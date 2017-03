Tento tým se nikdy nevzdává, radoval se po postupu české devatenáctky na Euro trenér Suchopárek

před 1 hodinou

Češi si mohou rezervovat letenky do Gruzie. Na Euro do devatenácti let postoupili Češi po výhře 3:0 nad Rakouskem, když předvedli precizní koncentrovaný výkon a favorita skupiny zaslouženě porazili. Národní tým vyhrál kvalifikační skupinu a postoupil na červencové Euro.

Uherské Hradiště - Česko porazilo Rakousko 3:0. Devatenáctiletí fotbalisté v kvalifikační skupině o Euro neztratili ani bod a slaví postup. Po vlastním gólu Rakušanů se prosadili Mareček a Sadílek.

Tým trenéra Jana Suchopárka odehrál takticky dobře zvládnutý zápas. Rakušané se do šancí dostávali až na výjimky jen v prvním poločase. Čechy ale podržel brankář Martin Jedlička skvělými zákroky. "Měl jsem dost práce, ale pomohla mi obrana," komentoval skromně příbramský odchovanec.

Čechům k vítězství výrazně pomohli Rakušané, když si už ve 2. minutě srazil po rohu Sadílka do vlastní sítě míč hostující Sahanek. "V tu chvíli jsem věděl, že letíme do Gruzie," usmíval se brankář Jedlička.

Devatenáctku hnalo vpřed přes sedmnáct set diváků, kteří tým podrželi především v ojedinělých chvílích, kdy Rakušané zatlačili tým do vlastní šestnáctky. "Diváci i pořadatelé nám hodně pomohli. Důležité bylo i skvělé prostředí na hotelu," neopomněl mimofotbalový servis trenér Suchopárek.

Utkání rozhodly standardní situace, ze kterých Češi vstřelili dvě branky. "Ve standardkách je slabina Rakušanů. Chtěli jsme toho využít, gólů jsme z nich mohli dát i víc," věděl Suchopárek. V zápase udílel svým svěřencům taktické pokyny a po jeho skončení sotva mluvil.

"Tento tým se nikdy nevzdává. To do kluků dostali především rodiče, a také trenéři přede mnou," chválil hlavní trenér devatenáctky. "My se jim snažíme zvednout sebevědomí a ještě je posunout dál," pokračoval

Český tým zvítězil 3:0, přestože k postupu mu stačila i remíza. Druhý poločas navíc skvěle zvládl takticky, kromě šance Wöbera se Rakušané do větších šancí nedostali. V poslední půlhodince už jen stěží drželi nervy na uzdě a místo fotbalových šancí sbírali především karty a fauly.

"Před zápasem jsme si říkali, že budou hodně nervózní, když jim to nepůjde. Byla otázka času, kdy se nechají vyprovokovat," hodnotil Michal Sadílek, který vstřelil poslední branku rovnou z přímého kopu. Ještě předtím Rakušany oslabil červenou kartou Augustin. "Mám radost, že se standardky povedly," těšilo českého záložníka.

"Výsledek 3:0 je proti týmu jako je Rakousko výborný," dodal Sadílek. Podle něj byl poslední zápas turnaje nejtěžší. Češi na kontinentální šampionát do 19 let postoupili poprvé od roku 2011, kdy generace sparťanských mladíků Brabce, Kalase, Kadeřábka nebo Krejčího dokráčela až do finále turnaje.

Kromě Česka na turnaj do Gruzie postupují také Anglie a Bulharsko. V ostatních skupinách ještě rozhodnuto není. "Ještě je brzo říkat něco k Euru. Teď si užijeme večer," usmál se na závěr rozhovoru potutelně Sadílek.

autor: Marek Janoš | před 1 hodinou

Související články