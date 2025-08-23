Fotbal

Vyhublého Meazzu cpali masem, pak se z něj stala fotbalová legenda

Radek Vičík Radek Vičík
Aktualizováno před 44 minutami
Před 115 lety se narodil Giuseppe Meazza. Fenomenální útočník Interu Milán i Itálie, bohém i rebel, který se stal prvním skutečnou fotbalovou superstar.
Giuseppe Meazza v roce 1937
Giuseppe Meazza v roce 1937 | Foto: Profimedia.cz

Giuseppe Meazza. Jméno, které dodnes vzbuzuje respekt i mezi těmi, kdo nikdy neviděli jediný jeho zápas. Od jeho narození uplynulo už 115 let, přesto se o něm mluví jako o jednom z největších fotbalistů všech dob.

Muž, jehož jméno nese legendární stadion San Siro, byl prvním skutečným globálním idolem fotbalu. A zároveň dokonalým příkladem toho, jak se genialita může snoubit s bohémským životem.

Meazza se narodil 23. srpna 1910 v Miláně. Doma mu říkali Peppe, ale jeho maminka zpočátku o fotbalu nechtěla ani slyšet. Raději by ho viděla za pultem na ovocném trhu, který rodina provozovala.

Dokonce mu schovala kopačky, aby ho od hraní odradila. Jenže malý chlapec měl jiný plán. Hrál bosý na ulici s míčem ze starých hadrů a rychle se ukázalo, že před sebou má Itálie výjimečný talent.

O AC Milán měl zájem i on, ale klub ho odmítl s tím, že je příliš hubený. Inter byl odvážnější a vsadil na něj. "Nacpali jsme ho steakem a pak už začal psát historii," vzpomínali později funkcionáři Nerazzurri.

Související

Reprezentace, coming out či opletačky s policií. Jankto ukončil fotbalovou kariéru

fotbal, kvalifikace MS 2022, Česko - Bělorusko, Jakub Jankto

A skutečně - Meazza se stal hráčem, který předběhl svou dobu. V dresu Interu nastřílel 241 gólů ve 348 zápasech, za Itálii přidal dalších 33 branek v 53 utkáních. Téměř čtyři desetiletí držel rekord nejlepšího střelce národního týmu, než ho v roce 1973 překonal Gigi Riva.

Dodnes je ale druhý v historických tabulkách. Nebyl to však jen zabiják před brankou. Měl techniku, kterou by obdivoval i Lionel Messi, uměl tango a z tanečních kroků si udělal vlastní fotbalové zbraně.

Hrál oběma nohama, skvěle přihrával, hlavičkoval, viděl hru jako málokdo. "Viděl jsem hrát i Pelého. Neměl takovou eleganci jako Meazza," řekl jednou slavný italský intelektuál Luigi Veronelli.

K Meazzovým příběhům patří i legendární sázka s brankářem Juventusu Giampierem Combim. Ten nevěřil, že Peppe dokáže zopakovat efektní gól z tréninku: nejdřív akrobatickou střelu nůžkami a pak typický moment, kdy obejde gólmana a zakončí do prázdné branky. V zápase udělal obojí a Combi mu musel potřást rukou přímo na hřišti.

Jenže Meazza nebyl asketickým profesionálem. Miloval ženy, víno i noční život. Kouřil, pil a často se vracel domů až nad ránem.

"Jednou jsem dorazil pět minut před výkopem, trenér i spoluhráči na mě koukali, co jsem zase vyváděl. Pak jsem dal hattrick a všichni byli zticha," vzpomínal s úsměvem.

Dokonce se stalo, že ho před zápasem s Juventusem našli spát doma v posteli - předešlou noc totiž prohýřil. Přesto nastoupil, vstřelil dva góly a byl vyhlášen nejlepším hráčem.

Související

Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost

Adam Stejskal inkasuje od Kyliana Mbappého gól v přípravném střetnutí Innsbrucku s Realem Madrid

"Byl velký, nepřekonatelný. I když někdy padal do strašlivých krizí kvůli svému bouřlivému životu," glosoval jeho kariéru právník a funkcionář Interu Peppino Prisco.

Ve třicátých letech se Meazza stal prvním globálním fotbalovým idolem. Vyhrál tři ligové tituly s Interem, Coppa Italia a především dva světové šampionáty v letech 1934 a 1938.

