku 2012 a útočníka Šachtaru Doněck Luize Adriana, jemuž se stejný výkon povedl o dva roky později.

"Kdyby překonal rekord už v 22 letech, tak by se po zbytek života nudil. Aspoň má do budoucna další cíl, proto jsem ho také vystřídal," vtipkoval Guardiola, jenž byl shodou okolností jako kouč Barcelony i u Messiho rekordu před 11 lety. "Za rozhodnutého stavu (6:0) jsme chtěli, aby si zahrálo co nejvíc hráčů, většinou to takhle děláme," dodal už vážněji.

Haaland nastřílel všechny góly od 22. do 57. minuty, hattrick stihl už v úvodním dějství. Poprvé se prosadil z penalty, za dalších 78 sekund opět udeřil z dorážky hlavou poté, co De Bruyne napálil břevno. V nastavení prvního poločasu dokonal pátý hattrick v sezoně po zmatcích v obraně soupeře. Po změně stran zvýšil Gündogan, další dva zásahy přidal Haaland z dorážek ve vápně. V závěrečném nastavení stanovil konečný výsledek Kevin De Bruyne.

"Byl to skvělý večer, miluji zápasy v Lize mistrů. Ani nevím, jaký gól byl nejlepší, trochu mi to splývá. A také cítím únavu, asi z oslav všech těch gólů," pokračoval Haaland, který při svých trefách spoléhal hlavně na instinkt. "Moc jsem u toho nepřemýšlel, prostě jsem jenom chtěl poslat míč do míst, kde není brankář. Střílení gólů je hodně o hlavě a rychlém rozhodování," podotkl rodák z Leedsu, jehož otec Alfie za "Citizens" rovněž nastupoval.

Haaland má nyní na kontě 30 branek v Lize mistrů. Ve věku 22 let a 236 dní dosáhl na tuto metu jako nejmladší fotbalista historie, navíc k tomu potřeboval jen 25 duelů. V této sezoně zaznamenal už 39 soutěžních branek, čímž překonal klubový rekord.

"V jeho podání to vypadá tak jednoduše, je pořád hladový. Dal góly nohama, hlavou, vybojoval spoustu míčů, neustále se nabízel," chválil Haalanda kouč Lipska Marco Rose, jehož tým vyrovnal nejvyšší německou porážku v milionářské soutěži. Schalke v roce 2019 podlehlo 0:7 rovněž Manchesteru City. "Vůbec jsme se nedostali do zápasu, je to moje zodpovědnost. Zvlášť špatně jsme bránili ve vápně. A to se nám stane v osmifinále Ligy mistrů…," povzdechl si Rose.