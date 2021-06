Už nás berou jako velký tým, hlásí Souček. Na Euru vyzve hvězdného spoluhráče

Pro fotbalistu Tomáše Součka bude mistrovství Evropy o to výjimečnější, že český tým absolvuje základní skupinu na Britských ostrovech, kde obléká dres West Hamu.

Jeden z lídrů reprezentace se mimo jiné těší na souboje s klubovým spoluhráčem Declanem Ricem ve třetím utkání proti domácí Anglii. Za základní cíl označil šestadvacetiletý defenzivní středopolař postup ze skupiny, sám ale sní o tom, že s národním mužstvem Euro vyhraje.

"Těším se. Bude to pro mě specifické i výjimečné zároveň, protože se celá naše skupina hraje přímo v Británii. Fanoušci nás, co hrajeme v anglické lize, budou hodně sledovat a hodnotit," řekl v on-line rozhovoru Souček, který se s reprezentací chystá na kempu v Jižním Tyrolsku. První dva zápasy se Skotskem a Chorvatskem odehraje reprezentace v Glasgowě, proti Anglii nastoupí v Londýně.

"Věřím, že s týmem potvrdíme to, jak se o nás bude mluvit před zápasy, že budeme hodně nebezpeční. Už jsem měl zprávy, že nás berou jako velký tým. Věřím, že ukážeme na hřišti to, co jsme s dalšími českými kluky za poslední dobu udělali v zahraničí," dodal Souček.

Má za sebou životní rok. Z pozice defenzivního záložníka dal v sezoně Premier League 10 gólů, jimiž pomohl londýnskému West Hamu k postupu do pohárů. Díky tomu se dostal mezi osm hvězd, které se ucházejí o cenu pro nejlepšího hráče uplynulého ročníku anglické ligy.

"Musím říct, že je to asi jeden z největších úspěchů, co se týče individuálních ocenění, být mezi hráči takové kvality. Asi i časem to docením daleko víc než teď. Teď si užívám to, kde jsem, ale v budoucnu to budu brát ještě daleko víc, co se mi podařilo," uvedl Souček.

Je připraven, že na Euru ho budou protihráči více hlídat. "Už to není jen v národním týmu, bylo to i ve West Hamu. Co jsem tam přišel, první půlrok o mně nikdo nevěděl. Ale tuhle sezonu bylo znát, že jsem dal pár gólů na začátku. Už jsem cítil, že se na mě víc připravují. Soupeřovi hráči křičí, když chodím do vápna. Myslím, že teď to bude podobné. Při standardních situacích je to těžší a těžší. Dávají na mě jedny z nejlepších hráčů. Ale zase je to pro mě čest, že se na mě připravují. Já se chci o to víc ukázat," uvedl Souček.

Stejně jako většinu českého týmu ho čeká první Euro. "Beru to jako vyvrcholení sezony, která byla strašně náročná. Jsem rád, co jsme dokázali ve West Hamu a jen doufám, že si atmosféru a kvalitu přenesu sem do nároďáku. I pro mě je to největší turnaj, co budu v kariéře hrát," uvedl.

"Je třeba si dát velký cíl. Začít sice po malých, ale na konci mít jeden velký. Když vezmu malé kroky, tak určitě první zápas, ten je obrovsky důležitý. Pak všichni chceme postoupit ze skupiny. A velký cíl? Je to jako na začátku sezony, vždy je cílem vyhrát. I teď v reprezentaci máme cíl to vyhrát. Je třeba mít nejvyšší cíl, jinak tu nemusíme být. Na konci si pak můžeme říct, zda to nebylo úspěšné nebo ne," podotkl Souček.

Na velkém turnaji se dosud z českého výběru představili jen čtyři z 26 nominovaných hráčů. "Věřím, že nikomu z toho brada nespadne. Každý hrajeme v nejvyšší soutěžích nebo evropské poháry, to je dost srovnatelné s velkým turnajem," mínil Souček.

Ve třetím utkání skupiny proti Anglii by měl svádět souboje se spoluhráčem z West Hamu Ricem. "S Declanem jsme se o tom bavili, jsme velcí kamarádi. Odehráli jsme prakticky vše spolu ve středu hřiště a najednou bude jeden velký zápas, v němž budeme největší rivalové. Navíc přímo na svých postech, takže budeme hrát na sebe. Bude to zvláštní pro celý West Ham i trochu pro nás. Nedáme si nic zadarmo, ale po zápase zase budeme velcí kamarádi," řekl Souček.

Mrzí ho, že se do nominace Anglie nedostal Jesse Lingard, který hostoval ve West Hamu z Manchesteru United. "Myslím, že si zasloužil se do konečné nominace dostat. Od února, co u nás hrál, bych mu skoro dal cenu pro nejlepšího hráče posledních čtyřech měsíců. Strašně moc nám pomohl a i díky němu jsme v pohárech," podotkl Souček.

Spolu s ním ve West Hamu si vede úspěšně Vladimír Coufal a spekuluje se o tom, že se klub zajímá i o dalšího reprezentanta Alexe Krále ze Spartaku Moskva. "S Cufem jsme snad udělali výbornou vizitku všem českým hráčům. Doufám, že mnohým z nich jsme otevřeli dveře, aby se také mohli vydat do anglické ligy a nebo top lig. Ve West Hamu jsou z nás nadšeni, ptají se také na další české hráče. Alex je mezi nimi taky. Za poslední dva tři roky prokazuje obrovskou kvalitu. Třeba on má velkou šanci jít do Anglie," dodal dvojnásobný vítěz ankety Fotbalista roku ČR.