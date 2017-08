Ve Spartě nechtěný Konaté by mohl odejít do MLS. Zahraje si s Pirlem a Davidem Villou?

před 49 minutami

Praha - Záložník Tiémoko Konaté by mohl ze Sparty odejít do zámořské soutěže MLS. O sedmadvacetiletého fotbalistu Pobřeží slonoviny, se kterým už na Letné nepočítají, se zajímá New York City. Deníku Sport to potvrdil hráčův agent Orhan Dumjanič.

Konaté přišel do Sparty v září 2012 a v české lize má bilanci 71 zápasů a šest branek. Dvojnásobný reprezentant Pobřeží slonoviny byl však loni přeřazen do juniorky poté, co se nedostavil na trénink a chtěl si vymoci přestup do Steauy. Posléze se sice do áčka vrátil, nový trenér Andrea Stramaccioni ho však znovu vyřadil z kádru.

Podle Sportu by New York chtěl přivést Konatého na roční hostování s opcí. V City by se tak mohl mimo jiné potkat s útočníkem Davidem Villou nebo záložníkem Andreou Pirlem. Druhý tým Východní konference navíc trénuje další mistr světa Francouz Patrick Vieira.