Tehdy se stal symbolem vítězné Itálie a také prvním hráčem, který měl osobního sponzora - v době, kdy ještě pojem "marketing" ve fotbale neexistoval.

Na konci hráčské kariéry oblékl postupně dres AC Milán, Juventusu, Varese a Atalanty, ale vždy se vracel k Interu, kde působil i jako hrající trenér.

Po druhé světové válce trénoval Besiktas, Pro Patriu i italský národní tým a dvakrát usedl i na lavičku Interu. Později pracoval s mládeží Nerazzurri a stál u zrodu další legendy - Sandro Mazzoly.

Meazza zemřel v roce 1979 ve věku 68 let, ale jeho odkaz žije dál. Stadion San Siro se oficiálně jmenuje Stadio Giuseppe Meazza a každá zmínka o něm připomíná nejen jeho góly, ale i život plný vášní.

Ostatně on sám kdysi řekl: "Fotbal je jako tanec. Musíte ho cítit v těle, jinak zůstane jen obyčejnou hrou."

 
Mohlo by vás zajímat

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Zahraniční ligy: Bayern začal obhajobu titulu destrukcí Lipska, těžce padl i West Ham

Zahraniční ligy: Bayern začal obhajobu titulu destrukcí Lipska, těžce padl i West Ham

Spartě trefil solidní náskok do odvety Rrahmani, Baník srazil vlastní gól Chaluše

Spartě trefil solidní náskok do odvety Rrahmani, Baník srazil vlastní gól Chaluše

Základní skupina Evropské ligy je hodně daleko. Olomouc prohrála s Malmö 0:3

Základní skupina Evropské ligy je hodně daleko. Olomouc prohrála s Malmö 0:3
Fotbal sport Obsah Italská fotbalová reprezentace Serie A Inter Milán

Právě se děje

před 35 minutami
Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS
Ostatní sporty

Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS

Druhý český olympijský šampion z Paříže Josef Dostál na medaili nedosáhl.
před 44 minutami
"Pro Rusy velký problém." Na vzdálené cíle útočí rakety s československou stopou
0:54
Zahraničí

"Pro Rusy velký problém." Na vzdálené cíle útočí rakety s československou stopou

Proudové motory raket jsou pravděpodobně stejné jako ty ve cvičném letounu Albatros.
Aktualizováno před 44 minutami
Vyhublého Meazzu cpali masem, pak se z něj stala fotbalová legenda
Fotbal

Vyhublého Meazzu cpali masem, pak se z něj stala fotbalová legenda

Před 115 lety se narodil Giuseppe Meazza. Fenomenální útočník Interu Milán i Itálie, bohém i rebel, který byl první skutečnou fotbalovou superstar.
před 1 hodinou
Divoké kozy útočí. Turisté pod Stromboli čelí nečekané hrozbě
Magazín

Divoké kozy útočí. Turisté pod Stromboli čelí nečekané hrozbě

Italský sopečný ostrov Stromboli má problém s divokými kozami. Podle místních se tam kozy potulují ve stádech a útočí i na turisty.
před 2 hodinami
Obrazem

Druhá šance pro osiřelá slůňata: Jak v srdci Zimbabwe bojují za život slonů

Druhá šance pro osiřelá slůňata: Jak v srdci Zimbabwe bojují za život slonů
Prohlédnout si 10 fotografií
Pečovatel January je pro slůně spíš otcem než jen pečovatelem.
Na louce poblíž si hrají a pasou se další osiřelí sloni. Tvoří provizorní stádo, které jim dodává jistotu - přesně to, co by ve volné přírodě zajistily jejich matky.
před 3 hodinami
Co platí na Trumpa. Jak se evropští lídři naučili jednat s americkým prezidentem?
Zahraničí

Co platí na Trumpa. Jak se evropští lídři naučili jednat s americkým prezidentem?

"Je třeba být pozitivní a dělat si vlastní domácí úkoly," popsal bývalý Trumpův zmocněnec, co platí na prezidenta USA. Co tím myslel?
před 4 hodinami
Zemřela dostihová legenda. V sedle legendárního hřebce Turcotte ovládl Trojkorunu
Ostatní sporty

Zemřela dostihová legenda. V sedle legendárního hřebce Turcotte ovládl Trojkorunu

Ve věku 84 let zemřel kanadský žokej Ron Turcotte, který v roce 1973 dokázal získat americkou Trojkorunu v sedle legendárního hřebce Secretariata.
Další zprávy