Reprezentace, coming out či opletačky s policií. Jankto ukončil fotbalovou kariéru

"Dostal jsem mnoho zpráv, jestli pokračuju ve fotbalové kariéře. Bohužel ne. Důvod je prostý. Utrpěl jsem velmi vážné zranění (kompletně zničené vazy v kotníku), které jsem se snažil celý rok překonat," napsal Jankto. "Klíčový bod je ale mé dítě, se kterým jsem se nemohl více vídat. Tuhle situaci jsem chtěl změnit, protože rodinu máme jen jednu a chtěl jsem být blíž k synovi v Praze," dodal.
Jankto, jenž si v uplynulém ročníku i vinou zdravotních problémů nepřipsal ani jeden soutěžní start, se nyní rozhodl přestěhovat do české metropole. Na instagramu rovněž naznačil, že se nyní bude věnovat práci s dětmi jako asistent trenéra kategorie U7 v pražské Dukle.
Odchovanec Slavie Jankto v minulosti hrával v Itálii vedle Cagliari také za Udine, Ascoli a Sampdorii Janov. Ve Španělsku působil v Getafe, odkud v sezoně 2022/23 hostoval ve Spartě. Během angažmá na Letné se jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci.
Krátce na to byl zastaven policií a podrobil se dechové zkoušce z alkoholu, která byla negativní. Ale odmítl se podrobit testem na drogy. Navíc policisté zjistili, že mu byl v uplynulých měsících úředně odebrán řidičský průkaz.
V české reprezentaci má Jankto na kontě 45 startů a čtyři branky. Naposledy nastoupil za národní celek před třemi lety.