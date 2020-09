Rumuni pění: I sudí byl proti nám, měli jsme kopat dvě penalty a vyloučení byla chyba

Od začátku šlo všechno proti nim. Pro utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy se Slovanem Liberec dával FCSB kvůli koronaviru horko těžko dohromady sestavu, musel si půjčovat hráče i nasadit nezkušené mladíky. A ještě je pak podle názoru představitelů rumunského klubu zařízl rozhodčí, který se podepsal pod výhru českého klubu 2:0 a jeho postup.

Rumunům vadilo posouzení hned několika situací. "Perianu dostal žlutou kartu za simulování, ale byl to faul. Možná nepadal úplně přirozeně, ale měla to být penalta," upozornil sportovní ředitel bývalé Steauy Mihai Stoica na zákrok Martina Koscelníka ze 13. minuty.

Po něm mohl rozhodčí Alijar Aghajev skutečně klidně nařídit pokutový kop. Pro hosty bylo štěstí, že na utkání nebyl videorozhodčí. "Pak tam byl faul na Suta, jasná penalta," viděl Stoica i další podezřelý zákrok.

Osudem těžce zkoušený domácí celek navíc ještě více poslala dolů 20. minuta a vyloučení. "Před červenou kartou byl v první fázi faul na Canu," prohlásil Stoica a také tohle tvrzení mu mohl stěží někdo zazlívat.

Skutečně to totiž vypadalo, že si liberecký Jhon Mosquera pomohl rukama, aby se dostal před soupeře, a ten ho zatáhl až poté, co se to Kolumbijci podařilo. "Ten mladý kluk, který hrál perfektně, následně udělal chybu, dostal červenou kartu a vypadli jsme," posteskl si funkcionář FCSB.

Ovšem ani při dlouhé přesilovce si Liberec dlouho nevěděl rady. "Myslím, že jsme potřebovali ještě tak dva tři hráče, a porazili bychom je. Mana, Morutana a řekněme Cretua," vyjmenoval kouč Mihai Pintilii, jenž se při skládání týmu musel obejít bez patnácti hráčů kádru včetně největší hvězdy Dennise Mana.

"Covid-19 nás bohužel neopouští, naše smůla," posteskl si Pintilii, jenž ostatně také vedl mužstvo místo rovněž nakaženého hlavního kouče, jímž je Anton Petrea.

"Vinu nenese nikdo. Příště se pokusíme být ještě pozornější k pokynům, ještě zodpovědnější. Nikdo nemůže hráčům nic vyčítat, snažili se, chtěli, nechali tam všechno. Děkuji těm, co nás doplnili. Byli neuvěřitelní," chválil zaskakující trenér posily, které dorazily na poslední chvíli, jen pro tento zápas a s mužstvem neabsolvovaly ani jeden trénink…

Slovan se i tak proti poslepovanému soupeři hodně dlouho trápil, gól mu dal až po hodině hry. "Domácí dali dohromady mužstvo na poslední chvíli. Ale přibylo tam hodně zkušených hráčů, výborných fotbalistů, jak jsme viděli. Respekt před soupeřem, jak to poskládal. Viděli jste český nároďák proti Skotsku," připomněl kouč Liberce Pavel Hoftych podobnou zkušenost, jakou udělala česká reprezentace v Lize národů.

I pro jeho celek prý šlo o složitou situaci. "Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, že to je atypický zápas. Naši hráči zase nemají tolik pohárových zkušeností, aby to pro ně bylo jednoduché. Říkali jsme jim, ať zůstanou v klidu," prozradil Hoftych pokyn, který se ovšem moc nedařilo plnit.

"Samozřejmě nám pomohlo vyloučení a první gól Hilála. Ulevilo se nám obrovsky. Ještě předtím nás podržel brankář Nguyen, soupeř měl tutovku, do té doby asi největší v zápase," oddechl si Hoftych.