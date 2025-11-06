Fotbal

Plzeň - Fenerbahce 0:0. Viktoria trápí giganta, hosté ale nasadili další hvězdy

Sport Sport
Aktualizováno před 5 minutami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Fenerbahce Istanbul.
 
Aktualizováno před 5 minutami
Aktualizováno před 27 minutami
Rada bezpečnosti zrušila sankce zavedené před lety na syrského prezidenta Šaru
Zahraničí

Rada bezpečnosti zrušila sankce zavedené před lety na syrského prezidenta Šaru

Rada bezpečnosti OSN schválila zrušení sankcí krátce před Šarovou cestou do Spojených států. V pondělí ho v Bílém domě přijme Donald Trump.
před 43 minutami

Symbol odporu proti Trumpovi. Hodil na federálního agenta sendvič, porota ho osvobodila

Soudní porota ve Spojených státech dnes za nevinného prohlásila bývalého zaměstnance ministerstva spravedlnosti, který v létě ve Washingtonu hodil sendvič na federálního agenta. Informovala o tom…
před 1 hodinou
Smolný úvod hokejové sezony: Čechy ve Švédsku srazily kuriózní góly
Hokej

Smolný úvod hokejové sezony: Čechy ve Švédsku srazily kuriózní góly

Čeští hokejisté prohráli úvodní utkání Finských her i celé olympijské sezony v Ängelholmu s domácími Švédy 1:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce
Zahraničí

Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Kyjev je připraven vyslat personál do severské země okamžitě. Ukrajina se v říjnu předběžně dohodla se Švédskem, že nakoupí 100 až 150 gripenů.
Aktualizováno před 1 hodinou
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina
Zahraničí

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trump chce připravit náhradní plán, pokud by soud označil jeho cla za nelegální
Zahraničí

Trump chce připravit náhradní plán, pokud by soud označil jeho cla za nelegální

Donald Trump chce připravit náhradní plán pro případ, kdy by Nejvyšší soud USA jako nelegální označil rozsáhlá cla na dovoz z řady zemí.
