Oslabení Skotové v přípravě remizovali s Nizozemskem, Anglie přetlačila Rakušany

Fotbalisté Skotska, kteří budou v základní skupině na mistrovství Evropy úvodním soupeřem českých reprezentantů, remizovali v dnešním přípravném utkání s Nizozemskem 2:2. Na branky Jacka Hendryho a Kevina Nisbeta odpověděl pokaždé Memphis Depay, který rozhodl o konečném výsledku trefou minutu před koncem řádné hrací doby.

Uspěl poslední soupeř českých reprezentantů ve skupině D tým Anglie, který zvítězil po brance Bukaya Saky 1:0 nad Rakouskem. Utkání nedohrál kvůli zranění obránce Trent Alexander-Arnold. V dalších duelech Francie porazila Wales 3:0 a Německo remizovalo s Dánskem 1:1.

Skotští svěřenci trenéra Steva Clarkea řešili před utkáním nečekané komplikace. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u Johna Flecka neodcestovalo z preventivních důvodů na přípravný zápas do portugalského Algarve dalších sedm hráčů.

Zbývající členové kádru přesto působili od začátku aktivněji a jejich napadání rozehrávky soupeře se vyplatilo už v 11. minutě, kdy se po chybě Nizozemců dostal k míči Hendry a přízemní ranou otevřel skóre zápasu. Radost však jeho týmu vydržela jen šest minut. Centrovaný míč sklepl Wijnaldum přímo k nabíhajícímu Depayovi a ten pohotovou ranou vyrovnal.

Přestože měl kouč Clarke k dispozici jen 19 hráčů, vyšlo mu střídání. Po hodině hry poslal na hřiště útočníka Nisbeta, který po dvou minutách vrátil po rychlém brejku Skotům vedení. Minutu před koncem však udeřil po precizně zahraném přímém kopu opět Depay. Před utkáním s Českou republikou (14. června) čeká skotskou reprezentaci ještě přátelský duel s Lucemburskem (6. června).

Z těsného vítězství 1:0 nad Rakouskem se mohli radovat Angličané. V jejich základní jedenáctce dostal šanci i Jesse Lingard, přestože se do závěrečné nominace na ME nedostal. Největší šanci v první půli měl kanonýr Kane, avšak po přihrávce Grealishe trefil jen brankáře Bachmana.

Rozhodnutí přišlo v 57. minutě, kdy se po rychlém přechodu do útoku prosadil Saka. Devatenáctiletý záložník Arsenalu vstřelil svůj první gól v reprezentaci. Rakušané se sice nevzdali a hned několikrát byli blízko vyrovnání, jenže ránu Sabitzera vytáhl gólman Pickford na břevno a neuspěl ani hlavičkující Grillitsch minutu před koncem. Kaňkou na vítězství Angličanů bylo zranění obránce Alexandera-Arnolda, který musel předčasně odstoupit.

Náskok 1:0 neudrželi Němci, kteří sice nad Dánskem vedli po trefě Neuhause, 19 minut před koncem však srovnal přesnou ranou Poulsen.

Jasný triumf si připsali Francouzi, kteří porazili Wales 3:0. Mistři světa mohli jít do vedení už po 26 minutách hry, kdy zahrál ve vápně rukou Williams a vedle červené karty dostali domácí výhodu pokutového kopu. K penaltě se postavil Benzema, jenž se do reprezentace vrátil po pěti a půl letech, avšak neproměnil ji. I tak ale favorita do přestávky uklidnil Mbappé a následně se prosadili také Griezmann a Dembélé.

Norskou blamáž odvrátil Haaland

Až díky brance hvězdného Erlinga Haalanda z 92. minuty zvítězili fotbalisté Norska v dnešním přípravném utkání nad Lucemburskem 1:0. Seveřané, kteří budou na letním mistrovství Evropy chybět, vyhráli třetí z letošních čtyř zápasů.

Lucembursko potrápilo dalšího favorita. V březnové kvalifikaci o MS 2022 uspělo nečekaně v Irsku (1:0) a drželo v poločase nerozhodný stav 1:1 i s favorizovaným Portugalskem (1:3).

Nastavený čas druhé půle pomohl rovněž hráčům Ázerbájdžánu, kteří díky trefě Šejdajeva otočili zápas na hřišti Běloruska a zvítězili 2:1. Ukončili tím sérii čtyř porážek.

Přípravná fotbalová utkání:

Nizozemsko - Skotsko 2:2 (1:1)

Branky: 17. a 89. Depay - 11. Hendry, 64. Nisbet.

Sestava Skotska: Gordon - Tierney (69. McKenna), Hendry, Cooper (62. Gallagher), Robertson (69. Taylor) - Armstrong, McGregor, Turnbull (81. Gilmour), Forrest (61. Fraser), Dykes (61. Nisbet), Christie. Trenér: Clarke.

Anglie - Rakousko 1:0 (0:0)

Branka: 57. Saka

Sestava Anglie: Pickford - Alexander-Arnold, Coady, Mings (62. Godfrey), Trippier - Grealish (71. White), Rice (62. Ward-Prowse), Bellingham - Lingard (61. Watkins), Kane (61. Calvert-Lewin), Saka. Trenér: Southgate.

Německo - Dánsko 1:1 (0:0)

Branky: 48. Neuhaus - 71. Poulsen.

Francie - Wales 3:0 (1:0)

Branky: 35. Mbappé, 48. Griezmann, 79. Dembélé. ČK: 26. Williams (Wales).

Bělorusko - Ázerbájdžán 1:2 (0:0)

Branky: 56. Skavyš - 73. B. Gusejnov, 90.+1 Šejdajev.

Bosna a Hercegovina - Černá Hora 0:0

Norsko - Lucembursko 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Haaland.

Rumunsko - Gruzie 1:2 (0:0)

Branky: 78. Ivan - 61. Mikautadze, 71. Aburjania. ČK: 42. Tanase - 64. Kvirkvelia.