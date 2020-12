Lille - Sparta 0:0. Kotalovi svěřenci bojují v klíčovém utkání Evropské ligy

Sparta se díky dvěma vítězstvím se Celticem vrátila do souboje o postup do jarní části Evropské ligy, ovšem dnes by nutně potřebovala minimálně bodovat. V listopadu sice Sparťané dvakrát prohráli v české lize, když nestačili na Plzeň a České Budějovice, ale poslední dvě utkání už zase zvládla. Kromě vítězství nad Celticem porazila v posledním kole také Teplice.