Fotbalová devatenáctka si poprvé od roku 2011 zahraje na ME

Uherské Hradiště - Čeští fotbalisté do 19 let postoupili na mistrovství Evropy, kde si zahrají poprvé od roku 2011. Tým trenéra Jana Suchopárka využil domácího prostředí a se třemi výhrami ovládl kvalifikační skupinu v konkurenci Maďarska, Skotska a Rakouska, které v dnešním rozhodujícím utkání Češi porazili 3:0.

Po výhrách nad Maďarskem a Skotskem stačila Čechům k postupu mezi osm nejlepších týmů Evropy i remíza s Rakouskem, ale Suchopárkovi svěřenci nedovolili komplikace a už po 63 sekundách šli do vedení. Na rohový kop Sadílka si na přední tyči naskočil Turyna, hlavou míč prodloužil a Sahanek si dal vlastní branku.

Česká obrana s Králem hrajícím ve formě a zkušeným příbramským stoperem Chalušem pak hlídala náskok. A když už se Rakušané dostali do šance, vše zachránil příbramský gólman Jedlička. Vyznamenal se zejména v úvodu druhé půle, kdy skvěle zneškodnil hlavičku Wöbera.

Rakušané poté přitvrdili hru, což vyústilo ve vyloučení Augustina za tvrdý faul na Granečného v 70. minutě. Hned krátce na to běžel sám na branku Turyna, ale stejně jako v první půli Šašinka navýšení vedení odmítl. Povedlo se to až Marečkovi, který si v 76. minutě zpracoval míč ve vápně a levačkou skóroval.

Češi už si pak postupový výsledek pohlídali, navíc Sadílek završil výhru gólem z přímého kopu, a mohli se radovat z postupu na šampionát, který se 2. až 15. července koná v Gruzii. Kromě domácího výběru a Čechů mají účast zatím jistou jen Angličané a Bulhaři. Zbylé čtyři účastníky určí úterní a středeční zápasy.

Dosud poslední česká účast na závěrečném šampionátu skončila v roce 2011 ziskem stříbrných medailí, o což se postaral silný ročník 1992 v čele se současnými reprezentanty Ladislavem Krejčím, Jakubem Brabcem, Tomášem Kalasem či Pavlem Kadeřábkem. V následujících pěti letech končili Češi vždy v poslední fázi kvalifikace, ze které prošli až nyní.

Závěrečná fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

Uherské Hradiště: ČR - Rakousko 3:0 (1:0)

Branky: 2. vlastní Sahanek, 76. Mareček, 89. Sadílek. ČK: 70. Augustin (Rak.).

Sestava ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Tischler - Lingr (81. Rezek), Havelka, Sadílek - Turyna (75. Kašiar), Šašinka (63. Granečný). Trenér: Suchopárek.

Zlín: Skotsko - Maďarsko 1:2 (0:1).

Konečná tabulka:

1. Česko 3 3 0 0 6:1 9 2. Maďarsko 3 2 0 1 6:4 6 3. Rakousko 3 1 0 2 4:6 3 4. Skotsko 3 0 0 3 1:6 0

